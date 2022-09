Was ist Zahnarztphobie und wie man damit umgeht

Das gefürchtete Motorengeräusch in der Zahnarztpraxis zu hören, kann beängstigend sein und einem einen Schauer über den Rücken jagen. In manchen Fällen haben Menschen jedoch so große Angst vor diesen Fachleuten, dass sie eine Zahnbehandlung nicht beenden können. Diese intensive und einschränkende Angst wird als Zahnarztphobie bezeichnet.

Der Patient geht nur widerwillig in die Zahnarztpraxis, selbst für eine einfache Untersuchung. Und von Anfang an sagt er dem Zahnarzt, dass er Angst hat. Das ist ein häufiges Problem, von dem viele Menschen in Deutschland und auf der ganzen Welt betroffen sind. Umfragen zufolge haben 35 % große Angst vor einer Wurzelbehandlung, 30 % vor einer Zahnextraktion und 22 % haben große Angst vor dem Bohren.

Dem Problem auf den Grund gehen

Die Diagnose der Zahnarztphobie wird in den meisten Fällen bereits bei der ersten Konsultation gestellt. Es ist jedoch wichtig, die Angst von der Phobie zu unterscheiden. Der Arzt muss beurteilen, ob der Patient ängstlich ist oder unter einer Phobie leidet, denn die Symptome sind deutlicher und aggressiver. Um die Angst vor dem Zahnarzt in den Griff zu bekommen, bedarf es eines vertieften Wissens.

Die Symptome der Angst vor dem Zahnarzt sind sehr unterschiedlich. Es gibt Fälle von Menschen, die sogar vor oder während der Behandlung in Ohnmacht fallen. Manche haben Angst vor dem Zahnarzt selbst, vor der Betäubung oder der Nadel, vor dem Geruch der Praxis, vor Schmerzen und glauben auch, dass ihnen auf dem Zahnarztstuhl schlecht wird - sie befürchten, zu ersticken, zu erbrechen oder nicht mehr atmen zu können.

Die leichtesten Anzeichen sind Veränderungen der Atmung und des Herzschlags. Außerdem kommt es zu vermehrtem Schwitzen, Zittern, extremer Angst, Blässe und Muskelanspannung. Und in schwereren Fällen kommt es zu Panikattacken und Weinen. Aus diesem Grund können Fachleute die zahnärztliche Behandlung nicht fortsetzen. Viele sind nicht in der Lage, ihren Mund für den Zahnarzt zu öffnen. Bei extremen Phobien ist oft ein Eingriff mit Vollnarkose notwendig.

Hauptursachen

Die Ursachen für Zahnarztphobie sind immer noch nicht ganz klar. Es wird jedoch angenommen, dass die Angst vor dem Zahnarzt in den meisten Fällen auf ein Kindheitstrauma zurückzuführen ist. Vielleicht wurde die Person in einer Zahnarztpraxis unzureichend behandelt oder hat eine beängstigende Situation erlebt, die lebenslange Narben hinterlassen hat.

Manche Menschen werden auch durch Kommentare von Familienmitgliedern traumatisiert, die darauf hinweisen, dass sie während der Behandlung große Schmerzen empfinden. Es gibt auch Fälle von Menschen mit einer psychischen Störung wie dem Paniksyndrom, die das Risiko einer Phobie ebenfalls erhöhen. Wenn eine Person eine Behandlung hat, die mit starken Schmerzen verbunden ist, wird dieses Gefühl mit den verschiedenen Elementen in der Zahnarztpraxis assoziiert.

Dieser Schmerz kann mit der Farbe des Kittels, den Handschuhen, dem Geräusch der Geräte, dem Geruch, dem Büro als Ganzem und dem Fachmann selbst in Verbindung gebracht werden. Zu anderen Zeiten, wenn die Person mit einem dieser Elemente in Berührung kommt, treten die unangenehmen Empfindungen wieder auf.

Was kann man tun, um zu helfen?

Da es sich um eine Phobie handelt, braucht die Person psychologische Hilfe und eine Verhaltenstherapie, um mit dieser Angst fertig zu werden. Zur Ergänzung der Psychotherapie kann auch der Einsatz von Medikamenten angezeigt sein. In diesen Fällen ist es notwendig, einen Psychiater aufzusuchen.

Die Person kann sich auch in der Zahnarztpraxis aufhalten, ohne dass eine Behandlung erforderlich ist. Diese Arbeit wird vom Therapeuten während der Psychotherapiesitzungen und vor Ort, d.h. in der Praxis, durchgeführt.

Um eine Behandlung bei Menschen mit Phobien durchführen zu können, entscheiden sich Zahnärzte häufig für eine bewusste Sedierung. Dabei wird ein milderes Narkosemittel verabreicht, das den Bewusstseinszustand des Patienten herabsetzt, aber nicht die Fähigkeit beeinträchtigt, zu atmen oder auf Reize zu reagieren.

Es gibt verschiedene Techniken und Protokolle, die in der Praxis durchgeführt werden, damit die Behandlung bequem und sicher abläuft. Zur Behandlung von Angstzuständen sind auch Medikamente angezeigt. In einigen Fällen wird eine Sedierung durch Inhalation verabreicht, um Spannungen und Ängste abzubauen. Alles wird in der Praxis durchgeführt und die Genesung ist sehr schnell. Der Patient ist wach, aber ruhiger und entspannter.

Mit Angst umgehen

Regelmäßige Besuche beim Zahnarzt beugen Karies und Zahnverlust vor, aber der Besuch beim Zahnarzt geht über die Ästhetik hinaus. Es ist essenziell, die Mundgesundheit zu erhalten, um ernsthafte Probleme wie Infektionen und sogar Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu vermeiden. Daher muss die Zahnarztphobie überwunden werden, denn wer Angst vor dem Zahnarzt hat, vernachlässigt die Mundpflege.

Fachleute sind in der Lage, diese Phobie schon in jungen Jahren zu diagnostizieren und zu behandeln. In diesem Stadium ist es bereits wichtig, zu erklären und zu zeigen, dass eine Zahnbehandlung nicht schmerzhaft oder traumatisch ist. Schon bei den ersten Besuchen in der Zahnarztpraxis muss erklärt werden, dass es möglich ist, einen angenehmen, schmerzfreien Termin zu haben. Für Erwachsene, die große Angst haben, ist es wichtig, einen Fachmann zu finden, dem sie vertrauen können. Während der Konsultation kann der Spezialist die Patienten an einen Psychologen verweisen, wenn er Zahnarztphobie bemerkt.

Darüber hinaus sind einige integrative Verfahren, die von Zahnärzten angewandt werden, in der Regel wirksam. Dazu muss der Patient individuell beurteilt und die Technik entsprechend seinem Gesundheitszustand und seinen Einschränkungen festgelegt werden.

Akupunktur

Die Akupunktur ist eine Technik der Traditionellen chinesischen Medizin, die dazu dient, den Körper (physisch, emotional und spirituell) durch das Einstechen feiner Nadeln in bestimmte Punkte des Körpers auszugleichen. Akupunktur wird eingesetzt, um Ängste zu kontrollieren und Patienten zu beruhigen, die Angst vor einer Zahnbehandlung haben.

Homöopathie

Die Homöopathie ist als alternative und komplementäre Medizin anerkannt und beinhaltet eine natürliche und ganzheitliche Behandlung. Aus diesem Grund verwendet sie Arzneimittel, die aus Substanzen tierischen, mineralischen und pflanzlichen Ursprungs bestehen. Und sie kann bei der Zahnbehandlung nützlich sein.

Hypnose

Diese Technik ist von der WHO (Weltgesundheitsorganisation) als wirksames Mittel zur Behandlung chronischer und emotionaler Krankheiten anerkannt. Hypnose reduziert die Symptome von Nervosität und Angst bei Patienten mit Zahnarztphobie. Die Patienten können ruhiger und entspannter die zahnärztlichen Behandlungen durchführen. Da sie nicht an einem bestimmten Ort durchgeführt werden muss, kann sie auch im Büro selbst angewendet werden.