  Was bewirken ‚Hilfsmittel‘?

Durch eigene Erfahrung finde ich Hilfsmittel eine tolle Sache. Als meine Mutter pflegebedürftig war, haben wir einige Pflegehilfsmittel in Anspruch genommen. Allerdings kannte ich im Vorfeld die wenigsten davon, was sehr schade ist, denn es ist nicht selbstverständlich, dass wir auf so viele verschiedene Unterstützungen zurückgreifen können.

AdUnit urban-intext1

Die Erkenntnisse einer pflegenden Angehörigen - Frau G. erläutert ihre Sicht der Dinge

Aufmerksam gemacht wurden wir von der ansässigen Diakoniestation, die wir kontaktierten, da halbjährlich eine sogenannte Pflegeberatung anstand. Diese musste absolviert werden, um den Pflegegrad (damals noch Pflegestufe) weiterhin behalten zu können. Es waren sehr gute Tipps, die wir damals von der Beraterin erhielten, wie z.B. die Hinweise auf Duschhilfen, die Zuhilfenahme eines Rollators, und vieles mehr. Besonders im wohnlichen Umfeld, kann man einiges tun. Dazu möchte ich auch gerne auf die Veranstaltungen der Volkshochschule Ludwigshafen verweisen. Hier erklärt ein Wohnberater (in einer Online-Veranstaltung), welche Verbesserungen man im Alter im Wohnumfeld umsetzen kann, um sich seine Lebensqualität zu verbessern. Informationen zu diesen Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage.

Was bewirkt bei uns das Wort ‚Hilfe‘?

AdUnit urban-intext2

Etwas schwierig finde ich den Begriff: "Hilfsmittel". Viele Menschen tun sich schwer, um Hilfe zu bitten. Das Wort Hilfe macht vielen bewusst, dass sie von einem Dritten oder einem Gegenstand abhängig sind. Und nun mal Hand aufs Herz: möchten Sie von jemand abhängig sein? Die Hilfsmittel, die einem zur Verfügung stehen sind fast alle Alltagsgegenstände, ohne die eine Pflege oder eine Krankheit nur schwer zu bewältigen sind. Durch den Einsatz von Hilfsmitteln assoziiert manch ein Betroffener, dass man sein Leben nicht mehr alleine bewältigen kann und es vielleicht in Zukunft zu Ende gehen könnte.

Das klassische Hilfsmittel: Der Rollator

AdUnit urban-intext3

Meine Mutter tat sich am Anfang tatsächlich sehr schwer mit dem Rollator zu laufen. Obwohl sie bemerkte, dass er ihr gut tat, ihr Sicherheit verlieh und sie mit dem Rollator sehr viele Möglichkeiten hatte, wollte sie ihn anfangs nur selten zu Hilfe nehmen. Wir sind oft gemeinsam spazieren gegangen und ich habe insistiert, dass sie den Rollator nutzte. Wir sind dann einige Male stehen geblieben und irgendwann bemerkte sie, dass man sich hinsetzen kann und beim Einkaufen die Taschen nicht mehr schleppen muss. Trotz aller Erleichterungen hat sie ihn nicht gerne benutzt. Und dann kamen wir auf die Idee, ihn mit einem Namen zu taufen. "Caroline" - so sollte unser Rollator in Zukunft heißen. Und so kam es binnen kurzer Zeit, dass meine Mutter ohne Caroline nicht mehr das Haus verlassen wollte.

AdUnit urban-intext4

Etwas ähnliches probierten wir mit dem Vater meiner Freundin, der Muslim ist, und eine beginnende Demenz hatte. Ihm fiel es sichtlich schwer, sich mit dem Rollator anzufreunden. Meine Freundin hatte die Idee, den Rollator 'Mohammed' zu nennen. Sie erklärte ihm, dass Mohammed sowieso in seinem Leben eine Rolle spielte und ihn immer begleitete. Und so kam es, dass auch ihr Vater sich zunehmend mehr mit seinem Rollator anfreundete.

Sie sehen, manchmal bedarf es einer gewissen List, um Hilfsmittel besser annehmen zu können. Seien Sie kreativ, beschränken Sie sich nicht und denken Sie daran: Hilfsmittel erleichtern unser Leben, egal wie sie heißen oder wie man sie benennt.

Welche Hilfsmittel gibt es?

Die Pflege generell beeinträchtigt unser Leben sehr und die meisten Betroffenen haben mit dieser Situation schwer zu kämpfen. Doch nicht immer muss man sich das Leben schwer machen. Dafür haben pflegende Angehörige die Möglichkeit, Hilfsmittel zu beantragen. Hierbei gilt es jedoch zwei Dinge zu berücksichtigen. Es gibt zwei Arten von Hilfsmitteln:

Zum einen gibt es Hilfsmittel, die für die häusliche Krankenpflege benötigt werden und von der Krankenversicherung übernommen werden. Hilfsmittel sind in diesem Fall dazu da, um den Erfolg einer Behandlung zu sichern, einer drohenden Behinderung vorzubeugen oder eine bestehende auszugleichen.

Zum anderen gibt es Pflegehilfsmittel. Diese werden von der Pflegekasse übernommen und sollen die Pflege erleichtern, sollen zur Linderung der Beschwerden beitragen oder gar dem zu pflegenden bzw. Pflegebedürftigen eine selbständige Lebensführung ermöglichen. Eine genaue Auflistung der jeweiligen Hilfsmittel und wofür bzw. für wen sie angewendet werden können, finden Sie auf der Seite des GKV-Spitzenverbandes.

Beantragung der Hilfsmittel

Allerdings muss zur Beantragung eines Pflegehilfsmittels oder Hilfsmittels eine Indikation bestehen, die i.d.R. vom Arzt festgestellt wird. Doch nicht immer muss die Beantragung eines Hilfsmittels über den Mediziner gehen. Dies kann auch über die jeweilige Kranken- bzw. Pflegekasse direkt erfolgen. Doch eine ärztliche Verordnung ist in der Regel ein Garant dafür, dass Hilfsmittel auch genehmigt werden.

Die Beantragung von Hilfsmitteln kann von Fall zu Fall und von Krankenkasse zu Krankenkasse unterschiedlich sein. Hilfreich in diesem Fall sind zudem die vor Ort befindlichen Sanitätshäuser, die Ihnen verschiedene Modelle zeigen können. Sie stehen zur Seite, wenn es um die Hilfsmittel-Beantragung geht und die Wahl des Hilfsmittels, welches am besten für den Betroffenen ist. Eine ganz gute Beschreibung, wie man bestmöglich ein Hilfsmittel beantragt oder sich verhält, wenn das Hilfsmittel abgelehnt wird finden Sie u.a. auf der Seite der Verbraucherzentrale und auf den Seiten Ihrer Kranken- bzw. Pflegekasse.

Scheuen Sie sich nicht, Hilfsmittel in Anspruch zu nehmen, denn sie verbessern Ihren Alltag und den Alltag des Pflegebedürftigen enorm.

Es grüßt Sie herzlichst – Ihre Waltraud Gehrig