Warum zu wenige Deutsche eine Berufsunfähigkeitsversicherung haben

Endlich die Karriereleiter nach oben klettern und Geld verdienen – wer im Beruf durchstartet, macht sich immer noch zu selten Gedanken, wie Vorsorge aussieht. Dabei ist es gerade das Risiko Berufsunfähigkeit, welches Arbeitnehmer auf dem Radar haben sollten. Fällt in Familien der Hauptverdiener aus, wird es schnell schwierig, den sozialen Abstieg zu verhindern. Zumindest finanziell lässt sich allerdings an dieser Stelle vorsorgen. Die Berufsunfähigkeitsversicherung bekommt leider immer noch zu wenig Beachtung. Wird deren Abschluss einfach aus Unwissenheit versäumt oder gibt es dafür andere Gründe?

Berufsunfähigkeitsversicherung: Risiken absichern

Warum ist die BU-Versicherung so wichtig? Der Gesetzgeber hat in den vergangenen Jahren die Absicherung für den Fall der Berufsunfähigkeit und Erwerbunfähigkeit deutlich zusammengestrichen. Letztere existiert zwar immer noch als Leistung aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Allerdings sind die Hürden für eine Inanspruchnahme relativ hoch.

Betroffene dürfen aus medizinischen Gründen nicht mehr in der Lage sein, mehr als sechs Stunden täglich zu arbeiten. Hier besteht ein Anspruch auf teilweise Erwerbsminderungsrente. Bei weniger als drei Stunden greift erst der volle Rentenanspruch. Ein Detail ist hier besonders wichtig: Der Gesetzgeber stellt den Rentenbezug auf keinen Beruf, sondern die allgemeine Erwerbsfähigkeit ab.

Laut VdK Deutschland kommt es in diesem Zusammenhang zu einer Ablehnungsquote von 40 Prozent. Heißt im Klartext: Fast jeder zweite Antrag auf eine gesetzliche Erwerbsminderungsrente wird von den Sacharbeitern abgelehnt – weil Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Es entsteht eine erhebliche finanzielle Lücke im Ernstfall.

BU-Versicherung schützt deutlich umfassender

Eine reine Berufsunfähigkeitsversicherung kennt das Gesetz nicht mehr. Aus diesem Grund braucht es einfach den persönlichen Schutz. Hintergrund: Private Vorsorgetarife zielen auf einen versicherten Beruf ab. Sobald der Versicherungsnehmer diesen nicht mehr auf Dauer ausüben kann, wird die BU-Rente gezahlt. Der Begriff „auf Dauer“ darf an dieser Stelle nicht missverstanden werden.

Im Regelfall sind die Tarife so aufgestellt, dass zunächst ein Zeitraum von sechs Monaten betrachtet wird. Ist es aufgrund von Krankheit oder Unfallfolge nicht möglich, den Beruf in diesem Zeitraum auszuüben, greift die Versicherung. Wichtig ist an dieser Stelle, dass eine Berufsunfähigkeitsversicherung verschiedene Ursachen abdeckt – und damit beispielsweise deutlich weiter als die Unfallversicherung geht.

BU-Versicherung – so viele Versicherungen gibt es

Das Risiko, aufgrund von Krankheit oder Unfall nicht mehr im erlernten Beruf zu arbeiten, darf nicht unterschätzt werden. In Deutschland ist der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft – kurz GDV – eine Anlaufstelle, wenn es um konkrete Zahlen geht. Für 2016 wurde ein Bestand bei den Hauptversicherungen von 4,26 Millionen verzeichnet. Damit hat in den zurückliegenden Jahren der Trend zu besserer Vorsorge zugenommen.

Laut Statistischem Bundesamt (Destatis) sind in Deutschland allerdings circa 44,8 Millionen Personen erwerbstätig. Eine deutliche Lücke. Aber: Die Zahlen des GDV bezogen sich auf Hauptversicherungen – also ausschließlich auf das Risiko Berufsunfähigkeit abgeschlossene Tarife. Hinzu kommen rund 12,6 Millionen Tarife, in denen das BU-Risiko als Zusatzversicherung eingeschlossen ist. Trotzdem: Weniger als die Hälfte der Erwerbstätigen schützt sich in Deutschland durch die Berufsunfähigkeitsversicherung.

Eine Erkenntnis, welche natürlich Fragen aufwirft. Warum ist der Anteil so niedrig? Interessant ist an dieser Stelle auch die Suche nach der eigentlichen Zielgruppe.

Berufsunfähigkeitsversicherung für Berufseinsteiger und Familien

Dass in Deutschland nicht einmal 50 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung einen BU-Schutz haben, ist mehreren Gründen geschuldet. Auf der einen Seite geht es sicher um Unwissenheit. Nicht jedem Arbeitnehmer ist klar, wie er sich schützen kann.

Andererseits wählen Versicherer Antragsteller gezielt aus. Gesundheitliche Risiken oder Risikoberufe werden an dieser Stelle aussortiert. Hieraus ergibt sich automatisch eine Ablehnungsquote. Heißt: Nicht jeder Verbraucher, der eine BU-Versicherung abschließen will, bekommt auch einen Vertrag. Zu guter Letzt gibt es noch einen dritten Punkt. Nicht jeder Haushalt kann sich die zusätzliche Belastung durch den Beitrag leisten. Der Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung ist gerade im unteren Lohnsegment schlicht für den Einzelnen zu teuer. Damit wird letztlich aber – in Anbetracht des realen Risikos für Berufsunfähigkeit – am falschen Ende gespart.

Besonders Berufseinsteiger, die noch Jahrzehnte bis zur Rente zurücklegen, und Familien müssen dabei ein Interesse an Vorsorge haben. Gerade dort, wo nur ein Einkommen regelmäßig das Auskommen sichert, ist der Schutz wichtig. Ein Aspekt, den auch Verbraucherorganisationen regelmäßig unterstreichen. Wer dagegen nicht mehr an die BU-Versicherung denken muss, sind Best Ager. Ab 55+ rückt der Ruhestand in greifbare Nähe. Die finanzielle Belastung durch einen Neuvertrag braucht es hier nicht.