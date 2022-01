Von Online-Angeboten profitieren – Tipps und Ideen

Die Welt des Internets bietet eine ganze Reihe von Vorteilen. Dies gilt für verschiedene Bereiche. Verbraucher können hiervon umfangreich profitieren. Wir geben anhand von Beispielen einen Überblick, in welchen Sparten es welche Angebote gibt, welche Vorteile diese mit sich bringen und worauf geachtet werden sollte.

Banking und Finanzen

Ein Sektor, in dem die Nutzung der Möglichkeiten, die das Internet zu bietet, stark zugenommen hat, ist der Bereich Banking und Finanzen. Hierzu gehören:

klassisches Online-Banking

weitere virtuelle Zahlungsmöglichkeiten im Netz

Anlagemöglichkeiten

Klassisches Online-Banking

Das klassische Online-Banking wird heutzutage von nahezu allen Banken angeboten. Kunden können mit wenigen Mausklicks Geld zwischen ihren Konten verschieben sowie Überweisungen tätigen und erhalten.

Im ersten Quartal des Jahres 2021 nutzten in Deutschland 56 Prozent der Bevölkerung das Online-Banking, im Jahr 2010 waren es nur 37 Prozent. Dabei gibt es die technische Möglichkeit für diese Art der Abwicklung der Bankgeschäfte bereits seit den 80er-Jahren. Nach wie vor gibt es jedoch offensichtlich Nachholbedarf: Die Menschen in anderen Ländern wie Norwegen sind den Bundesbürgern im Umfang der Nutzung um einiges voraus.

Dabei hat das Online-Banking eine ganze Reihe von grundsätzlichen Vorteilen. Zunächst spart es Zeit: Statt zu einem Geldautomaten zu laufen oder zu fahren und dort eine Überweisung zu tätigen, wird diese Aktivität bequem von zu Hause aus erledigt.

Gerade in einer zunehmend schnelllebigen Welt bietet dies einen hohen Mehrwert. Gleiches gilt für die Kontoauszüge, die von vielen Banken im Rahmen des Online-Bankings als Dateien zur Verfügung gestellt und heruntergeladen werden können.

Schlussendlich ermöglicht das Online-Banking einen stetigen und gut strukturierten Überblick über die Aktivitäten auf allen Konten. Die Bewegungen können mit wenigen Mausklicks abgefragt werden, der Nutzer weiß zu jeder Zeit, ob Geld abgebucht wurde oder angekommen ist.

Für Verbraucher lohnt es sich, entsprechende Angebote unterschiedlicher Banken für Konten mit Online-Banking-Funktion zu vergleichen. Je nach Kreditinstitut und den individuellen Notwendigkeiten können sich auf diese Weise Kosten sparen lassen - allein bei den Kontoführungsgebühren gibt es deutliche Unterschiede.

Weitere virtuelle Zahlungsmöglichkeiten

Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Optionen, die das virtuelle Bezahlen abseits des klassischen Online-Bankings ermöglichen. Hierzu gehören:

PayPal

Apple-Pay

Amazon Pay

Unter anderem beim Online-Shopping (dazu gleich mehr) können diese Systeme genutzt werden. Zudem gibt es einige Geschäfte, in denen mittlerweile zum Beispiel mit Apple-Pay bezahlt werden kann. Aber auch bei privaten Überweisungen wie einem kleinen Geldgeschenk oder einer Erstattung an einen Familienangehörigen sind Systeme wie PayPal sehr beliebt.

Das liegt vor allem daran, dass das Geld nahezu zeitgleich auf dem Konto des Gegenübers ankommt. Dies wiederum erspart längeres Warten, welches bei herkömmlichen Überweisungen durch das Online-Banking nach wie vor üblich ist. Eine Ausnahme bietet die Echtzeit-Überweisung, die viele Banken mittlerweile anbieten.

Sie kann jedoch je nach Kreditinstitut mit hohen und unübersichtlichen Gebühren verbunden sein. Übrigens: Für Zahlende, die mit PayPal Geld ins Ausland außerhalb der Europäischen Union versenden, fällt ebenfalls eine Gebühr an.

Verbraucher sollten überlegen, welchen der virtuellen Bezahldienste sie in ihrem Alltag am umfangreichsten nutzen werden, also auf eine Passung zu ihrem Kaufverhalten achten. Denn nicht jedes Geschäft und jeder Online-Store bietet die Möglichkeit, mit allen entsprechenden Optionen zu zahlen. Alternativ können mehrere Bezahldienste parallel genutzt werden, um auf jede Situation vorbereitet zu sein.

Anlageoptionen

Ebenfalls sehr komfortabel für viele Verbraucher sind die Möglichkeiten, die die heutige Online-Welt beim Thema Geldanlage bietet. Über ein Depot können bequem von Zuhause aus Aktien oder Fonds mit wenigen Mausklicks gekauft und wieder verkauft werden, um auf diese Art Gewinne zu erzielen.

Hierbei sollten Verbraucher mehrere Faktoren beachten. Zunächst ist es wichtig, vor einer Investition umfangreiche Informationen über die Aktie oder den Fonds einzuholen und sich im besten Falle von einem Experten beraten zu lassen. Gerade für Einsteiger können sonst durch mangelndes Wissen hohe Verluste entstehen.

Gleiches gilt übrigens für Investitionen in Kryptowährungen, die sich bereits seit Jahren einer wachsenden Beliebtheit erfreuen. Diese sind oftmals mit hohen Risiken verbunden, da die Entwicklungen selbst für Branchenkenner nur schwer absehbar sind.

Zudem besteht die Gefahr, dass Cyberkriminelle Sicherheitslücken finden und so hohe Summen von Kryptowährungen erbeuten, was womöglich ebenfalls einen Verlust für die Verbraucher bedeutet.

Ein weiterer Faktor spielt bei der Eröffnung eines Depots ganz unabhängig von der avisierten Anlageform eine wichtige Rolle: Die Kosten. Durch Gebühren können die Gewinne deutlich minimiert werden. Ein Vergleich der Konditionen mehrerer Anbieter ist also vor dem Investieren in jedem Fall sinnvoll.

Medien im Netz

Nicht weniger spannend ist für viele Menschen die Nutzung von Medien im Internet. Online gibt es ein breites Angebot, das nahezu alle Wünsche und Interessen abdeckt. Unter anderem bieten Medien im Netz:

Unterhaltung,

News über das Weltgeschehen,

eine Erweiterung des Wissenshorizonts

sowie Alltags-Tipps.

Unterhaltung

Online gibt es die Möglichkeit, verschiedene Arten von Unterhaltung zu erleben. Anbieter wie Netflix, JOYN oder Amazon-Prime sind ideal für Film- und Serienliebhaber. Mit wenigen Klicks können die Lieblingsfilme gefunden und verschiedene Neuigkeiten entdeckt werden. Dabei werden von Comedy bis hin zu Action-Filmen die unterschiedlichsten Geschmäcker bedient.

Gleiches gilt für den Themenbereich Musik. Das Streaming über Anbieter wie Spotify oder Deezer ermöglicht es, zu jeder Tages- und Nachtzeit sehr einfach die verschiedensten Musikrichtungen und Künstler zu suchen und zu hören.

Neben der Flexibilität und dem geringen Aufwand besteht ein weiterer Vorteil in den niedrigen Kosten. Sowohl bei den Filmanbietern als auch bei den Musikstreaming-Diensten liegen diese für ein einfaches Abo oftmals unter zehn Euro, entsprechende Premiumangebote kosten zwischen zehn und 20 Euro.

Auf Portalen wie YouTube der Twitch haben sich zudem neue Formen der Unterhaltung entwickelt, die im Rahmen eines Live-Streams oder Videos ebenfalls eine spannende Freizeitgestaltung bieten. Solche Inhalte gibt es zu den verschiedensten Themenbereichen und Interessen.

News und Weltgeschehen

Gegenüber den Print-Tageszeitungen hat der Blick auf das Weltgeschehen via Internet vor allem den Vorteil, stets auf dem aktuellen Stand zu sein. Neuigkeiten werden von Portalen und Nachrichtenseiten in der ganzen Welt oftmals binnen Minuten verbreitet und aktualisiert.

Dies gilt für die verschiedensten Themenbereiche wie Politik, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft. Ein weiterer Vorteil ist die Vielseitigkeit der Medien im Netz. Oftmals liefern diverse News-Portale unterschiedliche Hintergründe und Blickwinkel zu einer Nachricht, was es dem Leser oder Zuschauer ermöglicht, sich nicht nur schnell, sondern auch umfangreich ein eigenes Bild zu machen.

In der Vielfalt liegt jedoch gleichzeitig eine Gefahr. Durch die hohe Anzahl der Portale kann es für Personen, die sich mit dem Thema Medien noch nicht umfangreich beschäftigt haben, schwer sein, seriöse Nachrichten von sogenannten Fake-News zu unterscheiden.

Letztere sind Falschmeldungen oder Nachrichten, die Wahrheiten verdrehen oder aus dem Kontext und Zusammenhang reißen. Sie gewinnen in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung und können im schlimmsten Falle zu einer Radikalisierung der Leser bzw. Zuschauer führen.

Daher ist es für Personen, die im Netz Medien konsumieren, wichtig, sich vor dem Lesen oder Anschauen einer Nachricht über die Seriosität der Quelle zu informieren, sofern diese dem Konsumenten nicht bereits als unproblematisch und vertrauenswürdig bekannt ist.

Erweiterung des Wissens und Alltags-Tipps

Viele Medien im Netz bieten die Möglichkeit, das eigene Wissen in verschiedenen Bereichen zu erweitern. Dies ist unter anderem möglich durch:

Dokumentationen,

Fachportale

sowie Wissenskategorien im Online-Angebot großer Tageszeitungen und Magazine.

Interessierte finden Dokus unter anderem auf Netflix, Amazon Prime, YouTube oder in den Online-Mediatheken verschiedener Fernsehsender. Fachportale wiederum bieten gleichermaßen historisches und aktuelles Wissen in unterschiedlichen Kategorien wie Politik, Natur oder Sport. Mit ein wenig Stöbern können die Nutzer hier womöglich sogar neue Interessen entdecken.

Bezüglich Alltagsfragen zu verschiedenen Themen gibt es ebenfalls diverse Ratgeber, die eine Unterstützung bieten. Teilweise finden sich diese in Videoform auf YouTube, andere wiederum werden in als Text durch Medien und Fachportale zur Verfügung gestellt. Vom Kochen nach Anleitung bis zum richtigen Ausfüllen der Steuererklärung finden Verbraucher nützliche Informationen, die ihren Alltag deutlich erleichtern.

Spiel und Spaß

Viele Internetnutzer können sich sicherlich für verschiedene Gaming – oder auch Gambling-Möglichkeiten im Netz begeistern. Dies gilt besonders für die jüngere Generation, wobei etwas ältere Menschen ebenfalls zunehmend Videospiele nutzen.

Online-Gaming

Online-Gaming gibt es für die verschiedensten Wünsche und Ansprüche. Oftmals tauchen die Spieler in eine virtuelle Welt ein und haben so die Möglichkeit, interaktiv ein wenig vom Alltag abzuschalten.

Zudem bieten einige Spiele virtuelle Kontaktmöglichkeiten zu anderen Gamern, was den Spielspaß erhöht und das gemeinsame Zocken flexibel macht. Zu den bekanntesten Online-Games zählt unter anderem „World of Warcraft“.

Auch einfache Rennsimulationen und Klassiker wie „Moorhuhn“ oder Solitär finden sich im Netz. Des Weiteren bietet Facebook seinen Nutzern neben der Möglichkeit des Postens und des Austausches von Nachrichten einige Spiele.

Gambling im Netz

Neben solchen Games haben Verbraucher die Option, im Internet Glücksspiel zu erleben. In den vergangenen Jahren waren die Möglichkeiten hierfür gesetzlich eher limitiert. Durch den neuen Glücksspielstaatsvertrag, der seit Mitte des Jahres 2021 in Kraft ist, sind die Freiheiten ein wenig größer.

Allerdings gibt es nach wie vor gewisse Grenzen. Dazu gehört zum Beispiel das Einsatzlimit, das für Anbieter mit deutscher Lizenz bei einem Euro liegt. Wem das zu wenig ist, der kann sich nach entsprechenden Alternativen umsehen, die auf einer EU-Lizenz basieren.

Dazu gehören unter anderem Anbieter wie VulkanVegas, Lucky Days oder GGBet. Grundsätzlich sollten Verbraucher dabei darauf achten, dass das jeweilige Online-Casino die Richtlinien einer Regulierungsbehörde wie zum Beispiel der Malta Gaming Authority erfüllt. So lassen sich ein ausreichendes Maß an Sicherheit und Fairness gewährleisten.

Online-Shopping

Bereits im Abschnitt zu den verschiedenen virtuellen Zahlungsmöglichkeiten im Netz ist angeklungen, dass das Online-Shopping ein weiterer Bereich ist, von dem Internetnutzer sehr umfangreich profitieren können. Dies liegt unter anderem an einem umfangreichen Angebot, welches es online für die unterschiedlichsten Bereiche gibt, der Möglichkeit des bequemen Einkaufens und einer potenziellen Kostenersparnis.

Großes Angebot und bequemes Einkaufen

Das große Angebot im Internet findet sich in Teilen auf allgemeinen Marktplätzen wie eBay oder Amazon. Darüber hinaus gibt es für nahezu jeden Fachbereich Online-Händler, die sich entsprechend spezialisiert haben.

In der Konsequenz können Verbraucher durch ein wenig Suchen und Vergleichen das Produkt mit der bestmöglichen Qualität finden. Hierfür müssen sie nicht einmal aus dem Haus gehen. Das Einkaufen geschieht bequem vom heimischen Sofa aus.

Zudem vermeidet das Shopping im Netz die Situation, in ein Geschäft zu fahren und dort festzustellen, dass ein bestimmtes Produkt nicht vorrätig ist oder gar nicht geführt wird. Gerade bei besonders spezifischen Artikeln kann durch das Suchen im Internet sicherlich einmal mehr Zeit gespart und Frustration umgangen werden.

Kostenersparnis

Neben der Bequemlichkeit und dem großen Angebot besteht ein großer Vorteil des Einkaufens im Netz in der Kostenersparnis. Oftmals können Produkte deutlich günstiger als in einem Geschäft erworben werden.

Allerdings hängt dies auch von der Produktsparte ab, in einigen Fällen ist hierfür außerdem eine umfangreiche Suche notwendig. Gleichzeitig gibt es einige Strategien, um das günstigste Angebot im Netz zu erhalten.

Hilfreich sind unter anderem Vergleichsportale oder entsprechende Artikel auf Fachportalen zu mehreren Produkten der gleichen Art. Hier bekommen Verbraucher auf einen Blick das wichtigste zu Qualität erklärt und gleichzeitig das günstigste Produkt präsentiert.

Darüber hinaus haben Käufer die Möglichkeit, nach Gutscheincodes für diverse Artikel Ausschau zu halten, durch die sie einen kleinen oder größeren Rabatt erhalten. Teilweise gibt es diese auf entsprechenden Webseiten, in anderen Fällen werden sie von Influencern, die mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, in den sozialen Netzwerken angeboten.

Eine weitere gängige Option zum Sparen beim Online-Shopping ist die Möglichkeit, ein bestimmtes Produkt gebraucht zu kaufen. Hierfür gibt es mehrere Wege. Zum einen werden solche Artikel von privaten Verkäufern auf Plattformen wie eBay angeboten. Zum anderen können die sozialen Netzwerke genutzt werden.

Durch einen Post werden Personen auf die Nachfrage aufmerksam und kontaktieren den potenziellen Käufer. Alternativ kann der Interessent in seiner Freundes- oder Followerliste Ausschau nach Posts mit entsprechenden Angeboten halten.

Die Bedeutung von Seriosität und Sicherheit beim Online-Shopping

Grundsätzlich ist es beim Online-Shopping unabdingbar, einen Blick auf die Seriosität des Gegenübers und die Qualität des Produktes zu haben, um negative Überraschungen zu vermeiden.

Im Falle eines Privat- oder Gebrauchtkaufes empfiehlt sich ein persönliches Treffen oder zumindest ein Telefonat, um einen möglichst umfangreichen Eindruck von dem Verkäufer zu bekommen. Zudem sollte der Zustand des Artikels so detailliert wie möglich erfragt werden. Auf Portalen wie eBay sind Kundenbewertungen nicht weniger aufschlussreich. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass diese realistisch formuliert sind und nicht nach einer Fake-Bewertung klingen.

Aber auch beim Einkauf bei einem professionellen Online-Shop empfiehlt sich ein Blick auf die Seriosität, um zu vermeiden, auf Betrüger hereinzufallen. Um zu erkennen, ob ein Shop vertrauenswürdig ist, sollten Verbraucher auf ganz konkrete Merkmale achten.

Dazu gehören unter anderem ein vollständiges Impressum sowie eine gute Erreichbarkeit des Händlers. Darüber hinaus sind die Bezahlmethoden sowie überprüfbare Gütesiegel wichtige Indizien für die Seriosität eines Online-Shops.

Kommunikation

Ein weiterer Mehrwert, den das Internet den Verbrauchern bietet, sind die umfassenden Kommunikationsmöglichkeiten. Dazu gehören unter anderem:

E-Mail

soziale Netzwerke

Möglichkeiten zum Videocall wie Skype oder Zoom

E-Mail

E-Mails sind die wohl älteste gängige Kommunikationsform im Netz. Auf diesem Wege können sich Menschen mit der Familie und mit Freunden austauschen, aber auch offizielle Kommunikationen mit dem eigenen Arbeitgeber, anderen Unternehmen oder Ämtern führen. Für den offizielleren Austausch ist es sinnvoll, eine E-Mail-Adresse einzurichten, die einen seriösen Eindruck macht. Hierfür sollten der Vor- und Nachname gewählt und Spitznamen vermieden werden.

Soziale Medien

Soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram oder Twitter ermöglichen mehrere Arten der Kommunikation. Zum einen können die Nutzer ähnlich wie beim Versenden einer E-Mail private Nachrichten austauschen.

Hinzu kommt eine öffentliche Komponente. Durch Posts und Kommentare haben die Nutzer die Möglichkeit, ihre Meinung oder ein Anliegen für Internetnutzer innerhalb und je nach den persönlichen Einstellungen auch außerhalb des Portals sichtbar zu machen.

So entsteht womöglich sogar ein Austausch mit einer Person, die in der Öffentlichkeit bekannt ist. Film- und Musikliebhaber haben also mit etwas Glück die Möglichkeit, mit ihrem Idol zu kommunizieren – ohne das Internet und die sozialen Medien wäre dies um einiges schwieriger und unwahrscheinlicher.

Videocalls

Verschiedene Tools wie Skype oder Zoom ermöglichen Videocalls. Diese können zwischen zwei Personen oder in einer größeren Gruppe stattfinden. Die Kommunikation von Angesicht zu Angesicht ist sicherlich oftmals intensiver als bei einem einfachen Telefonat.

So lassen sich größere Entfernungen leicht überwinden, was viele Vorteile für die Kontaktpflege hat. Besonders in der Zeit der Corona-Pandemie, in der in vielen Phasen diverse Einschränkungen bestehen, können so Kontakte zu Familienmitgliedern und Freunden aufrechterhalten werden. Damit die virtuellen Zusammenkünfte regelmäßig stattfinden, ist es sinnvoll, bestimmte Tage und Uhrzeiten hierfür festzulegen.

Fazit

Das Internet bietet in verschiedenen Bereichen spannende Angebote, von denen die Verbraucher umfangreich profitieren können. Zu den relevanten Sparten zählen unter anderem die Finanzen, das Shopping, News und Wissen sowie die Kommunikation. Die Vorteile liegen in der Bequemlichkeit, einer Zeitersparnis sowie in einer umfangreichen Auswahl. Dabei lohnt sich nahezu immer ein Vergleich der Optionen: So lassen sich oftmals Kosten sparen und das individuell beste Angebot finden.