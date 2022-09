Vom Radiergummi zum Schrank

Adler Bürobedarf kann auf eine fast 100-jährige Geschichte zurückblicken. Im Jahr 1919 wurde das Geschäft gegründet und ist seit dem Jahr 1963 in den eigenen Räumlichkeiten in der Einsteinstraße15 zu finden. Das Fachgeschäft ist ein Vollsortimenter, der rund 20 000 Artikel in den Bereichen Bürobedarf, Bürotechnik und Büromöbel auf Lager hat. „Der Kunde bekommt bei uns alles, was er in seinem Büro benötigt – angefangen vom Radiergummi über das Farbmultifunktionssystem mit Netzwerkanbindung bis zur Schrankwand“, sagt Geschäftsführer Martin Grondei.

Sowohl gewerbliche Kunden als auch Privatkunden nutzen das umfangreiche Angebot, das neben dem klassischen Bürobedarf auch viele Produkte aus den Bereichen Papeterie und Schule bietet. So können etwa Erstklässer von ihren Eltern komplett im Geschäft ausgestattet werden – vom Schulranzen über das Schreibheft bis zu Füller und Farbkasten. Außerdem können Bücher bestellt, individuelle Stempel gefertigt und UPS-Pakete abgeholt und abgegeben werden.

Für gewerbliche Kunden, die einen gesamten Raum einrichten möchten, bietet Adler Bürobedarf einen besonderen Service der Büroplanung an: Mit Hilfe von 2D- und 3D-Planung werden die Räumlichkeiten am Computer entworfen. Bei der Planung fließen zum einen ergonomische Gesichtspunkte mit ein, die ein effizientes Arbeiten ermöglichen, und zum anderen gibt es von gesetzlicher Seite Vorgaben, etwa zu Bewegungsfreiheit und Beleuchtung, die zu beachten sind. Am Ende bekommt der Kunde ein „schlüsselfertiges“ Büro, das sowohl optisch als auch funktionell seinen Bedürfnissen und Wünschen entspricht. Die Planung hilft aber auch bei größeren Räumen wie zum Beispiel einer Schulmensa oder einem Tagungsraum, den vorhandenen Platz optimal nutzen zu können. Außerdem erhalten die gewerblichen Kunden von Adler Bürobedarf einen Katalog, der rund 20 000 Artikel aus allen Bereichen des Bürolebens umfasst. Darunter sind beispielsweise Ordner, Papier und Toner, aber auch Produkte aus den Bereichen Reinigungsmittel, Arbeitsschutz oder Catering zu finden.

Auch über den eigenen Webshop bietet das Fachgeschäft sein Sortiment gewerblichen Abnehmern an. Sowohl Kunden aus ganz Deutschland als auch Bestandskunden aus der Region nutzen die Vorteile des Webshops, wie etwa eine Auftragshistorie oder täglich neue Schnäppchen und Angebote.

„Als Mitglied der Soennecken eG, einer Einkaufsgenossenschaft mit 520 Mitgliedern, können wir zum einen attraktive Preise bieten und zum anderen durch ein gemeinsames Logistikzentrum eine schnelle Lieferung der Waren garantieren“, ist Grondei überzeugt.

