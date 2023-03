Updates nicht ignorieren

Düsseldorf. Wer System- oder Software-Updates auf Smartphones, Computern und anderen Geräten ignoriert, lebt gefährlich. Denn die Aktualisierungen schließen oft Sicherheitslücken, die von Cyberkriminellen als Einfallstor missbraucht werden können. Wer veraltete Systeme und Anwendungen nutzt, gehe ein erhebliches Sicherheitsrisiko ein, warnt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Um keine Updates zu verpassen, sollten die Einstellungen so gesetzt werden, dass neu verfügbare Update automatisch installiert werden.

Insbesondere bei Smartphones und Tablets gebe es in Sachen Auto-Updates einen kleinen Wermutstropfen: Mit einem Update kann eine App auf einmal neue, sensible Berechtigungen beanspruchen. Bei Auto-Updates sei aber nicht in jedem Fall gewährleistet, dass Nutzer die Erweiterung des Berechtigungsumfangs mitbekommen oder vor der Update-Installation entscheiden können, ob sie die neu verlangten Berechtigungen einräumen wollen, erklären die Verbraucherschützerinnen. Deshalb sollte man die Berechtigungen der Apps prüfen. Damit Geräte nicht vorzeitig auf dem Schrott landen, nur weil sie keine Updates mehr erhalten, gilt in der EU für seit dem 1. Januar 2022 verkaufte Geräte eine Software-Gewährleistungspflicht. dpa