Titan-Otoplastiken – das Beste fürs Hörgerät

(djd-p). Eine Otoplastik ist ein Ohrpassstück, das genau an Ihr Ohr angepasst und mit dem Hörsystem verbunden wird. Mithilfe einer maßangepassten Otoplastik können Sie die volle Leistung Ihres Hörgerätes abrufen. Sie ist daher ein elementarer Baustein, mit dem Sie die Freude am Hören zurückerhalten. Die Aufgabe einer Otoplastik kann man mit den Reifen eines Autos vergleichen: Hat ein Auto Holzräder, kann es die PS nicht auf die Straße bringen. Eine maßangepasste Otoplastik unterstützt Ihr Hörsystem, damit die Schallinformation mit der benötigten Intensität am Trommelfell ankommt.

Eine Entscheidung für Ihre Gesundheit

Schirmchen und Otoplastiken aus herkömmlichen Materialien werden bereits nach kurzer Zeit vom Cerumen - dem Ohrenschmalz - angegriffen. Sie können dadurch vergilben, die Hygiene im Ohr nimmt rapide ab. Titan-Otoplastiken von Hörluchs hingegen bleiben augenscheinlich makellos und sorgen auf Dauer für eine hypoallergene Umgebung im Gehörgang. Titan wird durch seine besonderen Eigenschaften in der modernen Medizin eingesetzt. Es ist hypoallergen, antibakteriell, höchst hygienisch, hautfreundlich und biokompatibel.

Verbesserte Lebensqualität durch Titan-Otoplastiken

Reinhard Kronemeyer trägt seit 1996 Hörgeräte: "Ich hatte immer große Probleme: Die Stützringe sind gebrochen, ich hatte allergische Reaktionen und entzündete Gehörgänge. Das ständige Pfeifen im Hörgerät und der unangenehme Geruch haben mich extrem gestört. Godl Hörakustik empfahl mir daraufhin Titan-Otoplastiken. Ich war sofort absolut angetan davon. Die Titan-Ohrstücke lassen sich deutlich einfacher reinigen und meine Gehörgänge entzünden sich nicht mehr. Es gibt keine Rückkopplung mehr und Musik klingt deutlich transparenter. Man kann sie leichter einsetzen und der Tragekomfort ist hervorragend. An warmen Tagen fühlt sich Titan angenehm kühl an. Auch entstehen keine unangenehmen Gerüche mehr. Mit den Titan-Otoplastiken hat sich meine Lebensqualität deutlich verbessert. Ich kann meine Musik wieder genießen und höre deutlich differenzierter. Ich nehme wieder mehr am Leben teil und fühle mich deutlich sicherer im Straßenverkehr.“

Hörakustiker nehmen die Schlüsselfunktion ein

Hörluchs beliefert in Deutschland über 4.550 Hörakustik-Filialen mit Otoplastiken: www.hörluchs.com/händlersuche. Der Hörakustiker ist Spezialist für eine kompetente Beratung rund um das Thema. Er wählt die für Sie passende Bauform, das perfekte Material und sorgt dafür, dass Sie lange Freude an Ihrem Hörsystem haben werden. Ein Hörverlust ist immer individuell – eine Otoplastik muss darauf angepasst werden. Von ihr hängt der Versteh-Erfolg bei der Hörgeräte-Versorgung ab. Lassen Sie sich von Ihrem Hörakustiker im Fachgeschäft beraten und fragen Sie aktiv nach Titan-Otoplastiken.