Therapie der feuchten Makuladegeneration: Jede Spritze zählt

Hauptgrund für Altersblindheit ist in westlichen Ländern die feuchte altersabhängige Makuladegeneration. Die chronische Augenkrankheit führt unbehandelt zum Verlust des scharfen Sehens. Eine Spritzentherapie kann den Krankheitsverlauf aufhalten. Für den Erfolg der Therapie ist die Mitarbeit der Patienten ein wichtiger Faktor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Etwa sieben Millionen Menschen leiden allein in Deutschland an einer altersabhängigen Makuladegeneration, kurz AMD. Sie tritt in zwei Formen auf: die langsam voranschreitende trockene und die feuchte AMD, die sehr schnell zu einem Sehverlust führen kann. An der feuchten Form sind hierzulande knapp 500.000 Menschen erkrankt.

„Die feuchte AMD tritt in der Regel ab dem 70. Lebensjahr auf“, berichtet Augenarzt PD Dr. Karsten Kortüm. Im besten Fall wird sie in einem frühen Stadium bei einer Vorsorgeuntersuchung entdeckt. Doch oft geschieht das erst, wenn die Patienten den Arzt aufsuchen, weil ihre Sehkraft rapide nachlässt. Das Lesen fällt ihnen schwer, sie haben zunehmend Probleme, Gesichter zu erkennen, und gerade Linien erscheinen plötzlich krumm. Bestätigt die Untersuchung die Diagnose, kann die richtige Therapie die Sehverschlechterung aufhalten. Denn im Gegensatz zur trockenen AMD ist die feuchte Form behandelbar. „Seit einigen Jahren stehen uns Medikamente zur Verfügung“, so Kortüm. „In vielen Fällen gelingt auch eine Sehverbesserung.“

Therapietreue ist wichtig

Das Medikament wird mit einer Spritze direkt in den Glaskörper des Auges injiziert. „Wir starten mit drei Spritzen im Abstand von jeweils vier Wochen und schauen dann, ob die Therapie erfolgreich war“, erläutert der Facharzt für Augenheilkunde aus Ludwigsburg sein Vorgehen. „Erste Erfolge können sich schon nach der ersten Behandlung einstellen. Nach der dritten Spritze gehen wir nach einem Therapieschema vor, das wir als ‚treat and extend‘ bezeichnen.“ Zu Deutsch: behandeln und ausdehnen. Das bedeutet beispielsweise, dass Dr. Kortüm eine Folgebehandlung um zwei Wochen verschiebt, wenn keine Krankheitsaktivität zu erkennen ist. Die Krankheitsaktivität kontrolliert der Augenarzt mittels einer optischen Kohärenztomografie (OCT). Sie zeigt, ob sich schädliche Flüssigkeit in und unter der Netzhaut im Bereich der Makula angesammelt hat.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Makula ist der Bereich auf der Netzhaut, der für das scharfe Sehen zuständig ist. Bei einer feuchten AMD kommt es in diesem Bereich zum Wachstum neuer Blutgefäße, die jedoch brüchig sind: Flüssigkeit tritt aus, sammelt sich unter der Netzhaut und führt letztendlich zum Absterben von Sehzellen. Der verabreichte Wirkstoff verhindert die Bildung der undichten Gefäße und damit den Austritt der schädlichen Flüssigkeit. Entscheidend für den Therapieerfolg ist dabei, dass die Kontroll- und Behandlungstermine regelmäßig eingehalten werden, auch wenn das für die Patienten oft einen zeitlichen oder logistischen Aufwand bedeutet. Denn nach einer Behandlung dürfen sie zum Beispiel nicht selbst Auto fahren. „Bei aktiver Mitarbeit des Patienten erzielen wir meist gute Erfolge“, sagt Kortüm und warnt: „Ohne Behandlung verschlechtert sich das Sehen dramatisch.“ Es lohnt sich also, die regelmäßigen Termine beim Augenarzt wahrzunehmen.

AMD vorbeugen

„Noch besser ist es natürlich, wenn es gar nicht erst zu einer Erkrankung kommt“, betont der Augenarzt. Er schließt sich den Empfehlungen der Experten des AMD-Netzes an, allen voran jenen zum Thema Rauchen: „Es ist möglich, der feuchten AMD vorzubeugen, insbesondere durch einen Rauchverzicht.“ Vor allem, wenn in der Familie bereits AMD-Fälle bekannt sind, sollten die Angehörigen aufpassen: „Denn sie tritt familiär gehäuft auf.“

Weitere vorbeugende Maßnahmen sind eine ausgewogene Ernährung, wie sie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) empfiehlt, sowie der Schutz der Augen vor den UV-Strahlen der Sonne – und zwar nicht nur im Alter. Deshalb rät Kortüm: „Die Augen sollten bereits in jungen Jahren mit Sonnenbrille geschützt werden.“ Und schließlich sollte jeder ab 50 Jahren die Vorsorge-Empfehlung des Berufsverbandes der Augenärzte Deutschlands e. V. (BVA) befolgen. Denn je früher eine AMD erkannt wird, desto besser stehen die Chancen, eine Altersblindheit zu verhindern.