Supermärkte nehmen alte Geräte an

Berlin. Der Rasierer ist kaputt, die Waschmaschine auch, der Computerbildschirm veraltet: Mit der Zeit häuft sich in jedem Haushalt viel Schrott an. Manches landet auf dem Speicher, manches in der Mülltonne – dabei hat alles, was Akku, Batterie oder Stromkabel hat, im Restmüll nichts zu suchen.

AdUnit urban-intext1

Die Folge: Recycling klappt nur selten. 2018 kamen laut Statistischem Bundesamt in den Sammelstellen zwar 853 000 Tonnen Elektroschrott zusammen. Das sind rund 10,3 Kilogramm pro Kopf und hört sich nach viel an. Doch liegt die Sammelquote laut Umweltbundesamt damit trotzdem nur bei 43 Prozent. Die EU fordert seit 2019 aber 65 Prozent. Darum sollen Verbraucherinnen und Verbraucher ab Januar 2022 ihre Elektrogeräte nun auch im Supermarkt und Discounter zurückgeben können. „Je mehr Sammelstellen wir haben, desto weniger Geräte enden in der Restmülltonne oder werden illegal vermarktet“, begründete Bundesumweltministerin Svenja Schulze den Schritt.

Online-Händler fragen nach

Alle Kleingeräte bis zu einer Kantenlänge von 25 Zentimetern müssen die Discounter zurücknehmen, auch wenn diese woanders gekauft wurden. Bei großen Geräten gilt die Rücknahmepflicht nur, wenn die Kunden beim Händler, wo sie ihr Altgerät abgeben, ein neues kaufen. Das kann zum Beispiel ein Fernseher sein, den der Supermarkt in einem Aktionsangebot verkauft.

Um Bürgerinnen und Bürgern den Weg zum Wertstoffhof zu ersparen, wurden 2016 Geschäfte, die eine Verkaufsfläche für Elektrogeräte von mindestens 400 Quadratmetern haben, verpflichtet, alte Geräte zurücknehmen. Auch die großen Online-Händler müssen dies tun – und Kunden fragen, ob sie das alte Gerät zurückschicken wollen.

AdUnit urban-intext2

Den Grünen gehen die Regelungen nicht weit genug: Am besten wäre es, wenn die Geräte eine längere Lebensdauer hätten, sagt Bettina Hoffmann, Grünen-Fraktionssprecherin für Umweltpolitik. Sie fordert eine „Verdoppelung der Gewährleistungsfrist von zwei auf vier Jahre“ und ein Pfand in Höhe von 25 Euro auf Smartphones und Tablets. Denn die Deutschen horteten rund 200 Millionen Handys in ihren Schubladen. zrb