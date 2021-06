Studieren in Mannheim: Ein Blick auf die Wohnungsnot

Das Studium soll die sorgenfreiste Zeit im Leben sein, sagt man. Heutzutage trifft das in vielen Fällen aber nicht mehr zu. Neben Prüfungsstress und Zukunftsängsten haben viele Studierende in Deutschland mit der Wohnungsnot zu kämpfen. Bezahlbaren Wohnraum zu finden, ist in zahlreichen Städten schwierig. Die Wartelisten von Wohnheimen sind überfüllt und Wohngemeinschaften werden nicht von jedem Vermieter gerne gesehen. Es stellt sich daher die Frage, wie die Wohnsituation in Mannheim aussieht und welche alternativen Wohnmöglichkeiten den betroffenen Studierenden zur Verfügung stehen.

Die Wohnungsnot in Zahlen

Immer mehr junge Leute in Deutschland schlagen eine akademische Laufbahn ein. Das bedeutet, dass zu jedem Semesterbeginn zahlreiche Studierende in die Städte mit Hochschulen, Universitäten & Co ziehen und eine Wohnung suchen, aber oftmals nicht finden. Betroffen sind vor allem größere Städte, die ohnehin mit einer Wohnungsnot zu kämpfen haben. Obwohl sie stetig versuchen, neuen Wohnraum zu schaffen, spiegelt sich diese Entwicklung in den seit Jahren steigenden Immobilienpreisen wider. Auch Studierende geraten dadurch unter finanziellen Druck, weil sie noch kein (hohes) Einkommen haben. Dementsprechend hoch ist die Nachfrage nach günstigeren Alternativen wie einem Wohnheim. Doch auch hier bringt ein Blick auf die Zahlen schnelle Ernüchterung: Die Wohnheimplätze in Deutschland reichen nur für etwa jeden zehnten Studierenden. Während die Situation in kleineren Städten vielerorts noch entspannter ist, spitzt sie sich in den Metropolen immer weiter zu. In Berlin können nur rund sechs Prozent der Studentinnen und Studenten einen Wohnheimplatz beziehen. Bundesweit liegt der Durchschnitt bei neun Prozent und somit ist er seit 1991 stetig gesunken. Damals betrug die Quote noch 15 Prozent.

Mannheim im Vergleich noch entspannt

Ein Blick auf Mannheim zeigt, dass die Wohnsituation von Studierenden hier im bundesweiten Vergleich noch entspannt ist. Eine Wohnungsnot herrscht dennoch: Bereits im Jahr 2015 gingen 4.000 Bewerbungen bei den Studentenwohnheimen in Mannheim ein – Tendenz steigend. Jedoch gab es zu jenem Zeitpunkt nur rund 900 freie Plätze. Eine Situation, die sich quasi jährlich wiederholt, wie die Studierendenwerke Mannheim betonen. Obwohl also stetig neue Wohnheimplätze geschaffen werden, sind diese auch hier längst nicht ausreichend. Die Wohnungsnot mag in Mannheim somit noch weniger ausgeprägt sein als in München, Hamburg oder Berlin, doch auch hier ist sie Realität und wird sich in den kommenden Jahren weiter verschärfen.

Mietpreise steigen immer weiter

Dass die Lage in Mannheim zwar angespannt, aber trotzdem noch besser als in vielen anderen deutschen Städten ist, hat noch einen weiteren Grund: Die Mietpreise sind ebenfalls vergleichsweise günstig, sodass zahlreiche Studierende auf eine eigene Wohnung ausweichen oder eine Wohngemeinschaft gründen können. Im Jahr 2021 liegt der durchschnittliche Mietpreis für Mannheim bei 13,82 € pro Quadratmeter in kleinen Wohnungen bis 30 Quadratmeter. Das sind fast drei Euro weniger als im baden-württembergischen Durchschnitt und mehr als elf Euro weniger als in München – dennoch gibt es auch deutlich günstigere Städte, vor allem in den neuen Bundesländern. Zudem lag der Wert im Jahr 2018 noch bei 11,89 Euro, sprich auch in Mannheim steigen die Mietpreise stetig und bringen die Studierenden finanziell in Bedrängnis. Es stellt sich daher die Frage, wohin die Entwicklung geht?

Mannheimer Studierende leben bescheiden

Solange noch keine Lösung für die Problematik in Sicht ist, sie sich im Gegenteil sogar weiter verschärft, müssen die Studentinnen und Studenten in Mannheim auf Alternativen ausweichen. Der Trend geht daher zu neuen und teilweise auch ungewöhnlichen Wohnmöglichkeiten: Einerseits werden immer häufiger von Studierendenwerken spezielle Notunterkünfte eingerichtet, die jenen Studierenden, welche keine Wohnung gefunden haben, zumindest für einige Wochen eine Übergangslösung bieten. Schlafen auf dem Feldbett oder in kleinen Zimmern mit Waschbecken – solche Szenarien sind auch in Mannheim mittlerweile für viele Erstsemester real geworden. Andererseits gibt es neben den hochschuleigenen Übergangslösungen immer mehr externe Angebote für Studierende, um einen bezahlbaren sowie längerfristigen Schlafplatz zu finden, bis sie irgendwann doch eine eigene Wohnung, eine WG oder einen Platz in einem Wohnheim gefunden haben.

Alternative Wohnmöglichkeiten immer beliebter

Nicht nur in Mannheim, sondern deutschlandweit mangelt es nicht an Ideen für solche alternativen Wohnformen. So gibt es mittlerweile zum Beispiel Hostels, die einen speziellen Langzeitaufenthalt für Studierende anbieten. Die vergünstigten Konditionen belaufen sich dabei auf einen Monatspreis, der vergleichbar mit einer kleinen Studentenwohnung ist – oder sogar niedriger. Hinzu kommen komfortable Services und maximale Flexibilität von der Mitnahme eines Haustiers bis hin zur Buchung eines Parkplatzes. Ein Konzept, das sich unter Studierenden großer Beliebtheit erfreut, sei es für den Semesterbeginn oder für temporäre Aufenthalte wie bei einem Praxis- beziehungsweise Auslandssemester. Sie bieten in aktuellen Pandemie-Zeiten zudem maximale Sicherheit durch eigene Testcenter, um das Serviceangebot abzurunden; und damit sich die Studierenden so sicher fühlen wie im eigenen Zuhause.

Individuelle Wohnkonzepte liegen im Trend

Noch gibt es solche Wohnmodelle aber nicht in allen deutschen Städten, sodass sich weitere Alternativen entwickelt haben: Immer mehr Studentinnen und Studenten kommen zeitweise bei Bekannten oder bei völlig Fremden via Couchsurfing unter. Sicherheitsbedenken sollten dabei aber nicht außer Acht gelassen werden. Vorsicht ist deshalb auch bei dubiosen Angeboten im Internet angebracht, die kurzfristigen Wohnraum für wenig Geld versprechen. Was auf den ersten Blick attraktiv klingt, kann auf den zweiten Blick fragwürdige Gegenleistungen erfordern oder eine Masche von Abzockern sein. Sinnvoller ist deshalb, sich auf bewährte Wohnlösungen zu fokussieren: Das Wohnen bei den Eltern, sozusagen im „Hotel Mama“, wird deshalb für eine steigende Zahl an Studierenden zur Dauerlösung, auch in Mannheim. Denn so umgehen sie gleich zwei Probleme: die schwierige Wohnungssuche und die hohen Mietpreise. Wohlhabende Eltern entscheiden sich manchmal sogar dafür, für ihre Kinder eine Wohnung zu mieten oder zu kaufen, um ihnen vergünstigten beziehungsweise kostenlosen Wohnraum offerieren zu können.

An Kreativität mangelt es nicht…

…lautet jedenfalls das Zwischenfazit. Das zeigt auch ein Blick auf sehr ungewöhnliche Wohnmodelle während dem Studium: Diese reichen von WGs mit Senioren, die freistehende Zimmer vermieten, über Hausboote bis hin zum Wohnen in umgebauten Gartenhäuschen. Sicherlich kommen diese Modelle nicht für jedermann infrage, doch es scheint, als würde schlussendlich doch jeder eine Lösung finden. Sinnvoll kann es in jedem Fall sein, auch alternative Wohnkonzepte in Betracht zu ziehen, wenn es mit der eigenen Wohnung, der WG oder dem Wohnheim nicht auf Anhieb klappt. In Mannheim gibt es schließlich mehrere gemeinschaftliche Wohnprojekte, die auch für Studierende offenstehen und durchaus Vorteile mit sich bringen: Sie bieten günstigen Wohnraum und wirken effektiv gegen die Einsamkeit, die viele junge Leute empfinden, wenn sie alleine und das erste Mal in ihrem Leben in eine noch fremde Stadt ziehen. Sei es also das Hostel, das „Hotel Mama“, das gemeinschaftliche Wohnprojekt, die Notbehausung in der Uni oder eine ganz andere Lösung: Noch stehen die Chancen für Studierende gut, eine Übergangslösung zu finden, wenn die Wohnungssuche nicht rechtzeitig zum Semesterstart die gewünschten Erfolge bringt. Die Betonung liegt auf „noch“, denn viele Menschen haben Angst, wie sich die Situation in Zukunft entwickeln wird.

Ausblick in die Zukunft

Wie bereits erwähnt, ist eine Entspannung der Lage nicht in Sicht. Es ist im Gegenteil sogar eher mit weiter steigenden Preisen zu rechnen, da auch in den kommenden Jahren immer mehr junge Menschen zum Studieren nach Mannheim ziehen werden – zusätzlich zu all den Familien, Erwerbstätigen & Co, die ebenfalls von der Wohnungsnot betroffen sind. Die Nachfrage wird also groß bleiben und das Angebot kann nicht rechtzeitig sowie nicht ausreichend aufgestockt werden. Es ist deshalb wichtig, als Studentin oder Student in Mannheim eine gewisse Flexibilität mitzubringen, wenn es um die Wohnsituation geht, zumindest für die Übergangszeit bis zur eigenen „Studentenbude“. Kreativität ist dabei eine gute Devise, darf jedoch niemals zulasten der Sicherheit gehen. Und es gibt auch eine gute Nachricht: Durch die Digitalisierung wird das Studieren zukünftig immer ortsunabhängiger, sodass die Studierenden seltener oder überhaupt nicht mehr in die Uni beziehungsweise Hochschule müssen. Das Pendeln vom Elternhaus oder von günstigeren Gegenden ohne Wohnungsnot wird daher immer häufiger zur Option. Dadurch könnte sich die Situation schon bald entspannen. Ob und wann das passiert, kann jedoch nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden.