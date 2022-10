Studie bestätigt: Das Interesse an Diensträdern bei Arbeitnehmenden ist groß

Umsteigen auf umweltfreundliche Mobilität: 59 Prozent der Arbeitnehmenden in Deutschland wünschen sich von ihrem Arbeitgeber ein Dienstradangebot. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie. Der Wunsch, selbst ökologisch nachhaltig zu handeln, steht für viele Befragten dabei im Mittelpunkt.

Umweltschutz motiviert zum eigenen Handeln

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die vom Dienstradleasinganbieter Lease a Bike in Auftrag gegebene Studie befragte Statista 1.000 Erwerbstätige im Alter zwischen 18 und 67 Jahren. Analysiert wurden unter anderem die Relevanz des Nachhaltigkeitsgedankens bei der Wahl des Verkehrsmittels und das Interesse am Dienstradleasing sowie das bisherige Nutzungsverhalten. Eine der zentralen Erkenntnisse: Umweltschutz stellt für viele Befragte eines der Hauptargumente für das Leasing von Fahrrädern dar. Vor allem die jüngere Generation sieht ein solches Angebot als wichtigen Mitarbeiterbenefit an.

Umsteigen aufs Dienstrad

Ein weiteres Ergebnis der Studie: Das Fahrrad belegt mit 41 Prozent den zweiten Platz als meistgenutztes Fortbewegungsmittel für den Arbeitsweg. Nur das Auto liegt mit 81 Prozent weiter vorne in der Rangfolge. Eine große Rolle spielt das Rad für die meisten in der Freizeit: 70 Prozent der Befragten nutzen es hier bevorzugt zur Fortbewegung. Darüber hinaus deckte die Studie auf, dass immerhin 47 Prozent der Befragten die Dienstradleasingkonzepte noch nicht kennen - es gibt also noch viel Luft nach oben. Von den Personen, die in ihrem Unternehmen ein Dienstrad angeboten bekommen, nutzen es schon 29 Prozent. Bei den jüngeren Befragten zwischen 18 und 29 Jahren findet das Konzept mit 42 Prozent besonders großen Anklang.

Zufriedenheit beim Dienstradleasing ist groß

Mehr zum Thema Verkehr Umfrage: Klimakrise verändert Mobilitätsverhalten Mehr erfahren Umfrage Verbraucher geben weniger für nachhaltige Produkte aus Mehr erfahren Gesellschaft Umfrage zu Ängsten der Deutschen: Geldsorgen ganz vorn Mehr erfahren

Als sehr positiv stellte sich die Zufriedenheit der Dienstradfahrenden heraus. 97 Prozent der Nutzenden zeigten sich zufrieden oder sehr zufrieden mit dem Konzept, wie es etwa Lease a Bike anbietet. Ebenso positiv sind die Zukunftsaussichten: 91 Prozent sind überzeugt, das Dienstrad weiterhin zu fahren - eine hohe Nutzungsbereitschaft lässt sich mit 56 Prozent auch bei den Personen feststellen, die (noch) kein Dienstrad haben. Von den Befragten schätzen 43 Prozent das Dienstradangebot ihres Unternehmens als attraktiven Mitarbeitervorteil ein, bei den Jüngeren sind es sogar 55 Prozent. Knapp die Hälfte (48 Prozent) bewerten Unternehmen, die ein Dienstradleasingkonzept anbieten, als nachhaltiger und damit attraktiver.

Geld sparen mit dem Dienstradleasing

46 Prozent bewerten am Leasingkonzept positiv, dass sie gegenüber einem Kauf erheblich Geld einsparen können, und etwa die Hälfte der Befragten (51 Prozent) überzeugt der Punkt, dass sie sich dadurch ein hochwertiges Fahrrad zu einem fairen Preis leisten können. Die finanziellen Vorteile, die sich damit für Arbeitnehmende verbinden, lassen sich ganz einfach online berechnen: lease-a-bike.de/arbeitnehmer

Bedarf nach nachhaltiger Mobilität nimmt weiter zu

Laut der Mobilitätsstudie sind Umwelt und Gesundheit mit 66 Prozent Zustimmung die signifikantesten Argumente für die Inanspruchnahme des Dienstradleasings. „Wir wissen jetzt, dass der Bedarf nach Angeboten für nachhaltige Mobilität noch weiter steigt und gerade die jüngere Generation grüne Mobilitätskonzepte mehr als begrüßt – das freut uns sehr“, schlussfolgert Christian Wölbern, Geschäftsführer von Lease a Bike zu den Studienergebnissen.