Stressfreie Haushaltsauflösung

Haushaltsauflösungen sich auch ohne den Arbeitsaufwand schon mit Stress verbunden. Meist sind sie Folgen eines Todesfalls, eines Umzugs ins Altersheim, einer Auswanderung oder des Zusammenziehens mit einem neuen Partner. Auch wenn manche dieser Ereignisse positiv sind, sind sie doch mit Stress verbunden. Da will sich niemand zusätzlich Gedanken um die Logistik und den Aufwand einer Haushaltsauflösung machen. Wie Sie stressfrei an das Unternehmen herangehen, erfahren Sie hier.

Haushaltsauflösung: Auftragsarbeit oder selbst Hand anlegen?

Die erste Frage, die Sie sich stellen müssen, ist, ob und wie viel der Arbeit Sie selbst machen möchten und was Sie lieber einem professionellen Unternehmen überlassen. Beides hat Vor- und Nachteile. Was Ihnen die Entscheidung erleichtern wird, ist es kostenlose Angebote zur Haushaltsauflösung zu vergleichen.

Auf Dienstleistungs-Vermittlungsplattformen wie dieser finden Sie kostenfrei Haushaltsauflösungsfirmen in Ihrer Umgebung, die bereit sind Ihnen ein Angebot für Ihren Auftrag zu machen. So haben Sie direkt einen Überblick über verschiedene Angebote, ihren Umfang und ihre Kosten. Das macht die Entscheidung leichter, ob es sich für Sie lohnt, die Arbeit selbst zu machen oder ob Sie es sich leisten können, sie abzugeben.

Die Kosten können je nach Umgebung und Firma schwanken. Experten raten sich nicht auf Unternehmen einzulassen, die weniger als 20 Euro Stundenlohn nehmen. So garantieren Sie dafür, einen professionellen Anbieter zu finden, der nicht mit Niedrigpreisen nach Kunden sucht. Sie sollten mindestens drei verschiedene Kostenvoranschläge anschauen, um realistische Preise für qualitative Arbeit einschätzen zu können. Eine Haushaltsauflösung ist auch allein ein Stressfaktor, der nicht noch durch Komplikationen mit einem unprofessionellen Service gesteigert werden sollte.

Vor- und Nachteile Auftragsarbeit

Eigenarbeit

Belastung durch die Nähe zu der verstorbenen Person/Abschied von seinem alten Leben

Überblick über die Inhalte und wo sie landen

hoher Organisations- und Arbeitsaufwand vieler Einzelschritte

dennoch Kosten für Container, Sondermüll etc.

fremde Menschen handhaben private Dinge

evtl. Verdienste durch privaten Verkauf von Gegenständen

Auftragsarbeit

keine emotionale Belastung die Arbeit beeinträchtigt

effektiveres Ausmisten ohne Sentimentalität

Vorwissen & Kontakte

Aufwand besteht nur aus Angebot einholen, Besichtigung und Auftragsabschluss

Ablauf einer Haushaltsauflösung

Ob Profi oder Privat, die Arbeit sieht im Grunde gleich aus. Der Verantwortliche macht sich im Vorhinein eine Auflistung an allen Verträgen, Nachsendeaufträgen und ähnlichem, die mit der Wohnung zusammenhängen, und kündigt sie/reicht sie ein. Gerade bei Vermietern kann das schwierig sein, da man sich einigen muss, wer wie lange Miete weiterzahlt, wie die Weitervermietung aussieht und wann die Wohnung frei sein muss.

Zunächst wird ein Inventar gemacht an Dingen, die vorhanden sind. Sie werden eingeteilt in Gegenstände, die entsorgt werden können, Gegenstände, die die Verantwortlichen behalten wollen und Gegenstände, die verkauft werden.

Bis zu diesem Punkt sollte eine Privatperson mindestens noch beteiligt sein, da nur sie weiß, was wichtig ist und was nicht. Deshalb ist es auch nötig, wenn man ein Unternehmen beauftragt, dieses zu einer Besichtigung einzuladen und genau festzulegen, welche Gegenstände wie behandelt werden sollen.

Je nachdem wie groß die Menge an Abfall ist, muss ein oder mehrere Container organisiert werden, in die alles geräumt wird, das entsorgt werden soll. Dabei muss man zwischen den verschiedenen Müllformen unterscheiden. Elektroschrott wird anders entsorgt als Sondermüll oder Papier. Am besten informiert man sich hierüber bei den jeweils betroffenen Entsorgungsbetrieben der Stadt.

Gegenstände, die noch Wert haben, können gespendet oder verkauft werden. Es bleibt dem Besitzer überlassen einzuschätzen, ob Gegenstände noch Wert haben oder nicht. Haushaltsauflösungsfirmen veräußern den gesamten Hausrat häufig auf Auktionen. Je nachdem, was mit dem Entrümpler besprochen wurde, werden diese Einnahmen mit dem Gehalt verrechnet, oder an den Besitzer ausgezahlt.

Der letzte Schritt einer Haushaltsauflösungsfirma ist es in der Regel, die Wohnung besenrein zu übergeben. Die Privatperson kann Sie nun dem Vermieter übergeben oder noch verlangte Arbeiten wie das Streichen erledigen.

Seriösen Anbieter finden

Eine seriöse Firma bietet ihnen eine Besichtigung an. Diese sollte kostenfrei sein und dient als Grundlage für den Anbieter, einen Kostenvoranschlag zu machen. Wie er zu seinem Preis kommt, sollte offen und transparent sein. Kostenvoranschläge oder Festpreise sind beide legitim. Beachten Sie aber, dass der Endpreis bei Kostenvoranschlägen 20 % über dem Vorschlag liegen darf.

Angebotsvergleiche geben ihnen eine realistische Einschätzung von der nötigen Zeit und dem nötigen Aufwand. Daran können Sie sich orientieren, um einen fairen Preis zu finden. Das sollten aber keine Billiglöhne sein! Arbeiter unter Ausbeuterbetrieben haben kaum Anreiz, gute Arbeit zu leisten.

Beachten Sie Angebote, in denen verwertbare Gegenstände der Aufwandpauschale gegengerechnet werden. Das kann sich für Sie lohnen, wenn Sie sich sicher sind, dass keine heimlichen Schätze in dem Haushalt enthalten sind, die Sie auch für sich hätten beanspruchen können.

Nicht zuletzt sollten Sie sich auf keinen Fall auf eine Firma einlassen, die keine Haftpflichtversicherung hat. Eine Hausentrümpelung kann zu vielen Schäden an Wohnung, ihrem Inhalt und Umfeld führen, die Sie sonst tragen müssten.

Fazit - Wie treffe ich meine Entscheidung?

Die Entscheidung ist eine Frage zwischen Kosten und Aufwand. Wer die Zeit und Motivation dafür hat, sich selbst mit den Aufgaben zu beschäftigen, sollte das unbedingt tun. Vor allem, wenn es auf emotionaler Ebene wichtig ist, um Abschied zu nehmen.

Die Frage, ob sich damit, es selbst zu machen, Kosten sparen lassen, ist relativ. Ganz ohne Gebühren geht es nie. Als Privatperson hat man Kosten für das Mieten von Containern und das Entsorgen von verschiedenem Müll. Dazu hat man auch nicht die Kontakte, die es einem Unternehmen ermöglichen Dinge schnell und unkompliziert zu organisieren.

Wenn man die Hoffnung hat, durch das eigenhändige Verkaufen von Gegenständen Geld zu machen, ist das oft nicht sehr ertragreich. Zumindest bei Wohnungen von Verstorbenen werden die lange abgenutzten Gegenstände nicht mehr viel Gewinn machen, solange sie keine besonderen Sammlerstücke sind.

Es ist realistisch, dass das Abgeben der Arbeit und das Nicht-mehr-darüber-nachdenken-müssen, die Kosten wert sind. Dafür kann man sich anschauen, wie viel Zeit und Mühe es persönlich kosten würde, und es mit einem fairen Stundenlohn verrechnen. Ist er nah an den Kosten für das Unternehmen, ist einem die eigene Zeit vielleicht doch mehr wert, als den gleichen Wert an Geld zu behalten.