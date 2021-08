Smarte, vollautomatische Kaffeemaschinen – kontrolliere deine Kaffeemaschine mit dem Smartphone (Jura Z8-Z10, Melitta F83, 85, Delonghi Primadonna ESAM)

Was halten Sie von einem Kaffeevollautomat? Haben Sie sich für eine Jura Z8-Z10 entschieden? Nennen Sie eine Melitta F83 oder F85 Ihr Eigen? Wie sieht es mit der Delonghi Primadonna ESAM aus? Es sind moderne und angesagte Kaffeevollautomaten, die ihren Dienst zuverlässig erledigen. Sie haben eine Sache gemeinsam und damit ist nicht die Tatsache gemeint, dass es sich um moderne und qualitativ hochwertige Kaffeevollautomaten handelt. Diese Maschinen sind insofern modern und state oft the art, als dass man sie mit dem Smartphone regulieren und steuern kann. Smarte, vollautomatische Kaffeemaschinen. Sie produzieren nicht nur hochwertigen Kaffee, sondern passen sich auch noch der heutigen Zeit an. Wer technikaffin ist, besitzt heutzutage ein Smartphone und so kann es sich mit der entsprechenden App anbieten, die Kaffeemaschine zu steuern.

Internet of Things

Im Prinzip ist dies auch Ausdruck des sogenannten Internet of Things. Das Internet der Dinge bezeichnet die Verbindung zwischen Virtuellem und Physischem. Ein Kaffeevollautomat passt da auf den ersten Blick schlecht hinein, oder? Auf der einen Seite steht da die Moderne, die Automatisierung und Digitalisierung – auf der anderen Seite der Mensch. Der Mensch profitiert von dieser produktiven Beziehung. Sie werden Zeuge des Internet of Things, wenn Sie online etwas bestellt haben und dann die Paketverfolgung nutzen. Einerseits kann Ihnen die Technik sagen, wo Ihr Paket gerade ist und wann es ankommen wird. Auf der anderen Seite sind Sie, die diese Information benötigen, weil Sie heute oder morgen vielleicht nicht zuhause sind. Maschinen helfen dem Menschen, etwas Bestimmtes besser zu verstehen. Ähnlich verhält es sich beispielsweise mit Umweltbeobachtungen. Die Maschinen zeichnen bestimmte Werte auf und setzen den Menschen darüber in Kenntnis. Dieser kann dann entsprechende Maßnahmen einleiten. Insofern trägt das Internet der Dinge dazu bei, dass die Menschen Vorteile aus den technischen Möglichkeiten ziehen können. Und so können Sie sich vorstellen, dass das Internet der Dinge auch bezogen auf Kaffeemaschinen einiges bewirken kann. Die Maschinen machen ihren Job und versuchen, den Alltag der Menschen möglichst zu erleichtern. Mit den besagten Maschinen und den entsprechenden Apps ist das möglich. Jetzt können Sie sich vielleicht auch vorstellen, was ein Kaffeevollautomat damit zu tun haben könnte.

Was ist der Vorteil an der Smartphone-Bedienung eines Kaffeevollautomaten?

Wenn Sie ein relativ modernes Smartphone haben, dann können Sie dies mit Ihrem Kaffeevollautomaten koppeln. Mithilfe Ihres Smartphones haben Sie alle möglichen Funktionen Ihres Kaffeevollautomaten auf dem Handy. Sie können Ihr Kaffee-Erlebnis komplett individualisieren. Die Kaffeestärke, die Kaffeemenge pro Tasse. Der Milchschaum, die Temperatur. Alles kann mit einem Knopfdruck des eigenen Smartphones eingestellt werden. Das ist aber nicht alles: normalerweise ist es auch möglich, dass Sie bestimmte Kreationen einspeichern. Benutzer A mag dies, Benutzerin B mag das. Ihre Kaffeemaschine merkt sich dies und weiß, wie A oder B den Kaffee am liebsten trinken. Das spart Ihnen im Alltag Zeit und Nerven, weil die Technik schon weiß, wie der Kaffee sein soll. Doch Ihr Smartphone gibt Ihnen noch mehr Optionen. Sie können eine Schritt-für-Schritt-Anleitung abrufen, sollten Sie vergessen haben, wie sich das Gerät reinigen oder bedienen lässt. Mit manchen Geräten können Sie diese Reinigung sogar ebenfalls mit dem Smartphone beauftragen. Je nachdem, für welchen Kaffeevollautomaten Sie sich entschieden haben, erhalten Sie mit Ihrem Smartphone sogar noch mehr Freiheiten. Eine große Auswahl an Kaffeevollautomaten finden Sie hier.

Kaffee-Zeitmanagement

Ihre Kaffeemaschine soll sich um 6 Uhr morgens einschalten, sich reinigen und Ihnen um 6:30 Uhr, also genau nach der Dusche, einen Milchkaffee anfertigen? Wenn Sie um 16:00 Uhr nach Hause kommen, soll Ihre Kaffeemaschine den Espresso schon fertig parat haben? Schließlich neigt sich ein anstrengender Arbeitstag dem Ende zu und zuhause soll alles für Sie vorbereitet sein. Natürlich ist das Luxus, denn auf die entsprechenden Tasten zu drücken, würde nicht allzu viel Zeit in Anspruch nehmen. Doch wenn Sie die Möglichkeit haben, solche Prozesse mit Ihrem Smartphone zu steuern – warum sollten Sie darauf verzichten wollen? Wenn Sie diese Einstellungen vornehmen können und Ihren Alltag gleichzeitig erleichtern – warum sollten Sie darauf verzichten? Mit Ihrem Smartphone und der entsprechenden Maschine ergibt sich ein völlig neues Gefühl von Kaffee-Zeitmanagement. Sie trinken Ihren Kaffee, wann Sie wollen. Dann, wenn Sie es für richtig halten. Eine äußerst moderne Auffassung des Internet of Things, welche Ihnen viel Zeit erspart und Bequemlichkeit ermöglichen kann.

Fazit

Wenn Sie ein Fan solcher Annehmlichkeiten sind und Sie die technischen Vorzüge nutzen wollen, dann können Sie sich für die besagten Fabrikate entscheiden. Natürlich ist das Argument Smartphone nicht wahnsinnig ausschlaggebend, wenn Sie die richtige Maschine für sich finden wollen. Dann stehen andere Argumente im Vordergrund. Sie wollen schließlich eine Kaffeemaschine, die Ihnen vor allem geschmackvollen Kaffee liefert. Sie soll funktional sein, leicht zu bedienen, modern und sich einfach Ihren Anforderungen und Bedürfnissen anpassen. Doch wenn Sie ein Smartphone besitzen und Ihren Kaffee immer zur selben Zeit trinken – warum sollten Sie auf solch einen Luxus dann verzichten? Profitieren Sie von Ihrem smarten Kaffeevollautomaten, nutzen Sie die Smartphone-App und nehmen Sie das volle Erlebnis mit, wenn Sie die Möglichkeit dazu haben. Das macht einen Kaffeevollautomaten im Jahr 2021 schließlich auch aus. Sie erhalten das volle Benutzererlebnis. Nicht nur bezogen auf den Kaffeegenuss, sondern eben auch bezogen auf andere Möglichkeiten, die Sie in einem digitalen Zeitalter haben. Smartes Zeitalter, Smartphone, smarte Kaffeemaschine.