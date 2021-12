Smart Home: Wie digital ist unser Zuhause?

Die Datenjournalisten von Statista haben eine recht klare Vorstellung davon, wie smart die deutschen Haushalte heute sind und wie smart sie im Jahr 2025 sein könnten. Und der Blick auf die dazugehörige Grafik zeigt: Deutschland wird rasend schnell smarter. Gehen die Datenexperten heute davon aus, dass etwa fünf Millionen Menschen smarte Technik im Bereich Vernetzung und Steuerung einsetzen, könnten es im Jahr 2025 über 20 Millionen Menschen sein. Auch für den Bereich Komfort und Licht prognostizieren die Datenexperten eine Steigerung von 4,9 auf 20,1 Millionen. Energy-Management, Home-Entertainment, smarte Haushaltsgeräte und Gebäudesicherheit sind weitere Branchen, die heute von 2,7 bis 3,6 Millionen Menschen aktiv genutzt werden – und künftig bei 12,2 bis 15,3 Millionen Nutzern zu verorten sein werden. Doch was steckt eigentlich im Einzelnen dahinter? Ganz sicher ist es kein Start von einem Nulllevel, denn mithilfe der Technik wurde das Zuhause bereits seit Jahren komfortabler oder digitaler. Komfortinstallationen, wie etwa die Hausbeleuchtung oder die Waschmaschine via Timer zu steuern, waren ebenso die Vorreiter der Smart-Home-Revolution wie das elektrische Garagentor. Allerdings wird aus der Fernbedienung, die bis dato das Tor geöffnet hat, zunehmend häufiger das Smartphone, das via WLAN oder Bluetooth das Garagentor öffnet. Diese Entwicklung wird auch in den anderen Smart-Home-Themenbereichen deutlich.

4 Bilder © Statista

Die Verbindung steht – das verbirgt sich hinter Vernetzung und Steuerung

Hinter den Themenbereichen Vernetzung und Steuerung verbergen sich alle miteinander verbundenen und smart nutzbaren Geräte im Privathaushalt. So könnte die Nutzung von Sprachassistenten, wie etwa Google Home oder Amazon Echo, in diesen Bereich fallen. Auch die Kommunikation mit Strom- und Wasserzählern via Internet fällt in diese Sparte. Allerdings ist dieser Themenbereich des smarten Deutschlands doch recht unspezifisch und bedeutet lediglich, dass es „irgendeine“ Vernetzung zuhause gibt. Wie genau diese aussehen kann, verraten die weiteren thematischen Schwerpunkte.

Komfort und Licht – smarte Steuerung vom Sofa und aus der Ferne

Im Bereich Komfort und Licht werden die Beispiele griffiger. Waren es früher noch Bewegungsmelder und Zeitschaltuhren, die für helle Eingangsbereiche oder beleuchtete Innenräume sorgten, um zu simulieren, dass jemand zuhause ist, lässt sich das heute alles smart regeln. Das bedeutet zum einen, dass eine smart verbundene Beleuchtung sich vom Sofa aus steuern lässt, was doch sehr komfortabel ist, und zum anderen, dass bei kürzerer oder längerer Abwesenheit recht smart auch aus der Ferne das Licht an- und ausgehen kann – ohne Timer, sondern gesteuert per App.

Ein smartes Energy-Management hilft beim Sparen

Ein smartes Energy-Management könnte sich – mit Blick auf die steigenden Verbraucherpreise und auf eine Inflation von über fünf Prozent – durchaus schneller entwickeln, denn: Auch wenn Investitionen anstehen, um die Heizung smart anzusteuern und die Temperatur zu regulieren, kann ein smartes und durchdachtes Energy-Management durchaus Energie und damit auch Verbrauchskosten sparen. Zudem gibt es Förderprogramme, die Zuschüsse für smarte Umrüstmanöver bieten. Das Nicht-Beheizen der Wohnräume bei Abwesenheit sowie die günstigere Nutzung von Nachtstrom sind in diesem Bereich nur zwei Beispiele, die nach einer Umstellung auf ein smartes Energy-Management per Fingerwisch umgesetzt werden könnten.

Smarte Haushaltsgeräte ziehen nach und nach ein

Das Statistische Bundesamt geht davon aus, dass bei den 25- bis 44-Jährigen etwa zehn Prozent smarte Haushaltsgeräte nutzen. Dabei lässt sich ein schleichender Prozess unterstellen, was mitunter auch mit der Lebenszeit der Geräte zu tun hat. Immer dann, wenn Kühlschrank, Waschmaschine und Kaffeemaschine das Zeitliche segnen, könnten sie durch neue Geräte der smarten Generation ersetzt werden. Und eben diese Geräte haben dann keinen eingebauten Timer mehr, der sich „nur“ vorprogrammieren lässt, sondern sind per Smartphone-App steuerbar. So läuft der frisch gebrühte Kaffee durch den Vollautomaten und empfängt die Hauseigentümer nach einem anstrengenden Arbeitstag. Auch ist es denkbar, die Waschmaschine so zu starten, dass sie pünktlich zum Feierabend fertig ist. Auch der Kühlschrank-Inhalt ließe sich – direkt vom Supermarkt aus – smart einsehen, damit der Einkauf möglichst effektiv wird und ja nichts vergessen wird.

Gebäudesicherheit: Smarte Technik ergänzt mechanische Sicherheitssysteme

Das Thema Gebäudesicherheit ist bereits seit einigen Jahren zunehmend stärker in den Fokus gerückt. Experten raten dazu, den mechanischen Einbruchschutz – also ein sicheres Schließsystem, Rollläden, etc. – um Details aus der smarten Gebäudesicherheit zu ergänzen. So ließe sich das Haus oder die Wohnung nicht nur tagsüber von der Arbeitsstelle, sondern auch aus dem Urlaub überwachen. Klingelsysteme, die direkt aufs Smartphone weitergeleitet werden, simulieren die Anwesenheit der Hausherren. Kameraaufzeichnungen lassen sich von unterwegs aus einsehen.

Home-Entertainment ist der smarte Luxusfaktor

Noch ist es vor allem die jüngere Generation, die aus der smarten Technik im Bereich Home-Entertainment einen Nutzen zieht bzw. sich auf das smarte Home-Entertainment stärker einlässt als die Erwachsenen. So nutzen bereits 27 Prozent der Zehn- bis 15-Jährigen smarte Lautsprecher. Über zehn Millionen Menschen genießen so den Klang von Hörbüchern, Radio und Musik. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Anbieter, die Filmgenuss auf Abruf anbieten und damit das Home-Entertainment smarter gestalten. Multiroom-Systeme ziehen natürlich ebenso nach und nach in immer mehr Privathaushalte ein.