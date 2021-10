Sie wollen bis zu 250.000 x schärfer sehen? Fragen Sie Auge N 6.

Mannheim entdeckt einzigartige Gleitsichtgläser, die Ihre Augen bei täglich bis zu 250.000 Bewegungen unterstützen.

Ihre Augen leisten Enormes: Bis zu 250.000 Mal bewegen sie sich täglich und fangen unwiederbringliche Momente ein. Bei Auge N6 in Mannheim bekommen Sie jetzt eine Brille, die Sie in jedem einzelnen Augenblick schärfstes Sehen erleben lässt: mit biometrischen Gleitsichtgläsern.

Auge N 6, kompetenter Rodenstock Partner für biometrische Augenvermessung, erklärt, was diese Gläser so besonders macht: „In der Regel werden Gleitsichtgläser nach einem Standard-Augenmodell gefertigt, das nur zu 2 % aller Augen passt. Wir haben den Anspruch, Gleitsichtgläser zu bieten, die allen Augen bestmöglich entsprechen – und so schärfstes Sehen ermöglichen!“

Ein allumfassendes

biometrisches Augenmodell

Mit dem DNEye® Scanner von Rodenstock werden von jedem Auge tausende Datenpunkte erfasst. Sie fließen direkt in die Brillenglasproduktion ein – das ist in der Optikbranche einzigartig.

Ralph S. ist von seiner neuen Brille absolut begeistert: „Mit meiner biometrischen Gleitsichtbrille sehe ich schärfer als je zuvor, wohin ich auch schaue – das hat mein Leben verändert! Jeder sollte das ausprobieren!“

Auge N 6 fasst zusammen: „Jeder von uns hat ein einzigartiges Augenprofil. Da braucht es Gleitsichtgläser, die bei jedem Blick, in allen Entfernungen und bei allen Lichtbedingungen unterstützen: biometrische! Wer die einzigartigen Vorteile selber erleben will, ist bei uns herzlich willkommen.“

PARTNER VON RODENSTOCK FÜR BIOMETRISCHE GLEITSICHTGLÄSER

Ihr gutes Sehen ist in besten Händen: Auge N 6 wird als kompetenter Partner für biometrische Gleitsichtgläser von Rodenstock geschätzt. Das bedeutet: technische Ausstattung und Know-how auf höchstem Niveau. Und selbstverständlich haben wir in diesen besonderen Zeiten auch umfangreiche Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen bei uns im Geschäft, um Ihre Gesundheit und die unserer Mitarbeitenden zu schützen.

* Wir führen eine vollständige biometrische Augenvermessung mit dem DNEye® Scanner von Rodenstock bei Ihnen durch. Auf Wunsch fertigen wir Ihnen dann anhand der ermittelten Daten neue Brillengläser, die Ihrem individuellen Augenprofil exakt entsprechen: Erleben Sie schärfstes Sehen mit Ihren biometrischen Gleitsichtgläsern von Rodenstock. Nicht mit anderen Aktionen und Gutscheinen kombinierbar. Nähere Informationen in Ihrem Geschäft oder unter www.auge-n6.com.

N 6, 3-7

68161 Mannheim

Tel.: 06217619450

E-Mail: info@auge-n6.de