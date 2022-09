Sicher durchs Netz: So schützen sie ihre Daten vor unbefugtem Zugriff

Ob Online-Banking, Video Streaming oder Social Media, das Internet ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Doch neben den Vorteilen, die dieses breite Angebot ermöglicht, verschließen viele lieber die Augen vor den Gefahren. Hacking, Social Engineering und schlussendlich auch die eigene Unachtsamkeit können auch „offline“ zu gravierenden Problemen führen. Eine Nacht auf der Couch zu verbringen, weil man seinen Browserverlauf offengelassen hat, mag ja noch in den meisten Fällen harmlos erscheinen, aber auch ein leer geräumtes Bankkonto oder Cyber-Stalking können die Folge sein. Dabei gibt es viele Wege, sich zu schützen.

1. Datensparsamkeit – Die goldene Regel

Daten, welche nicht erhoben werden, können nicht gestohlen werden. Was für Firmen und Regierungen gilt, kann auch im Alltag nicht schaden. Kurz zu überlegen, ob sie auf jeder Website wirklich alle Cookies akzeptieren wollen oder ob sie auf ihrem Social Media Account ihre gesamte berufliche Laufbahn offenlegen sollten, kann schon helfen. Ein Speichern von Fotos oder Dokumenten in der Cloud mag verlockend erscheinen, bei einem Datenleck sind diese allerdings frei verfügbar. Natürlich ist es nahezu unmöglich, Autonomie über seine Daten zu behalten und viele Internetseiten sind seriös und nützlich, aber ein kritisches Hinterfragen der eigenen Gewohnheiten kann schon den Ausschlag geben.

2. Tipps zur Passwortsicherheit

Ein Passwort soll Fremden den Zugang zu eigenen Accounts erschweren. Doch es gibt auch einiges zu beachten, damit das auch gelingt.

Man beginnt am besten mit der Auswahl eines sicheren Passworts, dazu gehört:

Mindestens 10-16 Zeichen

Namen von Partnern und Kindern sind gut zu merken, aber auch leicht zu ermitteln

Zahlen und Sonderzeichen benutzen

Doch selbst wenn man ein sicheres Passwort generiert hat, lauern noch Gefahren. Wenn sie nun überall dieses Passwort benutzen, braucht es nur eine Datenpanne und alle ihre Accounts stehen weit offen. Also sollten sie nach Möglichkeit mehrere Passwörter benutzen, die einander im Aufbau und Bedeutung nicht ähneln.

3. Öffentliches WLAN vermeiden und das eigene Schützen

Öffentliches WLAN hilft dabei, mobile Daten zu sparen. Allerdings ist ihr Datenverkehr für den Betreiber einzusehen. Sensible Seiten sollten sie also lieber im heimischen Netzwerk besuchen. Dieses sichern sie am besten auch mit einem starken Passwort, denn für Straftaten, welche über ihr Netzwerk begangen werden, können sie belangt werden, selbst wenn sie es nicht persönlich waren. Wenn sie sich etwas in die Materie einlesen, ist es auch kein Problem, die IP-Adressen von Personen, die sich bei ihnen Einloggen wollten, vom Router zu sperren.

4. VPNs

Wer nicht auf mobiles WLAN verzichten möchte, für den ist ein Virtual Private Network (VPN) eine Lösung. Ein VPN sorgt dafür, dass ihr Datenverkehr über einen verschlüsselten Kanal gesendet wird. Das verhindert ein Ausspähen ihrer Daten. Es verhindert aber auch, dass ihr Provider oder die Hostwebsite sie orten kann. Selektives Drosseln der Internetleitung ist zwar in Europa seit 2020 verboten, in anderen Ländern aber immer noch ein Thema, mit einer VPN können sie diese Drosselung umgehen. Auch Geoblocking, also das Blocken des Zugriffes aus ganzen Ländern, kann damit umgangen werden. Eine VPN schafft also jede Menge Anonymität und damit Datenautonomie, denn uneindeutige Daten, welche man nicht direkt ihnen zuordnen kann, sind nahezu wertlos. VPNs gibt es für PCs und Laptops, aber auch für Handy und Tablets. Neuerdings kann man sogar auf vielen Bestandteilen des eignen Smart-Homes, wie z.B. den Amazon Fire TV Stick, VPNs nutzen und sicherer zuhause sein.

5. Aufgepasst bei fremden Links

Verlinkungen können ihnen in verschiedenen Situationen begegnen, ein Freund verlinkt ihnen ein Tiervideo, eine Nachrichtenseite verweist auf einen Artikel mit weiterführenden Informationen oder ein namenloser Prinz will sie über eine E-Mail auf eine Seite weiterleiten, auf der sie sein Erbe antreten können. Bei dem letzten Link sollten sie stutzig werde. Eine ihnen fremde Person leitet sie auf eine unbekannte Seite weiter und das ganze Szenario wirkt äußerst unglaubwürdig. Treffen Unbekanntes und Unglaubwürdiges aufeinander ist die Chance groß, dass sie es mit jemandem mit schlechten Intentionen zu tun haben. Die Gefahren, die durch das anklicken von fremden Links entstehen können, sind immens. Ransomware, Trojaner und Keylogger setzen auf diese Unbedarftheit. Sie müssen entscheiden, wer ihr Vertrauen verdient. Personen die sie gut kennen oder reputable Internetseiten haben durch unbedachtes Weiterleiten viel zu verlieren, denn sie sind leicht aufzufinden und zu verklagen. Fremde sind anonym und damit oft für die Justiz nicht aufzuspüren und damit ihres Vertrauens auch nicht wert.

6. Wie sie ihre Kinder schützen können

Gerade Kindern fehlt oft das kritische Hinterfragen der eignen Netzgewohnheiten und die Gefahren erscheinen ihnen abstrakt und weit weg. Aber ein Kind ohne Handy ist heute sozial abgeschnitten. Ein Großteil der Interaktion mit Gleichaltrigen findet über TikTok, Instagram oder über Videospiele statt. Außerdem würde ein Kind ohne Handy auch nie den richtigen Umgang damit lernen. Sie haben aber mehrere Möglichkeiten der Einflussnahme und sollten sie auch nutzen.

Kindersicherungen oder Passwörter an Geräten an welche die Kinder nicht dürfen

Internetbesuch über sichere Suchmaschinen wie z.B. Blinde Kuh

Einige Streaming-Seiten bieten neben normalen auch Kinderkonten an

Je älter ihr Kind wird und je besser über das Internet aufgeklärt wurde, desto mehr können sie diese Beschränkungen lockern.

Trotz aller dieser Optionen, die hundertprozentige Sicherheit existiert nicht. Die Anzahl an Möglichkeiten, wie ihre Daten zu schützen sind, ist riesig und alle anzuwenden wenig praktikabel. Sie können aber allein durch das Anwenden einiger dieser Ansätze das Risiko für sich und ihre Familien reduzieren. Wer aber informiert, vorbereitet und wachsam durchs Internet zieht, ist nicht nur selbst einem geringeren Risiko ausgesetzt, sondern auch ein weniger verwundbares Ziel.