Seinen „Basiston“ finden - und viel mehr über sich erfahren

(djd-p). Die eigene Stimme ist so individuell wie ein Fingerabdruck. Mit moderner Technik kann sie detailreich untersucht werden. Eine solche Stimmanalyse kann besonders Menschen helfen, die sich durch Stress, Hektik und Belastungen „verstimmt“ fühlen und sich selbst und die eventuell noch verborgenen Eigenschaften ihrer Persönlichkeit besser kennenlernen wollen. Was man dazu wissen sollte:

Auswertung der gesprochenen Sätze

Bereits in den Lehren des Hinduismus ist die Bedeutung der einzelnen Töne der menschlichen Stimme dokumentiert. In Europa wurde dieses Wissen erstmals durch den Naturwissenschaftler Vemu Mukunda bekannt gemacht. Heute können Interessierte ihre Stimme mithilfe einer speziellen App analysieren lassen und so ihren individuellen Basiston bestimmen. „Er soll denjenigen, der nicht in seiner Mitte ist, wieder dorthin zurückführen“, erklärt Simone Kohberg, die Erfinderin der Wooyce Analyse. Mit der Wooyce-App von Kosys, die für iOS und Android kostenlos erhältlich ist, werden registrierte Nutzer Schritt für Schritt durch ihre individuelle Stimmanalyse geführt. Zuerst konzentriert man sich während eines 15-minütigen Entspannungsvideos mit verschiedenen angenehmen Geräuschen ganz auf sich selbst. Anschließend startet das eigentliche Programm. Hierbei spricht man nach Aufforderung des Moderators über das Mikrofon des Smartphones bestimmte Sätze in die App ein. Etwa eine Stunde später erhält der Nutzer die Auswertung mit seinem Basiston sowie drei dazugehörigen Kerneigenschaften. Diese geben einen Einblick in die individuelle Persönlichkeit. Bei Bedarf können interessierte Teilnehmer ausführlichere Auswertungen und persönliche Beratungen dazubuchen.

Die eigene Schwingung nutzen

Nun gilt es, den ermittelten Ton sinnvoll zu nutzen, um einige Bereiche wieder mit der eigenen Persönlichkeit in Einklang zu bringen. Mit der Schwingung seiner Stimme kann man sich beispielsweise in Harmonie versetzen, erklärt Josua Kohberg. Das soll Vitalität und Gesundheit fördern, den Geist aufnahmefähiger machen und die eigene Konzentration unterstützen. Man kann etwa jeden Tag einige Minuten laut tönen, das heißt, seinen Basiston – wie beim Summen – hörbar werden lassen. Eine ähnliche Technik ist aus dem Yoga bekannt. Messungen der Herzfrequenz zeigen laut Kohberg einen körperlichen Entspannungseffekt innerhalb von zwei bis drei Minuten, sobald ein Mensch aktiv tönt. Zusätzlich lässt sich Basiston mit dem optional erhältlichen neoos, einem Ultraschallgeber in Form einer Uhr, über die Haut auf den eigenen Körper übertragen. Unter https://www.kosys.de/neoos/ gibt es detailliertere Informationen zu diesem Gerät. Durch das Tönen oder Übertragen werden zudem aktiv Vorgänge im eigenen Körper stimuliert. Neurowissenschaftler Kohberg erklärt dieses Prinzip folgendermaßen: „Das Gehirn steuert durch seine Aktivität den gesamten Körper. Wenn man nun das Gehirn mithilfe des Basistons ausgleicht, gleicht man damit auch den Körper aus.“

Basiston-Übungen verbessern die Konzentration

Spezielle Coachings mit Meditationen innerhalb der Wooyce-App tragen dazu bei, die neu freigelegten Potenziale zu nutzen. Dazu zählt etwa das Basiston-Coaching "Lerne dich selbst wirklich, wirklich, wirklich kennen", das Coaching für die Charakterbildung „Erreiche deine Ziele mühelos“ oder das ImmunBOOSTER Coaching. Eine weitere Ergänzung zur App und der allgemeinen Stimmanalyse ist das Buch „Im Einklang mit mir selbst und anderen“ von Stimmanalytikerin Simone Kohberg.