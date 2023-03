Schnecken ohne Gift vom Hochbeet fernhalten

(djd-p). Sie sind jedes Jahr der Schrecken aller Gemüsegärtner: Schnecken bedrohen regelmäßig die Ernte im Hochbeet. Doch es gibt Abhilfe. Mit elektrischen Schneckenzäunen kann man die Plagegeister fernhalten, ohne dass sie oder andere Lebewesen zu Schaden kommen. Chemisches Gift ist dabei nicht nötig.

Bei den gefräßigen Schnecken stehen besonders Jungpflanzen hoch im Kurs, die auch Menschen gern mögen; unter anderem Salat, Paprika, Zucchini oder Blumenkohl. Dabei ist der Appetit der Plagegeister scheinbar unstillbar, sodass von manchen Pflanzentrieben gar nichts mehr übrig bleibt. Ein elektrischer Schneckenzaun, beispielsweise vom Anbieter Kerbl, schützt davor, dass die Tiere überhaupt ins Hochbeet hineinkriechen. Denn das stromführende Zaunband bildet eine unüberwindbare Barriere für alle Arten von Schnecken im heimischen Garten, auch für die häufig vorkommenden Nacktschnecken.

Wie funktioniert ein elektrischer Schneckenzaun?

Das Funktionsprinzip ist dabei recht einfach: Das Zaunband verfügt über zwei parallel verlaufende, elektrisch leitfähige Kontaktbänder. Stellt die Schnecke bei dem Versuch, diese zu überqueren, eine Verbindung zwischen beiden Kontaktbändern her, so fließt kurzzeitig ein geringer Strom. Er stammt aus einer handelsüblichen 9-Volt-Blockbatterie, die, in einem festen Gehäuse geschützt, mit den Bändern verbunden wird. Durch diese niedrige Spannung nehmen die Schnecken keinen Schaden, sondern empfinden lediglich ein unangenehmes Kribbeln und werden dadurch sofort zum Umdrehen bewegt. Für andere Tiere und auch für Menschen ist die Wirkung nicht zu spüren. So können auch Kinder oder Hundeschnauzen beim Spielen gefahrlos den Zaun berühren. Ein weiterer großer Vorteil des elektrisch betriebenen Schneckenzaunes ist, dass er – anders als beispielsweise das bekannte Schneckenkorn - völlig ohne Gift auskommt. Daher ist er zum einen unbedenklich für Mensch und Tier, zum anderen wird die Umwelt mit keinerlei kritischen Substanzen belastet.

Wo befestigt man einen Schneckenzaun?

Selbstklebendes Zaunband lässt sich auf beinahe allen Arten von Untergründen dauerhaft befestigen, etwa auf Holz, Metall, Kunststoff, Stein oder Beton. Somit eignet es sich auch für einfache, bodennahe Beeteinfassungen oder Rasenkanten. Bei Hochbeeten sollte das Band einige Zentimeter vom oberen Rand entfernt angebracht werden. Bei Bedarf kann es gekürzt oder mit optionalem Zubehör auch verlängert werden. Dafür bietet Kerbl eine 10- und eine 20-Meter-Rolle Zaunband zusätzlich an. Damit kann man den stromführenden Zaun einfach verlängern. Durch einen Beetverbinder sind auch mehrere Beete mit nur einem einzigen Generator geschützt. So lässt sich der Zaun auf maximal 30 Meter Gesamtlänge erweitern. Das Material ist unempfindlich gegen Witterungseinflüsse und übersteht damit auch Dauerregen und Hagelschauer. Das macht den Schneckenzaun langlebig und über Jahre nutzbar. Unter www.kerbl-snailstop.de gibt es eine Schritt-für-Schritt-Aufbauanleitung für den Schneckenzaun.

Schneckenzaun ohne Vorwissen aufbauen

Der Anschluss der Zaunbänder am Stromgerät erfordert keine Vorkenntnisse. Mithilfe eines Kontaktclips kann das Zaunband angeschlossen und mit Strom versorgt werden. Zwei Kontroll-LEDs ermöglichen die sichere Überwachung des Batteriezustands und der Stromversorgung.