Schlaftraining für Erwachsene: erholsamen Schlaf finden

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Grundproblem: ungesundes Verhalten

Viele Menschen mit Schlafproblemen rutschen mehr oder weniger bewusst durch ungesunde Verhaltensweisen in die Falle. Ein erfolgreicher Schlafkiller ist vermutlich blaues Licht von Smartphone, Tablet & Co.. Schnell vor dem Einschlafen die sozialen Medien checken, ein paar Videos auf YouTube schauen oder auch ein Geschenk im Onlineshop erwerben – all diese Aktivitäten signalisieren uns, dass wir aufmerksam sein müssen. Zwar liegen aktuell noch keine belastbaren Studien zur Auswirkung von Smartphone auf die Nachtruhe vor, doch es ist zumindest zweifelsfrei nachgewiesen worden, dass weißes und blaues Licht ungünstig für die Bildung des Schlafhormons Melatonin sind.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Bett aber, wo Körper, Geist und Seele in den Ruhemodus schalten sollen, ist das ein ganz falsches Signal. Hier ist der Ort, an dem geschlafen wird. Wach im Bett zu liegen und Aktivitäten zu erledigen, die eigentlich an den Schreibtisch oder auf die Couch gehören, fördert Schlafprobleme. Durch ungünstiges Verhalten im Schlafzimmer bzw. im Bett, können wir den Schlafrhythmus gehörig durcheinander bringen, weil die Schlafbereitschaft untergraben wird.

Essen vor dem Schlafengehen

Hat der Körper kurz vor dem Schlafengehen eine große Portion fettreicher Speisen bekommen, wirkt sich das ungünstig auf die Schlafqualität aus. Je später der Abend, desto leichter die Mahlzeit, so lautet eine Faustregel. Zwischen der letzten Mahlzeit und der Bettzeit sollten wenigstens zwei, besser noch drei Stunden liegen. Viel länger darf es aber nicht sein, denn dann könnte sich der Hunger melden und zu einem nächtlichen Snack verführen. Dieser wiederum liegt schwer im Magen und lässt uns schlechter schlafen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Tipps für leichte Schlafstörungen

Wer ab und zu nicht gut schläft, kann viel tun, um das Einschlafen und Durchschlafen zu verbessern. Zu den besten und effektivsten Tipps gehören die folgenden:

● Keine Nickerchen am Tag! Wer Zwischendurch schlummert, mindert das Schlafbedürfnis am Abend.

● Mehr Bewegung! Ist der Körper ausgepowert, fällt ein ruhiger Schlaf in der Nacht leichter. Dies senkt die Müdigkeitsattacken tagsüber, sodass das Bedürfnis zwischendurch ein Nickerchen zu machen, wiederum weniger wird.

● 5 Mal am Tag essen! Der Körper wird weniger belastet, wenn vier bis fünf Mahlzeiten täglich eingenommen werden. Dies hilft dem Körper, leichter in den Schlaf zu finden.

● Hilfe aus der Natur holen! CBD Öl hilft gegen Schlaflosigkeit, mildert Angstzustände und fördert den Stressabbau. CBD fördert nicht nur Einschlafen und Durchschlafen, sondern wirkt sich auch positiv bei Hautproblemen aus. Wer CBD Creme äußerlich und innerlich anwendet, tut sich rundum Gutes. Die positive Verknüpfung, die wir mit der abendlichen Körperpflege verbinden, begünstigt einen gesunden Schlaf.

Gut zu wissen: Rituale fördern einen guten Schlaf. So kann es etwa hilfreich sein, eine halbe Stunde vor der Schlafenszeit einen ruhigen Spaziergang zu unternehmen und danach den Körper bei gedimmten Licht mit CBD Öl zu verwöhnen. Rituale wie diese stimmen den Geist auf die nächtliche Ruhephase ein und signalisieren ganz deutlich: “Du darfst dich entspannen und abschalten.“

Koffein und Schlaf

Eine andere ungünstige Angewohnheit ist ein zu später Koffeinkonsum. Gerade, wenn Probleme beim Einschlafen bestehen, sollte bereits früh am Tag weder Kaffee noch ein Energy-Drink oder Cola getrunken werden. Der Abbau des Koffeins bzw. des Guaranas dauert im Schnitt vier bis fünf Stunden. Deshalb sollten Menschen mit Schlafprobleme spät am Tag keine koffeinhaltigen Getränke mehr zu sich nehmen. Weitere Tipps und Ideen rund um das richtige Essen und Trinken vor dem Zubettgehen liefert dieser Ratgeber.

Das Schlaftraining

Schlaf ist das wichtigste Reparaturprogramm des Menschen. Er benötigt Zeit und günstige Voraussetzungen, um perfekt zu funktionieren. Einschlaftraining hat das Ziel, eine günstige Schlafroutine zu etablieren, damit der Körper effektiv regenerieren kann. Abhängig von der Schwere der Schlafstörungen sind verschiedene Ansätze sinnvoll. Eine unkomplizierte Möglichkeit, sich eine gesunde Schlafroutine anzueignen ist, ein Schlaftraining bei der Krankenkasse durchzuführen. Die Techniker Kasse etwa hat für ihre Mitglieder ein Online-Schlaftraining konzipiert.

Schlaftraining mit Unterstützung von Schlafpsychologen

Das psychologische Institut in Köln hält eine Schlafambulanz vor, in der das sogenannte Kölner Schlaftraining begleitet wird. Es richtet sich vorrangig an diejenigen, die schlecht einschlafen oder in der Nacht wach werden. Wenn Sorgen und Gedanken hinderlich für den Schlaf sind und Betroffene tagsüber dazu neigen, zwischendurch ein Nickerchen einzulegen, ist dieses Programm genau richtig. Im Folgenden werden die wesentlichen Inhalte des “Kölner Schlaftrainings“ vorgestellt.

Feste, kurze Schlafphasen

Der wichtigste Punkt im Schlaftraining ist die Restriktion. Das bedeutet, dass im Schlaftraining nur zu bestimmten Zeiten Schlaf auf dem Plan steht. Im Schlaftraining ist Schlafenszeit zwischen 0.30 Uhr und 6 Uhr. Tagsüber sind Nickerchen verboten. Das erhöht nach kurzer Zeit den Schlafdruck erheblich. Schlafpsychologen wissen, dass Schlafdruck und Regelmäßigkeit der Schlüssel zum Erfolg sind.

Das Programm wird 7 Tage die Woche durchgeführt und es läuft über mehrere Wochen. Erfahrungen von Menschen, die das Schlaftraining erfolgreich durchlaufen haben, zeigen, dass der Trick mit der Restriktion sehr gut funktioniert. Bis es endlich Schlafenszeit ist, baut sich eine starke Müdigkeit auf. Dann fällt es viel leichter, direkt in den Schlaf zu fallen. Eine nächtliche Ruhephase von fünfeinhalb Stunden ist wenig und erfordert von den Teilnehmern sehr viel Disziplin. Es braucht einige Strategien, um sich wach zu halten, wenn der Körper eigentlich schlafen will. So berichten die Teilnehmer, dass sie manchmal nachts werkeln oder putzen, kochen oder aufräumen, um wach zu bleiben.

Der Erfolg des Kölner Schlaf Programms gibt den Psychologen recht. Mehr als 80 % derjenigen, die an einem Schlaftraining teilnehmen, finden zu einem gesunden Schlaf-wach-Rhythmus zurück. Zudem haben sie Handwerkszeug erhalten, mit dem sie zu einem späteren Zeitpunkt eventuell wiederkehrenden Schlafproblemen entgegentreten können. Sie sind nun in der Lage, den eigenen Schlaf zu beeinflussen. Damit geht die Angst vor der Schlaflosigkeit verloren, ebenfalls ein wichtiger Aspekt, um gut zu schlafen.