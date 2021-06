Schenken, Spenden, Geben – was steckt eigentlich dahinter?

Um etwas zu schenken, gibt es unzählig viele Anlässe. Jeder Mensch bekommt mindestens zu seinem Geburtstag ein Geschenk und meist auch noch an Weihnachten. On top kommen Gelegenheiten wie Ostern, an denen Kinder ein kleines Präsent suchen, das der Osterhase versteckt hat. Zudem erhalten Mamas zum Muttertag und Papas zum Vatertag ein Geschenk. Was bunt verpackt überreicht werden soll, verraten die Geschenkeexperten unter geschenke-online.de, die sogar für jedes Jahrzehnt und einige andere besondere Geburtstage spezielle Präsente bereithalten. Was jedoch bedeutet das Schenken – für Beschenkte und für Schenkende? Diese und weitere Fragen sollen im Zuge des folgenden Berichts geklärt werden.

Das Schenken wird mit den Jahren immer schwieriger

… und das liegt spannenderweise nicht daran, dass man mit den Jahren zahlreiche Dinge anhäuft, die man geschenkt bekommt oder selbst erwirbt – und damit die Auswahl an Geschenken stetig kleiner wird. Geschenke an Kinder zu verteilen, ist vergleichsweise einfach. Das gewünschte Spiel kommt tendenziell besser an, als die neue (wenn auch dringend benötigte) Kleidung, denn bei Kindern steht der Spaßfaktor im Fokus. Allerdings geht gerade der Nachwuchs vergleichsweise unbedarft mit Präsenten um – ganz anders die Erwachsenen.

In deren Köpfen löst ein Geschenk oft eine Kettenreaktion an Gedanken und Gefühlen aus. Nicht selten wird sich dann gefragt, ob das Geschenk zu günstig oder zu teuer war. Im schlechtesten Fall geht dann auch noch die Sorge darüber einher, was, wann „zurückgeschenkt“ werden müsse. Jung und Alt kann ein Geschenk gleichermaßen erfreuen oder betrüben – nur tendenziell neigen eher die Erwachsenen dazu, sich über Geschenke zu „freuen“, schließlich gehört sich das so. Einem Kind kann man es häufig auf den ersten Blick anmerken, ob das Präsent ge- oder missfällt.

Wer glücklich ist, schenkt mehr – auch wenn das nicht zum Portemonnaie passt

Beobachten lassen sich in der Gruppe der Schenkenden zwei verschiedene Typen: Die geizigen Schenker, die – trotz einem vermutlich üppig gefüllten Konto – nur sehr kleine Präsente machen. Sie rutschen nicht selten die Kategorie der Menschen, die als griesgrämig bezeichnet werden könnte. De facto jedoch sind sie jedoch oft vor allem eins: unglücklich. Das kann darauf hindeuten, dass es Menschen in guten wirtschaftlichen Verhältnissen nicht zwingend gut gehen muss, schließlich ist der Glücksfaktor kaum mess-, aber sehr wohl sichtbar. Hinzu kommen wissenschaftliche Belege, die zeigen sollen, dass Männer tendenziell eher „geizig“ spenden oder geben (auch wenn ihnen reichlich Geld für die Spende zur Verfügung stehen würde). Frauen hingegen schenken und geben freigiebiger.

Ein häufiges Argument ist darüber hinaus, dass Glück nicht mit einem vollen Portemonnaie gleichzusetzen ist. Glückliche Menschen jedoch neigen zu mehr Großzügigkeit, auch wenn sie es vielleicht schwerer haben, ein Präsent zu kaufen. Die Harvard Business School dokumentiert unter hbs.edu eine Studie, die zeigt: Wer schenkt, ist glücklich und wird durch das Schenken sogar noch glücklicher. Ob das bedeutet, dass es beim Schenken gar nicht darum geht, einem anderen eine Freude zu machen, sondern sich stattdessen selbst ein Glücksgefühl zu bescheren, wird lediglich in den Raum gestellt, konnte aber anhand der Datenlage nicht verifiziert werden.

Eine weitere Erhebung zu diesem Thema, die mit zufällig ausgewählten Testpersonen auf der Straße durchgeführt wurde, ergab: Das Glücksgefühl ist nicht von der Höhe des Wertes des Präsents abhängig. Darüber hinaus kann das Sich-Selbst-Beschenken mitnichten denselben Glückseffekt auslösen wie etwas das Gefühl, das beim Beschenken Dritter in einem aufkeimt.

Altruismus, Moral und Wut – über Geschenke und Spenden mit einer Intention

Weitergedacht führt diese Überlegung hin zu Menschen, die als altruistisch bezeichnet werden könnten, sprich: Es macht nicht zwingend glücklich, etwas für Dritte zu tun, sondern es macht beinahe schon unglücklich, anderen nichts Gutes tun zu dürfen. So empfindet der Altruist das Nicht-Gebrauchtwerden als Herabsetzung – und wird unglücklich. Darüber hinaus lassen sich Fälle beobachten und mitunter sogar psychologisch nachweisen, in denen zielgerichtet geschenkt wird – nicht um sich glücklich zu machen, sondern um sich einen Vorteil zu verschaffen.

In gewissen Kreisen werden Präsente „gemessen“, um etwas Reichtum zu signalisieren. So trage die Veröffentlichung der Namen im Zuge einer Spendengala beispielsweise dazu bei, dass sich die Spendensumme erhöht. Missverstanden wird in diesem Zusammenhang die Spende als Wohltat. Allerdings muss der Inhalt der Spendenaktion stimmen: Moral und Mitgefühl sind die Treiber von Spenden; Wut verhindert hingegen, dass eine Spende überreicht wird. Das bedeutet in der Praxis, dass die Spendenbereitschaft beim Anblick einer Katastrophe vor der eigenen Haustür oder sogar in der Ferne recht hoch ist. Spendenaktionen nach Flutkatastrophen sind ein Indiz hierfür. Rein psychologisch betrachtet stecke jedoch häufig der Versuch hinter der Spende, die eigene Hilflosigkeit zu entschuldigen – mit einer Spende.