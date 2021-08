Richtig schminken im Sommer

Das tägliche Make-up

Viele Menschen lieben es, sich täglich zu schminken. In vielen Fällen wirkt man dadurch nicht nur jünger und frischer, sondern man kann seiner Kreativität freien Lauf lassen. Mit Farben zu experimentieren und das Make-up an das Outfit und das Styling anzupassen, macht großen Spaß.

Allgemein sollte jeder beim Schminken einfach darauf achten, was ihm selbst gefällt und sich ausprobieren. Doch vor allem im Sommer gibt es einige hilfreiche Tipps, die man beachten sollte. So ist man für einen Tag am Strand oder ein Picknick im Park bestens vorbereitet.

Weniger ist mehr

Den Spruch weniger ist mehr hat man schon einige Male gehört. Man muss sich nicht immer daran halten - manchmal, beispielsweise bei einer Party, darf es auch mehr sein - aber im Sommer ist der Spruch ein wichtiger Tipp. Durch die Hitze schwitzt man schnell und mehr als an kühleren Tagen. Durch den Schweiß kann das Make-up oder der Concealer verlaufen oder es bilden sich in manchen Fällen unschöne Flecken. Es gibt auch Produkte, die speziell für den Sommer geeignet sind und eine längere Haltbarkeit versprechen. Für hochwertige Kosmetik- und Pflegeprodukte sollte man sich den Onlineshop von makeup.ch ansehen. Hier werden die verschiedensten Produkte von der Marke MAKEUP angeboten. Durch eine schnelle Lieferung sind die Produkte innerhalb kürzester Zeit Zuhause angekommen und können den Sommer noch schöner machen.

Wasserfest ist praktisch

Ein wichtiger Tipp für den Sommer sind wasserfeste Kosmetikprodukte. Vor allem bei der Maskara und Augenbrauen-Produkten kann dies einen bedeutenden Unterschied machen. Häufig bewegt man sich viel und geht schwimmen. Nicht immer hat man die Möglichkeit, sich vorher abzuschminken oder vergisst es einfach. Hat man durch wasserfeste Produkte vorgesorgt, ist das kein Problem und das Make-up sitzt auch noch nach einem langen und heißen Sommertag.

Frische Farben

Wenn es in der Welt der Schmink-Produkte um das Thema Farben geht, gibt es dort keine Grenzen. Vor allem beim Lippenstift und dem Lidschatten kann man sich jedes Mal aufs Neue zwischen hunderten verschiedenen Farben entscheiden. Für den Sommer eignen sich helle und frische Farben sehr gut. Während man im Herbst und Winter eher auf dunklen Lippenstift und rötlich bis bräunlichen Lidschatten setzt, passen zum Sommer Farben wie Rosa, Blau und helle Creme-Töne. Durch Lidschatten, der Glitzer enthält, kann man sich optisch an seine Umgebung anpassen, die blüht und sprießt und vermittelt gleichzeitig positive Energie.

Eine ebenmäßige und matte Haut

Vielen Menschen ist es beim Schminken wichtig, Rötungen zu kaschieren und ein ebenmäßiges Hautbild zu schaffen. Im Sommer sollte man eher auf dicke Schichten Make-up verzichten, da sie die Poren verstopfen und beim vielen Schwitzen zu mehr Unreinheiten führen können. Stattdessen sollte man auf leichte Produkte setzen. Etwas Concealer und mattes Puder reichen in den meisten Fällen aus. Es empfiehlt sich, das Puder mitzunehmen, wenn man unterwegs ist, damit man regelmäßig nachpudern kann. Zudem sollte man auf Highlighter oder stark glitzerndes Rouge verzichten. Durch den Schweiß glänzt die Haut ohnehin schon mehr als gewöhnlich. Um den Teint abzumattieren, kann man kleine Tücher bri sich tragen, die den Schweiß von der Haut nehmen.