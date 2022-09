Reisen in Dürrezeiten

Düsseldorf. Die niedrigen Pegelstände etwa am Rhein sorgen dafür, dass Flusskreuzfahrten teils anders als geplant verlaufen. So mussten etwa Routen angepasst werden, wie mehrere Anbieter gegenüber dem Fachportal „Reisevor9“ angaben. Nicko Cruises musste dem Bericht zufolge auch in Einzelfällen Reisen absagen.

Für die Umstände können die Anbieter nichts, dennoch haben Passagiere bestimmte Rechte.

Wird die Reise abgesagt, gibt es das Geld zurück. Und was ist bei geänderten Routen? Dann könnten Betroffene womöglich zumindest einen Teil des Geldes zurückbekommen.

Minderung des Reisepreises

Routenänderungen, das Nicht-Anlaufen bestimmter Städte oder der Ausfall von Landgängen könnten im Einzelfall einen Reisemangel darstellen und zur Minderung des Reisepreises berechtigen, sagt der Jurist und Reiserechts-Experte Jan Philipp Stupnanek von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.

Schadenersatz können betroffene Passagiere nicht verlangen, da die Anbieter nichts für das Niedrigwasser können. Im Reiserecht spricht man von unvermeidbaren außergewöhnlichen Umständen. Stupnanek: „Ein wetterbedingter niedriger Pegelstand kann ein solcher Umstand sein.“ dpa