Pflegenotstand: Woher er kommt und wie Betroffene sich schützen können

Jeder, der heute in Deutschland auf medizinisch-pflegerische Hilfe anderer angewiesen ist, der wird feststellen, dass die angebotenen Leistungen längst nicht so gut sind, wie sie es sein könnten und vielleicht sein sollten – und dass das ausführende Personal oft unter merklichem Zeitdruck leidet. Pflegenotstand ist angesichts dessen schon seit geraumer Zeit das politische Schlagwort der Stunde. Doch was ist eigentlich Pflegenotstand? Woher kommt er und vor allem: Hat der Einzelne es überhaupt in der Hand, seine persönliche Lage innerhalb dieses Problems zu verbessern? Der folgende Artikel liefert ausführliche Einblicke und Hintergründe.

1. Pflegenotstand – ein Notstand nicht nur in der Pflege

Wenn der Begriff des Pflegenotstandes fällt, etwa der an der Mannheimer Uniklinik, dann haben viele Personen jenseits der hier bestehenden Berufe oft nur einen speziellen Bereich vor dem inneren Auge – die Pflege von Senioren und vielleicht jüngeren, eingeschränkten Personen.

Allerdings greift diese Definition deutlich zu kurz. Dies schon deshalb, weil Pflege sämtliche Maßnahmen umfasst, die:

für ein adäquates Dasein trotz persönlicher Einschränkungen sorgen, Gesundheit erhalten und/oder wiederherstellen und es einem Menschen ermöglichen, seine letzten Tage so angenehm, würdevoll und komfortabel wie möglich zu erleben.

Angesichts dessen ist der Pflegebereich deutlich breiter aufgefächert. Er umfasst Altenpflegepersonal ebenso wie Physiotherapeuten, Sprechstundenhilfen (eigentlich korrekter „Medizinische Fachangestellte“), OP-Assistenzen und zahlreiche weitere Berufe. Zudem muss die Ärzteschaft mit einbezogen werden, selbst wenn sie strenggenommen nicht zum Pflegepersonal gehört. Der Pflegenotstand umfasst deshalb theoretisch und praktisch sämtliche Berufsstände, die mit den drei oben angeführten Schwerpunkten zu tun haben.

Tatsache ist, nicht nur bei uns in der Region, sondern in praktisch jeder Ecke Deutschlands gibt es einen insgesamten Personalnotstand. Dieser umfasst sowohl einen generellen Mangel an Fachleuten wie eine teils dramatische Überalterung des vorhandenen Personals. Unberührt bleibt davon kein Bereich, lediglich die Intensität des Notstandes unterscheidet sich zwischen Berufen, Regionen und Betrieben.

Dieser Personalmangel zusammen mit dem deutschen Gesundheitssystem (vor allem aus finanzieller Hinsicht) sorgt dafür, dass ein Notstand besteht. Das heißt, Pflege ist hierzulande vielfach nicht in dem qualitativen und quantitativen Maß zu bekommen, wie es gemäß der Maßgabe einer optimalen Versorgung nötig wäre.

2. Pflegenotstand: Die Gründe hinter der Situation

Wie viele Pflegekräfte fehlen in Deutschland? Zu dieser Frage gibt es keine endgültigen Antworten. Allerdings gehen selbst Studien aus dem niedrigen Zahlenbereich davon aus, dass es aktuell mindestens etwa 30.000 Fachkräfte sind. Weitgehende Einigkeit herrscht hingegen bei der Ansicht, dass das Problem sich in naheliegender Zukunft dramatisch verschärfen wird. Hier geht beispielsweise die Bertelsmann-Stiftung von einer halben Million fehlender Vollzeitkräfte anno 2030 aus. Zu einem ähnlichen Schluss kommt das Institut der deutschen Wirtschaft, allerdings „erst“ 2035.

Doch woher kommt ein derartig eklatanter Personalmangel? Die Antwort: Es sind viele Faktoren, die gleichzeitig dazu beitragen.

Der demographische Wandel

Deutschland gehört zu denjenigen Nationen, die schon heute die älteste Bevölkerung auf dem Planeten haben. Daraus ergeben sich gleich mehrere Positionen, die für den Pflegenotstand bedeutsam sind:

Die Fortschritte in der Medizin sorgen schon seit Jahrzehnten dafür, dass Menschen immer älter werden. Je älter sie werden, desto größer ist der absolute Anteil an Personen, die irgendeine Form von Pflege benötigen. Je älter eine Bevölkerung im Schnitt ist, desto weniger Menschen gibt es in den berufstätigen Alterskohorten und denen, die bald daustoßen. Dementsprechend stehen für den riesigen Pflegebereich weniger junge Nachwuchskräfte zur Verfügung. Pflege in jeglicher Hinsicht wird immer teurer. Dies hat mit weiterentwickelten Methoden zu tun, verbesserten Techniken und Verfahren. Zu einer sowieso „teuren“ pflegebedürftigen Bevölkerung kommt also hinzu, dass der Preis für jede Pflegeleistung beständig steigt. Mehr alte Menschen bedeuten zudem, dass diese insgesamt deutlich mehr Kosten hinsichtlich Renten und Pensionen verursachen. Und dadurch, dass diese Menschen immer länger leben, beziehen sie derartige Gelder überdies noch über einen längeren Zeitraum. An diesem Punkt überschneiden sich die Problemstellungen Pflege- und Rentennotstand. Dieses Problem wird noch zusätzlich dadurch verschärft, dass Deutschland schon seit den späten 1970ern eine Geburtenrate von etwa 1,5 Kindern pro Frau hat und schon seit langem ein Geburtendefizit. Es besteht deshalb mittelfristig kaum eine Chance, zumindest an diesem Punkt aus eigener Kraft eine Verbesserung zu erzielen.

Letzen Endes lässt es sich auf einen simplen Satz herunterbrechen: Immer mehr pflegebedürftige Personen, immer weniger Pflegende; immer weniger Einzahlende, immer mehr und länger Empfangende.

Dabei hilft es nur wenig, dass Deutschlands Bevölkerung schon seit Jahrzehnten einen beständig gesünder werdenden Lebenswandel pflegt. Dies schwächt die Problematik nur etwas ab, kann sie jedoch keinesfalls aufheben – schon deshalb, weil der gesündere Lebenswandel ebenfalls für die älter werdende Bevölkerung ursächlich ist, also in gewisser Hinsicht eine Mitschuld an der Misere trägt.

Dies alles sorgt beim Personal für teils extreme Überarbeitung und wirkt sich direkt auf die Qualität ihrer Arbeit aus – nicht zuletzt deshalb, weil es pro Patienten immer weniger Betreuungszeit gibt.

Finanz- und Zahlungslage der gesamten Branche

Anno 2000 wurde in Deutschland eine Gesundheitsreform begonnen. Ziel war es, den medizinisch-pflegerischen Bereich insgesamt günstiger, einheitlicher und robuster zu machen. Eine wichtige Maßnahme dabei war die Einführung des sogenannten G-DRG-Systems (German Diagnosis Related Groups). Einfach formuliert werden seitdem für jegliche Leistungen nur noch diagnosebasierte Fallpauschalen bezahlt – wodurch der Zeitdruck für jede Leistung wuchs.

Hinzu kommen weitere Probleme. Vor allem, dass die Sozialversicherung letztmalig Mitte der 1990er angepasst wurde und speziell die gesetzlichen Krankenkassen nicht genügend zahlen. Im Gegenzug steigen jedoch die Pflegekosten seit Jahren nicht nur aufgrund immer teurer werdender Maßnahmen, sondern weil sich speziell in der Altenpflege obendrein die sich wandelnde Bedeutung der Familie auswirkt – sodass deutlich weniger durch Angehörige gepflegt wird, statt Fachpersonal. Eine zentrale Auswirkung ist, dass viele Häuser jeglicher Prägung einem extremen Sparzwang unterliegen.

Abermals lässt sich alles auf einen einzelnen Satz herunterbrechen: Das Pflegewesen bekommt für die gestellten Aufgaben deutlich zu wenig Geld. Dadurch fehlt zudem ein Anreiz, der dringend nötig wäre, um Nachwuchs für eine dermaßen anspruchsvolle Aufgabe zu rekrutieren.

Arbeitsbedingungen in der Pflege

Im Gesamtvergleich der Berufe werden viele Pflegeberufe auf den ersten Blick recht gut bezahlt. Dies täuscht aber. Zunächst deshalb, weil die Gehälter innerhalb des Pflegesystems stark variieren – in der Altenpflege beispielsweise gibt es für ähnliche Arbeit wie in der Krankenpflege im Schnitt rund ein Viertel weniger Gehalt. Überdies unterscheiden sich die Löhne stark nach Standort und Trägerschaft.

Traurige Einigkeit herrscht hingegen beim Tagesgeschäft des Personals: Das ist durch den hohen Mangel von enormem Zeitdruck gekennzeichnet. In vielen Häusern können Betroffene kaum mehr als wenige Minuten täglich gepflegt werden. Das reicht selbst für die absoluten Basisleistungen oft nicht aus, von einem echten zwischenmenschlichen Pflegeansatz ganz zu schweigen.

Zu diesem ständigen Zeitdruck kommt ein Arbeiten mit hoher physischer und psychischer Belastung aufgrund der generellen Natur der Pflegeberufe. Dazu praktisch grundsätzlich Schichtarbeit, häufige Überstunden und ein vielbeklagter Mangel an Anerkennung. Überdies sorgt die Lage für Rückkopplungseffekte. Etwa dann, wenn entrüstete Patienten oder deren Angehörige ihren Ärger über die nicht optimale Versorgung am Pflegepersonal auslassen. Insgesamt sprechen deshalb viele Pflegekräfte von einer Arbeit, die buchstäblich „an die Substanz“ geht und bei der stressbedingte Ausfälle bis hinauf zum Burnout an der Tagesordnung sind.

Dies ist für den allgemeinen Pflegenotstand besonders gravierend. Denn zu der Tatsache, dass es sowieso prozentual immer weniger junge Menschen gibt, kommt noch hinzu, dass sich anteilig immer weniger von ihnen für eine Ausbildung in dieser Richtung entscheiden. Das gilt über das gesamte Pflegespektrum von Nachwuchsärzten in Krankenhäusern bis zu Sprechstundenassistenzen in Praxen auf dem Lande.

Europäisch-uneinheitliche Gesundheitssysteme

Dass die Europäische Union an vielen Stellen nicht einmal auf dem Papier einheitlich agiert, dürfte vielen Lesern bekannt sein. Das gilt ohne Einschränkungen auch für den medizinisch-pflegerischen Bereich mit Blick auf die Finanzierung der Gesundheitssysteme. So steht Deutschland beispielsweise mit seiner beitragsfinanzierten Pflegeversicherung recht einsam im Staatenbund. In vielen anderen Ländern werden die Systeme direkt durch Steuern finanziert, wodurch sie meist ein deutlich besseres Finanzpolster besitzen.

Schon für das generelle Versorgungsniveau hat dies gravierende Auswirkungen. Speziell in Deutschland als Teil der EU hat es jedoch ein geradezu katastrophales Potenzial:

Bessere Arbeitsbedingungen,

höhere Gehälter,

europäische Freizügigkeit für Wohnort- und Berufswahl und

U-weite Möglichkeiten zur Anerkennung nationaler Berufe.

Diese vier Punkte sorgen dafür, dass sich viele hiesige Pflegekräfte fragen, warum sie ihr Glück nicht direkt jenseits von Deutschlands Grenzen suchen sollen.

Laut Ver.di ist das Wanderungssaldo für Pflegekräfte deshalb schon seit der Jahrtausendwende negativ. Es wandert also (deutlich) mehr Fachpersonal aus, als aus anderen Ländern einwandert. Für den Pflegenotstand ist diese Tatsache praktisch „der finale Nagel“ im Deckel. Denn zu dem geringer werdenden Nachwuchs wandern andauernd diejenigen aus, die zumindest helfen könnten, das Problem abzumildern – verdenken kann man es ihnen wohl kaum.

3. Pflegenotstand: Was Verbraucher tun können

Was lässt sich gegen den Pflegenotstand tun? Zugegeben, der Einzelne hat es absolut nicht in der Hand, großmaßstäblich etwas zu ändern. Hierbei handelt es sich um eine Aufgabe, die aufgrund ihrer gigantischen Abmessungen und Zeiträume nur durch die Politik bewältigt werden kann – und selbst dabei nur über viele Legislaturperioden.

Allerdings bedeutet dies nicht, dass Patienten und Angehörige völlig wehrlos wären. Zumindest dort, wo es darum geht, die Auswirkungen des Notstandes am eigenen Leib erleben zu müssen, lässt sich durchaus etwas tun.

Das Thema keinesfalls ignorieren

Die Corona-Pandemie zeigte während ihrer schlimmsten Phasen nicht nur, wie dramatisch der Pflegenotstand ist, sie rief vielleicht erstmalig der Gesamtbevölkerung ins Bewusstsein, welchen Stellenwert das dahinterstehende Personal hat.

Angesichts dessen mag es für die Fachkräfte vielleicht zunächst nur ein schwacher Trost sein, wenn man ihnen den Status von Heldinnen und Helden zugesteht. Allerdings ist zumindest ein Anfang gemacht. Wie es jedoch weitergeht, hängt von jedem Einzelnen ab.

Vor allem bedeutet es, zu begreifen, dass es sich nicht um ein abstraktes Thema handelt, das nur „andere“ betrifft. Jeder kann krank werden, jeder kann spätestens im Alter Pflege benötigen. Damit ist jeder ein potenzielles Opfer einer „weiter so“ Politik. Angesichts dessen bieten sich einige Maßnahmen für jeden an:

Einbeziehen der Thematik in die Wahlentscheidungen auf allen politischen Ebenen.

Regelmäßige Spenden an Träger.

Nutzung von Angeboten nur bei echtem Bedarf.

Letztendlich aber kann es bereits schon viel helfen, dem Pflegepersonal möglichst wenig Arbeit aufzuerlegen. Beispielsweise, zu den (meist besser personell ausgestatteten) Tageszeiten zu erscheinen, sich bescheiden zu geben und die Fachkräfte nicht länger aufzuhalten (auch mit Blick auf Nachfragen) als unbedingt nötig. Und ein freundliches „Dankeschön“ ist oftmals das Einzige, was zwischen einem für eine Pflegekraft unsagbar stressigen und einem befriedigenden Arbeitstag steht.

Umfassend zusätzlich absichern

Wer freiwillig mehr bezahlt, der bekommt auch in Deutschland mehr. Grundsätzlich lohnt es sich deshalb unbedingt, zu überlegen, ob der Weg in die private Krankenversicherung (PKV) gewählt werden sollte – diese Möglichkeiten haben selbst Angestellte, sofern ihr Gehalt oberhalb der (regelmäßig steigenden) Pflichtversicherungsgrenze liegt. Denn durch das völlig andere Beitragssystem der PKV mit Vorleistungen sind hier deutlich bessere Leistungen möglich.

Allerdings sollten auch Menschen in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) nicht untätig sein. So können GKV-Patienten ihre Krankenhausleistung mit einer Zusatzversicherung erweitern und erhalten vor allem verbesserte stationäre Leistungen, die sonst nur Privatpatienten vorbehalten sind. Dazu gehört beispielsweise die Chefarztbehandlung und die Wahl eines Einzelzimmers. Die Tarifbeiträge einer Krankenhauszusatzversicherung werden dabei vor allem durch das Alter des Versicherungsnehmers bestimmt.

Weiter kann eine ambulante Zusatzversicherung gebucht werden. In diesem Fall können selbst GKV-Patienten beim Arzt wie ein PKV-Patient behandelt werden.

Was das Thema Pflege anbelangt, lässt sich ebenfalls vieles tun. Vor allem durch Abschluss einer Pflegezusatzversicherung. Sie hilft dabei, die Kosten einer Betreuung besser abzufedern, wodurch mitunter die Wahl einer besseren Pflegeeinrichtung ermöglicht wird. Dieses „besser“ leitet zudem auf das nächste Thema über:

Das gesamte Thema aus qualitativer Hinsicht auswählen

Der Pflegenotstand ist ein übergreifendes Problem. Doch wie erwähnt ist er von Region zu Region, von Haus zu Haus, Klinik zu Klinik und Praxis zu Praxis oft deutlich unterschiedlich stark ausgeprägt.

Schon mehrfach bestätigten Gerichte eine weitgehende Wahlfreiheit von Pflegeangeboten auf allen Ebenen – sogar bei ambulanter Pflege und der Wahl des generellen Dienstes. Zudem haben selbst Kassenpatienten eine vollkommen freie Arztwahl. Eines derjenigen Dinge, die das deutsche Gesundheitssystem seinen europäischen Nachbarn tatsächlich voraushat.

Angesichts dessen sollten Betroffene diese Freiheit in jeglicher Hinsicht nutzen. Vom Hausarzt über eine Einrichtung bei planbaren Eingriffen bis hinauf zu einer passenden Heimunterbringung sollten Patienten ständig bestrebt sein, zu vergleichen, zu überprüfen und sich für Angebote zu entscheiden, bei denen der Druck des Pflegenotstandes nicht so groß ist wie in anderen Einrichtungen. Hier hilft nicht zuletzt das Internet ganz enorm.

Fast immer gibt es zumindest eine geringe Auswahl, selbst auf dem Land und erst recht in einer so dichtbesiedelten Region wie unserer. Wer sie nutzt, kann tatsächlich in fast allen Bereichen sicherstellen, eine vielleicht nicht bestmögliche, aber dennoch nahe am Optimum liegende Versorgung zu erhalten. Letztendlich gilt dies sogar für die Wahl der Krankenkasse. Denn selbst innerhalb der gesetzlichen Versicherer gibt es oft noch merkliche Unterschiede zwischen dem, was diese jenseits der gesetzlichen Vorgaben zusätzlich offerieren.

Sich nicht gegen digitale Angebote sträuben

Seit Ende des Jahres 2019 ist es in Deutschland erlaubt, telemedizinische Angebote zu offerieren und wahrzunehmen. Einfacher ausgedrückt: Ärzte und Patienten dürfen einander künftig unter anderem per Videotelefonie begegnen. Beratung und Diagnose sind nicht mehr nur von Angesicht zu Angesicht gestattet.

Hier sollten Betroffene sich zwei wichtiger Tatsachen bewusst sein:

Es ist sowohl für Mediziner wie das dahinterstehende Personal deutlich weniger aufwendig und überdies zeitsparender, wenn sie auf diese Weise mit Patienten in Kontakt treten können. Sie werden deshalb in ihrem Arbeitsalltag merklich entlastet. Längst nicht jede Diagnose und Beratung erfordert ein persönliches Treffen. Auch Betroffene werden deshalb entlastet, ohne dass sie deswegen eine qualitativ schlechtere Betreuung in Kauf nehmen müssten.

Nun bietet zwar längst noch nicht jede Anlaufstation telemedizinische Angebote an. Schuld daran trägt nicht zuletzt die Pandemie, die für deutliche Verzögerungen bei der Anschaffung und Einführung der nötigen Technik und Prozeduren sorgte.

Aber die Lage bessert sich beständig. Wie schnell dies geht, hängt aber vor allem davon ab, wie stark das Thema durch die Betroffenen nachgefragt wird. Damit wiederum hat es jeder selbst in der Hand. Die nötige Technik besitzen fast alle Bundesbürger. Und selbst wer damit nicht sonderlich firm ist, hat wahrscheinlich immer einen Verwandten, Bekannten oder Nachbarn, der helfend unter die Arme greift.

Angebote zur Früherkennung regelmäßig wahrnehmen

Der Themenschwerpunkt Medizin und Pflege ist ein riesiges und zudem kompliziertes Feld. Nicht umsonst herrschen hier hohe Zugangsvoraussetzungen für das Personal. Dennoch gibt es Punkte, die sich selbst Laien sofort erschließen. Etwa die folgende Frage:

Was ist für das Pflegepersonal wohl einfacher: Ein Beratungsgespräch zum Thema ergonomisches Bewegen am Arbeitsplatz oder die Durchführung und Nachbehandlung einer OP, die durch jahrelanges Fehlverhalten am Arbeitsplatz nötig wurde?

Wer den Sinn hinter dieser Frage versteht, der versteht wahrscheinlich, wie wertvoll es für ihn und alle anderen Beteiligten ist, Vorsorge so viel Wert wie möglich beizumessen. Denn Vorsorge, Früherkennung und dergleichen ist für jedes mögliche medizinische Problem immer die simpelste, schnellste und kostengünstigste Lösung:

Es können Krankheiten und Schäden vermieden, werden, bevor sie überhaupt entstehen – und damit möglicherweise eine kaskadierende Kette von nachfolgenden Problemen.

Das Personal kann die Vorsorge in aller Regel deutlich schneller durchführen als eine Behandlung. Abermals mit sich womöglich darüber hinaus ergebenden Schwierigkeiten.

Es bleibt dadurch mehr Zeit und Energie, sich denjenigen Fällen bzw. Personen zu widmen, die mehr Einsatz benötigen.

Diese Punkte werden häufig vernachlässigt. Denn natürlich ist Vorsorge für jeden Patienten die persönlich beste Lösung. Aber sie kann eben überdies dafür sorgen, dass das Pflegepersonal weniger zu tun hat – und weniger zu tun zu haben dürfte inner- und außerhalb der Pandemie derjenige Wunsch sein, an dem sich eine Altenpflegerin mitten in Mannheim und eine Reha-Assistenz irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern absolut einig sein dürften.

Fazit

Eine Gesellschaft, in der es immer mehr Pflegebedürftige gibt und gleichzeitig immer weniger Personen, die durch ihre Beiträge die steigenden Kosten auffangen und im Pflegebereich arbeiten möchten. Dazu ein Sektor, der sich durch vielfach bemerkenswert unattraktive Arbeits- und Entlohnungsbedingungen auszeichnet. Keine Frage, der bundesdeutsche Pflegenotstand ist ein hausgemachtes Problem, welches im großen Maßstab nur durch eine Gesamtanstrengung der Politik behoben werden kann.

Dies bedeutet jedoch nicht, in dieser Situation als einzelner Verbraucher gar nichts tun zu können. Denn jeder kann vergleichen, die meisten können optimieren. Nur muss der Wille da sein, sich nicht blindlings auf das zu verlassen, was das deutsche Gesundheitswesen standardmäßig liefert. Wer zudem gewillt ist, etwas mehr auszugeben, wird vielleicht nicht den allgemeinen Pflegenotstand beseitigen; er kann jedoch sehr viel dazu beitragen, selbst nicht zu stark betroffen zu sein. Denn eine erstklassige Versorgung lässt sich auch in Deutschland noch erhalten.