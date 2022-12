Perfekte Küchenfür jeden Geschmack

Vor zwei Jahren ist Thorsten Hund mit Reddy Küchen in Viernheim gestartet und nur 24 Monate später hat er in Grünstadt in der Pfalz bereits sein zweites Küchenstudio eröffnet. Zurückzuführen ist diese erfolgreiche Entwicklung auf den erstklassigen Service, gute Qualität und ein stimmiges Preis-Leistungsverhältnis.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An beiden Standorten wird auf einer Fläche von über 500 Quadratmetern eine große Auswahl an Küchen in allen Stilrichtungen geboten – von der wohnlichen Landhausküche über die funktionale moderne Küche bis zur grifflosen Küche. Die Auswahl ist so vielfältig wie der individuelle Geschmack und das Bedürfnis der Kunden. Ist das Modell der Wahl gefunden, geht es an die Planung und auch hier steht bei Reddy Küchen der Service im Mittelpunkt. Moderne digitale Küchenplanung macht es möglich, die jeweiligen Wünsche bis ins Detail darzustellen und zu visualisieren. Neben den Qualitätsküchen bietet Thorsten Hund in seinen Küchenstudios auch hochwertige Elektrogeräte von Bosch, Miele und BORA.

Zum Servicepaket von Reddy Küchen gehört neben dem professionellen Aufmaß, der Lieferung und Montage auch die Möglichkeit der Finanzierung.

Mehr zum Thema Anzeige MARSCH SCHLAFKULTUR: Für jeden Schlaftyp die passende Lösung Mehr erfahren Blaulicht Bisswunden an der Hand - 47-Jährige beim Spazieren von Hunden angegriffen Mehr erfahren

Kontakt

REDDY Küchen Viernheim

Bürgermeister-Neff-Straße 4

68519 Viernheim

Telefon: 06204/9805230

E-Mail: viernheim@reddy.de

Internet: www.reddy.de/viernheim

REDDY Küchen Grünstadt

Industriestraße 10

67269 Grünstadt

Telefon: 06359/953510

E-Mail: gruenstadt@reddy.de

Internet: www.reddy.de/gruenstadt