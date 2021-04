Online-Jobmesse der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen am 20. April 2021

AdUnit urban-intext1

Ludwigshafen am Rhein, 09.04.2021: Nachdem die Jobmesse der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) im letzten Jahr Corona-bedingt ausfallen musste, bietet die Hochschule ihre erfolgreiche Karrieremesse 2021 wieder an – entsprechend den Corona-Schutzvorgaben in Form einer Online-Jobmesse am Dienstag, den 20. April von 9 bis 19 Uhr.

Die virtuelle Karrieremesse bringt dabei Studierende und junge Alumni, aber auch Schülerinnen und Schüler mit Unternehmen und Einrichtungen zusammen: ganz passgenau über die webbasierte App „talentefinder“. Dort präsentieren sich die ausstellenden Unternehmen mit ihren Unternehmensprofilen und Jobangeboten – feste Stellen, Traineeprogramme, Praktika, Werkstudierendentätigkeit oder praxisorientierten Abschlussarbeiten – schon im Vorfeld des Messetages. Auch die Bewerberinnen und Bewerber legen kurze Profile an, die individuell ergänzt werden können, z.B. durch das Anhängen eines Lebenslaufs, Bewerbungsfoto etc. Anschließend können beide Gruppen – Aussteller und junge Talente – die Profile der anderen Gruppe durchforsten und bei Interesse „liken“. Findet ein gegenseitiges „Liken“ statt, entsteht ein „Match“, auf dessen Basis dann ein Kennlerngespräch (Chat oder Video-Call) für den Tag der virtuellen Veranstaltung vereinbart werden kann. Ergänzt wird das Angebot am Messetag durch Unternehmenspräsentationen, in denen sich die ausstellenden Firmen und Institutionen in kurzen Online-Vorträgen vorstellen.

Das Angebot ist für Studierende aller Hochschulen, Schülerinnen und Schüler offen und kostenfrei.

Mit der Jobmesse bringt die HWG LU seit acht Jahren erfolgreich ihre derzeit rund 4.800 Studierenden aus den Bereichen Wirtschaft, Sozial- und Gesundheitswesen mit Unternehmen, Institutionen und sozialen Einrichtungen der Region und darüber hinaus in Kontakt. So haben sich beispielsweise 2019 rund 40 Firmen und Einrichtungen an zwei Standorten der Hochschule präsentiert und die Resonanz der beteiligten Unternehmen wie auch der Besucherinnen und Besucher war überaus gut. „Auch das digitale Angebot, das wir dieses Jahr mit unserem Partner „talentefinder“ umsetzen, stößt bislang auf gutes Interesse. Schon weit über 20 Unternehmen und Institutionen haben sich bislang als Aussteller angemeldet“, freut sich Organisatorin Ute Sahmel. Darunter global player wie die BASF SE, Heidelberger Druckmaschinen oder die europaweit agierende Helios-Kliniken-Gruppe und enterprise rent-a-car, regionale Schwergewichte wie die Sparkasse Vorderpfalz oder das Klinikum Ludwigshafen, Finanzdienstleister wie tecis, IT- und Personaldienstleister wie Bechtle oder etengo und viele andere mehr.

Alle Aussteller sowie nähere Informationen zu Veranstaltung unter: www.hwg-lu.de/jobmesse

Pressekontakt:

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

Hochschulkommunikation

Ute Sahmel

Tel. 0621/5203-346

E-Mail: ute.sahmel@hwg-lu.de

