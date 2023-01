Natürlich leben lernen - Weiterbildung für eine gesündere Lebensweise

(djd-p). Je mehr uns Klimawandel, Krisen und Krankheiten beunruhigen, umso stärker wünschen sich viele Menschen, wieder ein naturnäheres Leben zu führen. Doch wie kann der Einstieg gelingen? Antworten auf Fragen rund um natürliche Gesundheit, Schönheit und Achtsamkeit gibt eine spezialisierte Naturkunde-Akademie.

In unserer modernen westlichen Leistungsgesellschaft sind wir häufig Belastungen durch Beruf, Digitalisierung, Umweltgifte, Stress und ungesunde Ernährung unterworfen. Auf der Überholspur geht es durch den Alltag. Das fördert Zivilisationskrankheiten, führt langfristig zu einem körperlichen und seelischen Ungleichgewicht. Kein Wunder also, dass immer mehr Menschen ihre Lebensweise überdenken, sich danach sehnen, der Natur wieder näherzukommen. Doch wie kann das funktionieren?

Inspiration für gesunde Ernährung und Bewegung

Inspiration und Anleitung dafür finden Interessierte beispielsweise auf der neuen Jentschura Naturkunde-Akademie in Münster. In mehrtägigen Kursen, Schulungen und Tagesworkshops lernen die Teilnehmer alles zum Thema basische Ernährung und Körperpflege, zu gesunder Bewegung und der Bedeutung eines effektiv arbeitenden Stoffwechsels. Sie erfahren, wie die Achtung vor der Natur und der Umwelt zu einem gesunden, ausgeglichenen und verantwortungsvollen Lebensstil führen kann.

Das umfangreiche Seminar-Angebot richtet sich an Privatpersonen, Vereine und Verbände, Unternehmen und jeden, der sich aktiv und bewusst für die eigene Gesundheit oder die anderer starkmachen will. Dabei werden sowohl theoretische Kenntnisse vermittelt als auch die praktische Anwendung – für eine einfache Umsetzung im Alltag.

Die Naturgesetze achten und verantwortungsvoll nutzen

Mit der Naturkunde-Akademie wurde ein besonderer Ort geschaffen, an dem man nicht nur den gesamten Jentschura-Kosmos, sondern auch die Natur in ihrer ganzen Vielfalt entdecken kann. Ziel ist es, die Menschen für ein gesünderes, glücklicheres und stressfreieres Leben zu gewinnen. Der Gründer Dr. h. c. Peter Jentschura hat über Jahrzehnte die Natur beobachtet und aus seinen Erkenntnissen Naturgesetze abgeleitet. In seiner modernen Bildungseinrichtung wird dieses Wissen weitergegeben.

Mithilfe einer klugen Nährstoffversorgung des Organismus, zelltiefer Reinigung und nachhaltigen Impulsen für das eigene Denken und Handeln können die Lernenden den Weg zur äußeren, inneren und mentalen Erneuerung einschlagen. Für weiteren Austausch und mehr Informationen lohnt sich auch ein Besuch auf den jeweiligen Seiten bei Facebook und Instagram.