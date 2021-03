  Mobiles Arbeiten – mit dem Smartphone zu noch flexiblerem Arbeiten

Strom, ein Laptop und eine stabile WLAN-Verbindung – das genügt bereits, um viele Arbeiten aus dem Homeoffice erledigen zu können. Es verwundert wenig, dass die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten, darum bereits von vielen Menschen genutzt wird. Allerdings gibt es auch diejenigen, die sich noch flexibleres und insbesondere ortsunabhängiges Arbeiten wünschen. Auch das ist mithilfe eines mobilen Büros kein Problem – allerdings braucht es hier meist etwas mehr Vorbereitung und in erster Linie ein modernes, zuverlässiges Smartphone.

Das Arbeiten im mobilen Büro ist bisher eine Ausnahme

Immer mehr Menschen entscheiden sich dafür, im Homeoffice zu arbeiten. Das schenkt ihnen zusätzliche Flexibilität und die Möglichkeit, Privatleben und Beruf besser miteinander zu vereinen. Ganz nebenbei kommt diese Entwicklung auch dem Klima zugute: Schließlich können sich Arbeitnehmer und Selbstständige so langwieriges Pendeln ins Büro sparen. Für einige wird es so möglich, von einem eigenen Auto komplett beispielsweise auf einen Elektroroller umzusteigen.

Allerdings gibt es auch Menschen, denen diese Homeoffice-Vorteile noch nicht ausreichen. Auch sie sehen die Präsenz-Kultur im Arbeitsalltag als Relikt aus der Vergangenheit – wünschen sich aber noch mehr Freiheit, als ihnen die Arbeit im Homeoffice bieten kann. Sie wünschen sich noch flexibleres Arbeiten und eine Tätigkeit, die ortsunabhängig ausgeübt werden kann.

Der Gedanke dahinter: Es ist nicht unbedingt nötig, den Schreibtisch „nur“ aus dem Büro in die eigenen vier Wände zu verlegen. Stattdessen kann er mit dem richtigen Equipment auch in ein Café, die Bahn oder in ein Wohnmobil umziehen. Klar ist aber auch: Die Einrichtung eines mobilen Büros erfordert etwas mehr Vorbereitung als der Umstieg auf die Arbeit im Homeoffice. Außerdem ist es dafür nötig, über die erforderliche technische Ausstattung zu verfügen. Dabei besonders wichtig: ein modernes Smartphone und die Bereitschaft, sich beispielsweise stets über aktuelle News rund um die Android-Welt zu informieren.

So wird ein mobiles Büro möglich

Wer auf das Arbeiten in einem mobilen Büro umsteigen möchte, muss zunächst die Voraussetzungen hierfür schaffen. Das bedeutet primär: Wer Arbeitnehmer ist, muss sich mit Kollegen und Vorgesetzten abstimmen, ob und in welchem Umfang mobiles Arbeiten überhaupt möglich ist. Obwohl sich bereits jetzt viele Aufgaben etwa im Homeoffice erledigen lassen, müssen für bestimmte Tätigkeiten dennoch Mitarbeiter vor Ort sein. Dementsprechend muss die Tätigkeit im mobilen Büro zuvor mit Vorgesetzten abgestimmt werden. Dabei ist es außerdem wichtig, zu kommunizieren, dass die Tätigkeit nicht im Homeoffice, sondern im mobilen Büro erledigt werden soll. Schließlich muss der Arbeitgeber auch hiermit einverstanden sein.

Leichter fällt der Umstieg auf die Arbeit im mobilen Büro Selbstständigen. Schließlich können sie selbst entscheiden, wie sie Arbeiten und Projekte umsetzen möchten. Hier ist lediglich eine Abstimmung mit dem Kunden notwendig.

In beiden Fällen besonders wichtig ist überdies die Auswahl des passenden Arbeitsgeräts. Insbesondere bei der Einrichtung eines mobilen Büros kommt es hierauf an. Allerdings fällt es oft auch deutlich schwerer zu bestimmen, welches Arbeitsgerät wirklich notwendig ist.

In den allermeisten Fällen lässt sich jedoch sagen: Ein Tablet oder ein Laptop mit möglichst langer Akkulaufzeit zählen zur Standardausstattung eines jeden mobilen Büros. Darüber hinaus ist ein möglichst modernes Smarthone unverzichtbar – in diesem Punkt unterscheidet sich das mobile Büro deutlich vom Homeoffice. Zudem kann noch weiteres Equipment sinnvoll und ratsam sein.

Das Smartphone als clevere Laptop- oder Tablet-Ergänzung

Eines der größten Probleme, die sich im mobilen Büro ergeben: Hier kann nicht auf große Bildschirme zurückgegriffen werden. Für die allermeisten Tätigkeiten sind darum mehr Klicks und Umwege über Apps erforderlich. Das kann oft anstrengender sein als die Arbeit im Büro, bei der alle Anwendungen auf einem großen Bildschirm sichtbar sind.

Um sich ständiges Wechseln zwischen mehreren Apps zu ersparen, hilft ein Smartphone. Es kann bei der Arbeit quasi als zweiter Monitor genutzt werden und ermöglicht so Entlastung. Damit das tatsächlich effizient gelingen kann, sollte ein eher größeres Smartphone verwendet werden. Sinnvoll ist hier die Nutzung etwa eines Android-Smartphones mit einer Bildschirmgroße ab sechs Zoll.

Videotelefonie ist im mobilen Büro unverzichtbar

Geht es um das mobile Büro, wird gerade Videotelefonie besonders wichtig. Schließlich ist sie die einzige Möglichkeit, um in Meetings mit Kunden oder Kollegen in Kontakt zu treten. Gängige Anwendungen wie Microsoft Teams, Skype oder Zoom lassen sich auch vom Laptop aus nutzen –allerdings ist das nicht unbedingt die praktischste Alternative.

Um auch unterwegs ansprechbar sein zu können und gemeinsam an Projekten zu arbeiten, ist es oft sinnvoller, ein Smartphone zu verwenden. Das hat nämlich den Vorteil, dass der Bildschirm des Laptops während eine Videobesprechung voll nutzbar bleibt. So können parallel auch während des Gesprächs andere Programme verwendet werden.

Wichtig ist es dabei, das Smartphone so zu positionieren, dass das Gegenüber sichtbar ist und das Arbeiten am Laptop möglich bleibt. Darum gilt auch in diesem Zusammenhang: Ein Smartphone mit einer Displaygröße ab sechs Zoll ist für Team-Calls am sinnvollsten.

Weitere nützliche Helfer für das mobile Büro

Ein Tablet oder Laptop sowie ein Smartphone, das auf dem neusten Stand der Technik ist – das sind wohl die unverzichtbarsten Arbeitsgeräte für die Tätigkeit im mobilen Büro. Allerdings gibt es noch weiteres Equipment, das mobiles Arbeiten erleichtern kann: