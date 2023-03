Mit Steuerprogrammen Geld zurückholen

Berlin. Auch in diesem Jahr lohnt es sich wieder für Millionen von Bundesbürgern, ihre Steuererklärung für das abgelaufene Jahr 2022 einzureichen. Wer eine Steuererklärung abgibt, bekommt in etwa neun von zehn Fällen Geld zurück – laut Statistischem Bundesamt im Schnitt über 1000 Euro. Leicht verdientes Geld. Welches Steuerprogramm dabei am besten hilft, hat IMTEST, das Verbrauchermagazin der FUNKE Mediengruppe, zusammen mit einem Hamburger Steuerberater getestet.

Für jedes Jahr neue Version

Die beliebten Steuerprogramme sind mittlerweile ausgereift. Zwar erscheinen jedes Jahr aktualisierte Versionen, aber das liegt daran, dass sich der Staat jedes Jahr neue Regeln und Vorschriften einfallen lässt. Deshalb muss die Steuersoftware an das Steuerjahr angepasst werden.

Auf den ersten Blick erscheinen die Unterschiede bei den Steuerprogrammen gering. Das zeigt sich schon bei der Benutzerführung, die bei allen Steuerprogrammen nach dem gleichen Schema abläuft: Navigation auf der linken Seite des Bildschirms, Eingaben in der Mitte und Bedienungshilfen und Tipps auf der rechten Seite.

Die Eingaben erfolgen im Frage-Antwort-Format, sodass die Software den Anwender von A bis Z durch den gesamten Prozess führt.

Daten online abrufbar

Praktisch: Bei allen Produkten können die bei der Finanzverwaltung vorhandenen Daten online abgerufen und direkt in die Steuer-App übernommen werden. Da alle getesteten PC-Programme zudem entweder auf dem Programmcode von Buhl (Wiso Steuer 2023 und Tax 2023) oder von SteuerSparErklärung der Akademischen Arbeitsgemeinschaft (Quicksteuer 2023, Taxman 2023, SteuerSparErklärung 2023) basieren, sind die Ähnlichkeiten nicht verwunderlich.

Unterschiedliche Ergebnisse

Auch die Steuerberechnungen der drei IMTEST-Musterfälle (Single, Rentnerin, Familie) fallen ähnlich aus, wie die Prüfung durch den Steuerberater Christian Lunge aus Hamburg mit dem Profi-Programm Datev ergab. Im Ergebnis errechneten die Buhl-Programme etwas höhere Rückzahlungsbeträge, da die Lexware-Produkte die Arbeitsmittelpauschale von 110 Euro nicht automatisch berücksichtigten. Unabhängig davon berücksichtigten alle Programme sämtliche steuerlichen Regelungen vorbildlich.

Testsieger und Empfehlungen

Auf den zweiten Blick zeigen sich Unterschiede, insbesondere bei der Ausstattung. Spitzenreiter ist hier Wiso Steuer 2023. Das Programm lässt sich nicht nur mit Elster verknüpfen, auch die Anbindung an Online-Bankkonten ist möglich. Vorteil: Auf Wunsch übernimmt die Software automatisch alle steuerlich relevanten Vorgänge und fügt sie an der richtigen Stelle in die Steuererklärung ein. Da dies alles mit wenigen Mausklicks möglich ist, scheint der Weg zur vollautomatischen Steuererklärung nicht mehr weit.

Auch in Sachen App-Anbindung ist Wiso Steuer 2023 der Konkurrenz vieles voraus. So können beispielsweise Belege per Smartphone-App abfotografiert und importiert werden. Durch die Cloud-Anbindung ist es möglich, die Steuererklärung überall zu bearbeiten. Fast genauso gut, nur nicht für Selbstständige geeignet und ohne Bankkonto-Anbindung ist Tax 2023. Gleichzeitig ist das Programm mit 19,99 Euro mit das günstigste und so der Preis-Leistungs-Sieger.

Das Programm Wiso Steuer 2023 sichert sich aber den Testsieg. Und das nicht nur wegen der einwandfreien Steuerberechnung. Auch in puncto Handhabung, Ausstattung, Datenschutz und Benutzerfreundlichkeit überzeugt es. ZRB