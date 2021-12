Mini-Beamer – für Videos und Präsentationen im kleinen Kreis

Mini-Beamer sind eine praktische Alternative für den Filmabend bei Freunden oder zu Hause. Die Taschenbeamer lassen sich leicht transportieren und sind in Windeseile auf- und wieder

abgebaut. Deshalb eignen sie sich auch für Vorträge und Präsentationen im Konferenzraum oder auf Reisen.

Die günstigsten Geräte sind schon für um die 50 Euro erhältlich. Um beim Kauf die richtige Wahl zu treffen, haben wir für Sie interessante Kriterien zusammengetragen, die für eine Kaufentscheidung in Betracht gezogen werden können.

Was ist ein Mini-Beamer?

Ein Mini-Beamer ist ein Videoprojektor im Kleinformat. Damit können stehende und bewegte Bilder von einem Ausgabegerät wie dem Fernseher, dem Notebook, dem Smartphone oder dem DVD-Player vergrößert an die Wand geworfen werden.

Die portablen Beamer beweisen ihre Stärken durch ihr geringes Gewicht und ihre kompakte Größe. Sie passen in jede Tasche oder in jeden Rucksack, ohne Schaden zu nehmen. Manche Modelle lassen sich sogar einfach in der Jackentasche mitführen.

Für wen sind Mini-Beamer geeignet?

Mini-Beamer zeichnen sich durch eine hohe Flexibilität aus. Sie eignen sich für den Einsatz auf Reisen, um in der Unterkunft für Unterhaltung zu sorgen. Daneben leisten sie gute Dienste auf Geschäftsreisen oder bei Kundenbesuchen, um spontan Präsentationen abhalten zu können. Zudem sind Mini-Beamer für zu Hause eine probate Ergänzung, wenn noch kein herkömmlicher Beamer angeschafft wurde.

Welche Typen von Mini-Beamern gibt es?

Projektoren unterscheiden sich vorzugsweise in der Art der Lichtquelle. Während herkömmliche Beamer auf LCD-Technik zurückgreifen, kommen Mini-Beamer meist mit der günstigen LED-Technik aus. Gehobene Modelle bedienen sich der DLP-Technologie.

LED-Mini-Beamer

LED-Lampen besitzen eine lange Lebensdauer und verbrauchen wenig Strom. Allerdings müssen im Vergleich zur LCD-Technologie Abstriche bei der Helligkeit in Kauf genommen werden. Ein abgedunkeltes Ambiente während der Vorführung ist empfehlenswert.

DLP-Mini-Beamer

Die DLP-Technik ist etwas aufwendiger. Sie arbeitet mit internen rotierenden Spiegeln, die das Bildsignal weiterleiten. DLP-Beamer besitzen einen höheren Kontrast und können auch bei Tageslicht eingesetzt werden. Zudem beherrschen sie die 3D-Technologie.

Was ist beim Kauf zu beachten?

Je nach dem individuellen Bedarf sind folgende Kaufkriterien zu berücksichtigen:

Die Flexibilität von Mini-Beamern geht mit einigen Einschränkungen einher. Diese betreffen in der Regel die Positionierung. Die Bildqualität an sich ist mit der eines Notebooks am ehesten zu vergleichen.

Mini-Beamer dürfen nicht zu weit von der Wand entfernt aufgestellt werden, weil die kleine Linse bei größeren Entfernungen kein scharfes Bild mehr ermöglicht. Es gilt die Faustregel: Je kleiner das Gerät ist, desto näher muss es an der Wand positioniert werden.

Helligkeit

Die Helligkeit wird in Lumen/qm angegeben. Einfache Geräte leisten häufig nur 100 Lumen, der Vorführungsraum muss gut abgedunkelt sein. Modelle mit 500 Lumen oder mehr eignen sich auch für helle Räume und Außenbereiche mit Tageslicht.

Auflösung

Die Auflösung informiert über die Anzahl der Bildpunkte (Pixel). Die meisten Mini-Beamer schaffen schon HD-Ready-Qualität, die etwa 1.280x720 Pixeln entspricht. In der oberen Preisklasse findet man vereinzelt Modelle, die 4K-Inhalte projizieren können.

Kontrast

Je höher das Kontrastverhältnis angegeben wird, desto naturgetreuer sind die Inhalte darstellbar. Die Mehrheit der Mini-Beamer verweist auf ein Kontrastverhältnis von 1.000:1 bis 3.000:1.

Speicher

Moderne Mini-Beamer besitzen eine interne Festplatte mit einem Arbeitsspeicher von bis zu 8 Gigabyte. Damit lassen sich zwei Filme in HD-Qualität speichern.

Anschluss

Die Großzahl der Mini-Beamer besitzt einen oder mehrere HDMI-Anschlüsse für Notebooks, Blue-Ray-Player und Spielekonsolen. Zudem sind USB-Ports verbaut für die Verbindung mit USB-Sticks und externen Festplatten. Ein AUX-Anschluss wird für die Anbindung von externen Lautsprechern oder des Kopfhörers benötigt. Teurere Modelle besitzen eine WLAN-und/oder Bluetooth-Verbindung.

Stromversorgung

Bei portablen Mini-Beamern ist ein Akku neben der herkömmlichen Stromversorgung praktisch, damit das Gerät auch ohne Steckdose eingesetzt werden kann.

Fazit

Mini-Beamer sind klein und handlich und für unterwegs gedacht. Wer höchste Auflösungen und satten Dolby-Surround-Sound genießen möchte, sollte sich einen stationären Beamer plus Zubehör anschaffen. Für die Reise, in kleinstem Rahmen oder für Anwendungen im Businessbereich leisten Mini-Beamer jedoch vorzügliche Dienste.