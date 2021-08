Maßgeschneiderte Lichtkonzepte seit 30 Jahren

Lichteck: Lichtstudio in M1 6 feiert 30-jähriges Bestehen / Ab 14. August gibt es zwei Wochen lang jeden Tag neue Jubiläumsangebote

In diesem Jahr feiert Lichteck sein 30-jähriges Bestehen. Worin gründet die Erfolgsgeschichte Ihres Unternehmens?

Christoph Ries: Paul Winkler hat die Firma Lichteck am 10. Juni 1991 gegründet und sich damit nach vielen Jahren als Leiter der Leuchtenabteilung bei Horten seinen Traum eines eigenen Lichtstudios in Mannheim erfüllt. 1993 stieg dann Frank Grabow als zweiter Gesch.ftsführer mit ein, und gemeinsam entwickelten die beiden durch ihr Engagement und ihre Leidenschaft für Leuchten aller Art das Unternehmen stetig weiter. Durch die jährlichen Besuche der wichtigsten Messen der Branche und die langjährige Zusammenarbeit sind enge Kontakte zu den Leuchtenherstellern entstanden, zu denen wir ein gutes Verhältnis pflegen.

Wie hat sich das Unternehmen in den vergangenen 30 Jahren weiterentwickelt?

Christoph Ries: Aufgrund steigender Beliebtheit wurde 2001 in Heidelberg und 2005 eine Filiale in Wiesbaden eröffnet und dadurch das Einzugsgebiet über die Rhein-Neckar-Region hinaus erweitert. Um der aufkommenden Konkurrenz durchs Internet mit direkterLieferfähigkeit einen Schritt voraus zu sein, reagierte die Gesch.ftsführung auf die sich ändernden Bedürfnisse am Markt und entschloss sich 2012 dazu, die Filiale in Heidelberg zu schließen und in Ketsch eine Lagerhalle zu bauen. 2018 bin ich im Alter von 27 Jahren als Elektromeister und Lichtplaner in die Gesch.ftsführung aufgestiegen. Durch das Einbringen meines technischen Know-hows sind wir im Stande, unsere Kunden auch in modernster LED-Technik sowie Lichtsteuerungen und Smarthome-Systemen bestens zu beraten. Paul Winkler hat sich dann im vergangenen Jahr – guten Gewissens – in den verdienten Ruhestand verabschieden können.

Was gehört zum Angebot von Lichteck?

Christoph Ries: Wir bieten unseren Kunden auf zwei Ausstellungsflächen mit jeweils über 500 Quadratmetern eine vielfältige Auswahl an Leuchten aus aller Welt in sämtlichen Größen und Preislagen. Außerdem können wir in unseren professionellen Dunkelräumen die Lichtwirkung der einzelnen Leuchten direkt vorführen. Auch Hausbesuche durch unsere Fachberater, Visualisierung der Leuchten in digitaler Form, Lichtplanungen sowie Lichtkonzepte zählen zu unseren Stärken. Auf Wunsch liefern und installieren unsere Monteure die Leuchten. Unser Sortiment bezieht sich nicht nur auf den Innenbereich, sondern ebenfalls auf den Außenbereich. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihr Haus und ihren Garten ins bestmögliche Licht zu rücken. Bei uns kommen außerdem nicht nur Privatkunden auf ihre Kosten, sondern wir realisieren auch Lösungen für Büros, Kanzleien und Praxen.

Wie heben Sie sich von der Konkurrenzab?

Christoph Ries: Wir sind ein familiäres Unternehmen und heben uns vor allem durch unseren Teamgeist, unser Engagement und unsere Leidenschaft für Licht von anderen Geschäften ab. Unsere Fachberater sind stets top geschult und unterstützen gerne mit ihrer langjährigen Erfahrung. Wir nehmen uns noch Zeit für unsere Kunden und erörtern gemeinsam mit ihnen ihre Wünsche und Bedürfnisse, um ein individuelles und maßgeschneidertes Lichtkonzept zu erstellen und umzusetzen.

Gibt es spezielle Jubiläumsangebote fürIhre Kunden?

Christoph Ries: Ab 14. August bieten wir 14-tägig neue Jubiläumsangebote beginnend mit Akkuleuchten bis hin zu Designklassikern. Reinschauen lohnt sich.

Lichteck GmbH Mannheim

M1 6, 68161 Mannheim

Telefon: 0621/23281

www.lichteck.de