Marken-Relaunch: Alles, was Unternehmer wissen müssen

Stillstand ist bekanntermaßen der Anfang vom Ende einer Marke oder gar eines ganzen Unternehmens. Wenn eine Marke nach einigen Jahren die Zielgruppe nicht mehr derartig begeistern kann, wie in früheren Zeiten, bietet sich mitunter ein Relaunch der Marke an. Damit besteht die Möglichkeit, der Marke einen neuen Anstrich und neue Attraktivität zu verleihen. Allerdings verbirgt sich hinter dem Begriff „Relaunch“ keine simple Aufgabe, sondern ein buchstäblicher Drahtseilakt, der unternehmerisch äußerst geschickt geplant und durchgeführt werden muss.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Was der Marken-Relaunch ist – und was nicht

Unter einem Marken-Relaunch versteht man die strategische Neupositionierung einer bereits bestehenden Marke auf dem Markt. Der Begriff Relaunch beinhaltet diese Definition bereits: „re“ bedeutet im Englischen so viel wie „neu“ oder „wieder“ und „launch“ meint „Start“ oder „Einführung“. Der Marken-Relaunch ist daher keinesfalls mit dem Marken-Launch zu verwechseln, bei welchem eine Marke vollkommen neu entwickelt und auf den Markt gebracht wird.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kinder Sind Schulranzen zu teuer? Mehr erfahren Auto Mit dem Bayon durch Bayonne Mehr erfahren

Die Gründe, eine bestehende Marke neu zu positionieren, können ganz verschieden sein und mehrfach vorkommen. Wichtig ist dabei, dass es triftige Gründe sein müssen. Denn ein Marken-Relaunch stellt eine bedeutende Veränderung dar und ist sehr zeitintensiv.

So kann es etwa sein, dass das äußerliche Erscheinungsbild einer Marke einfach nicht mehr zeitgemäß wirkt. Viele Kund:innen orientieren sich an modern wirkenden, schicken Produkten. Denn über das Äußere verlauft sich nun einmal auch der Inhalt. In diesem Fall wird besonders viel Wert auf die Entwicklung eines neuen Logos und der Corporate Identity, insbesondere des Corporate Designs, gelegt.

Oftmals ist zudem eine Aufwertung des Marken-Images nötig. Mitunter hat die Marke in der Vergangenheit eine schwierige Phase durchlebt, aus irgendwelchen Gründen vielleicht sogar einen schlechten Ruf bekommen oder gar einen Shitstorm ertragen müssen. In einigen Fällen bekommen selbst ganze Branchen im Laufe der Zeit Imageprobleme und müssen sich hier ein besonders gutes Image erarbeiten. Dann kann nicht selten ebenfalls nur noch ein Marken-Relaunch die Rettung sein.

Weitere Gründe für einen Relaunch sind zum Beispiel

die Steigerung des Bekanntheitsgrades einer Marke,

eine Neudefinition und -ausrichtung der Zielgruppe(n),

die Anpassung der Kommunikationsmittel oder

ein Unternehmenszusammenschluss, der nach einem Neuanfang für beide Parteien ruft.

Wann es Zeit für einen Relaunch ist

Die Frage, wann genau es Zeit für den Relaunch einer Marke ist, lässt sich pauschal schwer beantworten. Jedes Unternehmen muss im individuellen Fall entscheiden, ob ein solch großer Schritt nötig und möglich ist. Treten jedoch oben genannte „Probleme“ im Unternehmen auf, ist es in der Regel unmöglich, im bisherigen Stil weiterzuarbeiten. Dann gilt es zu entscheiden, wann der Relaunch zu erfolgen hat.

Was grundsätzlich gesagt werden kann: Nicht jede Phase, in der sich ein Produkt oder einer Marke befindet, eignet sich für einen Marken-Relaunch. Hierbei ist auf den üblichen Lebenszyklus einer Marke zu achten. In der Regel durchläuft sie fünf Phasen:

Einführungsphase Wachstumsphase Reifephase Sättigungsphase Verfallsphase (Degenerationsphase)

Die Neugestaltung des Firmenlogos ist ein wesentlicher Teil des Marken-Relaunches. © Adobe Stock | Chaosamran_Studio

In welcher Phase sollte der Relaunch erfolgen?

Oft wird deutlich zu lange gewartet, bis sich an einen Marken-Relaunch herangetraut wird. Es ist zwar sinnvoll, ihn gut zu überdenken – doch die Entscheidungsfindung sollte effektiv und zügig vonstattengehen, um nicht die optimale Markenphase zu verpassen.

Viele Unternehmen denken erst in der Sättigungsphase über einen Relaunch nach. Hier treten die ersten Umsatzeinbußen auf. Infolgedessen gibt es im Unternehmen häufig größere Umbrüche. Das bedeutet selbstverständlich, dass größere Risiken innen und außen vorherrschen.

Zu diesem Zeitpunkt erst eine Marke zu relaunchen, ist strategisch ungeschickt. Denn nun muss sich beeilt werden, die Marke neu aufzuziehen, der finanzielle Spielraum ist vielleicht schmäler geworden und die Marke sinkt mitunter bereits in den Bewertungen durch die Kund:innen.

Risikoärmer ist es, die Marke kontinuierlich und in kleinen Schritten zu verbessern. Der Lebenszyklus der Marke ist dabei stets zu beobachten und genau zu analysieren. Ein wichtiges Indiz dabei ist das Kund:innenverhalten. Es lässt oft Schlüsse hinsichtlich der Phase zu, in der sich die Marke befindet, sowie hinsichtlich der Markenidentität. Dadurch kann zum optimalen Zeitpunkt reagiert werden.

Bereits in der Wachstumsphase ist es außerdem sinnvoll, damit zu beginnen, sich Strategien für einen etwaigen Relaunch zu überlegen. Spätestens zu Beginn der Reifephase ist die Konkretisierung des Ziels anzupeilen. Noch ist ausreichend Zeit, den Markt zu analysieren und die Marke neu auszurichten.

Die positiven Auswirkungen des Relaunchs zur richtigen Zeit

Ein gut durchdachter Relaunch, der zur richtigen Zeit stattfindet, kann sich äußerst positiv auf die Entwicklung einer Marke und damit auch eines Unternehmens auswirken. In vielen Fällen erzeugte ein Marken-Relaunch allein dadurch, dass es sich dabei um einen bahnbrechenden Wandel handelte, schon automatisch für ein hohes Maß an öffentlichem Interesse. Der Relaunch lässt sich damit als wichtiges Marketinginstrument bezeichnen, das sich gezielt für das Generieren neuer Aufmerksamkeit nutzen lässt.

Hinzu kommt, dass sich die Mitarbeiter:innen im Rahmen eines Relaunchs oft stärker mit dem Unternehmen auseinandersetzen, was die Unternehmensbindung vertieft. Dabei lassen sich neue Mitarbeiter:innen von Anfang an gut in die Neuausrichtung einer Marke einbinden. Kreativität ist gefragt und die wird von allen im Unternehmen verlangt und kann für frischen Wind sorgen.

Letztlich ist natürlich auch die Umsatzsteigerung durch die Neuausrichtung der Marke das Ziel. Gelingt der Relaunch, verlängert sich nicht nur der Lebenszyklus einer Marke, sie verkauft sich bestenfalls sogar genauso gut oder gar besser als zuvor.

Ein Relaunch muss gut geplant sein und zum optimalen Zeitpunkt stattfinden. Dann sorgt er für frischen Wind im Unternehmen und zieht mitunter auch einige neue Bewerber:innen an. © Adobe Stock | contrastwerkstatt

Die Planung: Von der Neuausrichtung eines ehemaligen Erfolgsmodells

Sobald ein Unternehmen erkannt hat, dass der Zustand einer Marke sich negativ verändert oder nicht haltbar ist und dass der Lebenszyklus sich auf einen geeigneten Punkt zubewegt, sollte spätestens mit der Planung des Relaunchs begonnen werden. Hierbei gilt es, geschickt und wohlüberlegt vorzugehen.

Im ersten Schritt gilt es den genauen Ist-Zustand der Marke zu analysieren. Marktforschung ist hierbei das Stichwort.

Welche Zielgruppe(n) haben die Produkte der Marke bislang angesprochen? Hat sich die Zielgruppe selbstständig verändert? Falls ja, in welche Richtung hat sie sich verändert? Wie ist die aktuelle Wahrnehmung der Marke in der Öffentlichkeit? Wie ist die Wahrnehmung innerhalb des Unternehmens selbst?

Indem sich ein Unternehmen diese und ähnliche Fragen stellt, lassen sich vor allem die Schwachpunkte der Marke und die genauen Gründe ermitteln, warum eine Marke anders oder schlechter performt hat als erwartet. Im nächsten Schritt kann vom Ist-Zustand und den analysierten Problemen aus ein Soll-Zustand formuliert werden. Es geht hierbei darum, die zukünftigen Ziele der Marke festzulegen.

Es sollte sich dabei einerseits um klar formulierte, eindeutige und starke Ziele handeln. Andererseits müssen sie natürlich realistisch sein. Nur so lassen sich im Anschluss geeignete Maßnahmen zur Umsetzung finden.

Bei allen Überlegungen zum Soll-Zustand ist daran zu denken, dass es darum geht, neue Kund:innen zu gewinnen. Gleichzeitig ist es ein schmaler Grat, mit der Neupositionierung bereits bestehende Kund:innen nicht zu verlieren. Bestenfalls kann das Unternehmen dem „alten“ Markenkern also zumindest noch in irgendeiner Weise treu bleiben oder der neue Markenkern ist eine modernisierte Abwandlung des alten. Der dritte und letzte Schritt der Planung des Relaunchs geht es darum, die Umsetzung in die Praxis genau zu definieren. Viele Unternehmen scheitern an diesem Punkt. Zwar werden die Gründe für einen nötigen Relaunch erkannt und die Probleme festgestellt, ein effektiver Relaunch allerdings bleibt dennoch aus.

Wie lassen sich die definierten Ziele effektiv erreichen? Welche Maßnahmen sind für einen Marken-Relaunch realistisch, welche wiederum könnten zu neuen Problemen führen?

Wichtig ist bei der Planung der Umsetzung auch, nicht an den falschen Stellen zu sparen. Oft wird zu wenig Geld für einen Relaunch eingesetzt oder es wird mit zu wenig Budget kalkuliert. Dabei können Relaunch-Maßnahmen, je nach Unternehmensgröße und Bekanntheit der Marke, ziemlich ins Geld gehen. Allein das Designen eines neuen Logos ist sehr teuer. Hinzu kommt mitunter eine vollständige Änderung der Marken- oder Firmenwebsite, die Erstellung neuer Werbemittel und viele andere Kostenpunkte.

Ein Marken-Relaunch lässt sich nur in den seltensten Fällen und vor allem bei kleinen Unternehmen selbst stemmen. Gerade große Marken sollten sich über Außenfinanzierungen Gedanken machen. Neue private Investoren, mehr Gesellschafter, die mittelständischen Beteiligungsgesellschaften, Business Angels oder auch die KfW können hier zum Beispiel in Betracht gezogen werden.

Die wichtigsten Elemente des Relaunchs

Optische und inhaltliche Stringenz

Das mitunter wichtigste Element eines Marken-Relaunchs ist optische und inhaltliche Stringenz. Ein neues Logo oder ein grundsätzlich neues Corporate Design reicht allein nicht aus. Vielmehr muss sich das, was eine neue alte Marke visuell verspricht und kommuniziert, genauso in der Philosophie der Erneuerung wiederfinden.

Dazu gilt im Grunde genommen, noch vor der optischen Gestaltung der erneuerten Brand, das Herzstück ebendieser zu finden oder zu definieren. Dieser Markenkern bestimmt maßgeblich auch die Zielgruppe(n). Ausgehend davon, lässt sich schließlich ein optisch passendes Erscheinungsbild entwickeln.

Mit einem designaffinen Team lässt sich für optische und inhaltliche Stringenz sorgen. © Adobe Stock | weedezign

Das Corporate Design

Wie bereits erwähnt, spielt das Corporate Design für einen Marken-Relaunch eine entscheidende Rolle. Das Logo ist dabei das wichtigste Erkennungsmerkmal der meisten Brands. Jeder kennt das Logo von Nivea, Lego, Coca-Cola, Langnese, Frosch oder Weleda. Ein Blick reicht und schon assoziieren Menschen mit dem Logo entsprechende Produkte: Cremes, Klemmbausteine, Getränke, Speiseeis, Waschmittel oder biologische Hautpflege und so weiter.

Bei einem Marken-Relaunch ist das neue Logo so zu gestalten, dass es ebensolche Assoziationen mit den mitunter neuen oder neugedachten Produkten hervorruft. Sei es die Farbgebung, seien es klar erkennbare, optische Elemente im Logo oder seien es bestimmte Formen – all diese Dinge lassen sich passend zur Produktpallette entwerfen.

Doch das Logo ist selbstverständlich nicht das einzige Element, das im Rahmen eines Marken-Relaunchs in Sachen Corporate Design zu überarbeiten ist. Die Typografie, die Hausfarbe und viele weitere Elemente sind anzupassen und als Gestaltungskonstanten konsequent in unterschiedlichen Anwendungsbereichen einzusetzen. Diese Anwendungsbereiche sind etwa die Markenwebsite, E-Mail-Signaturen, Briefbögen, die Innenarchitektur des Firmengebäudes, aber auch Anzeigen oder Produkt- und Verpackungsgestaltung.

Man denke etwa allein an die Etikettierungen, für die zur neuen Marke passende Lösungen zu finden und mit denen sowohl Produkte als auch Verpackungen neu zu versehen sind. Dafür gibt es die unterschiedlichsten Optionen zur Auswahl: Zunächst einmal gilt es zu entscheiden, welche Art Etiketten es sein soll beziehungsweise, ob gegebenenfalls mehrere Varianten zum Einsatz kommen sollen.

Von unbedruckten Etiketten über Sandwichetiketten bis hin zu Wickeletiketten ist im Grunde alles möglich. Auch bezüglich des Materials und einer optionalen Veredelung kann gewählt werden.

Die Kommunikation nach außen

Ein Marken-Relaunch kann so aufwendig geplant und umgesetzt werden, wie er will – wenn er nicht professionell und in zeitgemäßer Weise nach außen kommuniziert wird, kann er schlimmstenfalls völlig untergehen.

Deshalb gilt es, alles dafür zu tun, dass der Marken-Relaunch so sichtbar wie möglich wird. Sichtbar ist er selbstverständlich im eigenen Unternehmen und gegenüber den Mitarbeitenden, insbesondere aber eben auch gegenüber den Medien und dem Handel zu machen. Deshalb benötigt der Relaunch ein entsprechendes Kommunikations-Budget.

Je nach Branche und Marke, ist ein beträchtlicher Teil dieses Budgets heute für Social Media aufzuwenden. Viele Kund:innen aber auch potenzielle neue Bewerber:innen lassen sich über die sozialen Medien in einer unvergleichbaren Masse und Geschwindigkeit ansprechen und informieren. Diese Chance sollten sich Unternehmen nicht entgehen lassen.

Social Media ist heute einer der wichtigsten Kommunikationskanäle auch für Marken-Relaunchs. © Adobe Stock | ronstik

Die Durchführungsphase: Schnell und gezielt

Bei jedem Marken-Relaunch geht es darum, eine Marke aus ihrem „Winterschlaf“ aufzuwecken und ihr neues Leben einzuhauchen. Diverse strategische Aspekte sind dabei in der Durchführungsphase eines Relaunchs immer gleich. Dennoch unterscheiden sich einzelne Module selbstverständlich je nach Unternehmen und Marke. Sie sind dann im einzelnen Fall individuell anzupassen und zu ergänzen.

Struktur und Geschwindigkeit sind der Schlüssel

Nachdem die Planungsphase abgeschlossen ist, die Absatz- und Kommunikationskanäle sowie die Zielgruppen analysiert wurden, Ziele abgestimmt und die Wettbewerbssituation erschlossen wurde, kann weiter verfahren werden. Zunächst gilt es, den Prozess zu organisieren und die Marken-DNA abschließend entsprechend zu überarbeiten.

Teil der Organisation ist die Einbindung der für den Marken-Relaunch relevanten Schnittstellen und Personen. Es gilt dann, eine Struktur zu schaffen und Prozesse festzulegen. Dabei müssen die Möglichkeiten abgestimmt und Ansätze womöglich spontan angepasst und umgeworfen werden.

Im ersten Schritt der Durchführungsphase wird schließlich Markenpositionierung neu definiert. Das Leistungsportfolio sowie die Markenkommunikation werden auf dieser Basis überarbeitet. Wie bereits erwähnt, sollte danach erst mit der Modernisierung der Außendarstellung begonnen werden. Logo, Corporate Identity und so weiter entstehen auf der Grundlage der Neudefinition der Marke und des Markenkerns. Schließlich erfolgt noch der Ausbau der Online-Marketing-Strategien. Eine Überarbeitung der Website und des Website-Designs sowie das Angehen von SEO-Maßnahmen und anderen entsprechenden Schritten sind essenziell.

Diese Schritte sollten strukturiert und zügig durchgeführt werden. Ein Relaunch gelingt dann am besten, wenn zeitgleich an allen Ecken und Fronten an ihm gearbeitet wird, um ihn möglichst schnell umzusetzen. Die neue Marke muss auf dem Markt einschlagen. Schleppt sich ein Relaunch zu lange hin, wird oft nicht nur die neue Idee immer schwammiger. Viele Unternehmen beginnen auch, zu zweifeln und verschleudern damit am Ende wertvolles Budget.

Damit der Relaunch gelingt, gilt es strukturiert und in Abstimmung mit dem gesamten Team zu agieren. © Adobe Stock | Pixel-Shot

Erfolgreich auf neuem Kurs: Analysieren und modifizieren

Ist der Relaunch erfolgt, ist die Arbeit noch nicht getan. Schließlich gilt es nun, die Auswirkungen genau zu beobachten und mittels diverser Analysen herauszufinden, wie die neue Marke im Vergleich zur alten performt.

Dafür ist:

die Markenperformance zu überwachen,

der Erfolg markenbildender Aktivitäten zu messen,

die Markenperformance mit jener der alten Marke zu vergleichen überwachen,

die Performance der neuen Marke mit Wettbewerbern zu vergleichen und

zu überprüfen, ob sich die Investitionen anhand validierter Kennzahlen rechtfertigen lassen.

Es gilt dann, ableitend aus den aus diesen Analysen stammenden Erkenntnissen, Entscheidungen über zukünftige Maßnahmen zu treffen.

Erfolgreiche Marken-Relaunchs – Ein prominentes Beispiel

Mehrere Relaunchs bekannter Marken aus unterschiedlichen Branchen verdeutlichen, wie sehr sich die Mühe in manchen Fällen lohnen kann. Erwähnenswert sind etwa Marken wie Dove, Jägermeister, Vorwerk oder auch Bauknecht. Eins der vielleicht prominentesten Beispiele allerdings, das wir hier abschließend kurz genauer erläutern möchten, ist der dänische Klemmbausteinhersteller Lego.

Heute können sich Menschen weltweit kaum noch vorstellen, dass es Lego einmal nicht so gut ging. Schließlich befindet sich Lego auf nicht endenden wollendem Wachstumskurs. Der weltweite Umsatz steigt beinahe von Jahr zu Jahr. 2010 beispielsweise nahm die Lego Group umgerechnet 2,2 Milliarden Euro ein. Fünf Jahre später, im Jahr 2015 war es mit 4,8 Milliarden Euro schon mehr als doppelt so viel. 2020 schließlich waren es ganze 5,9 Milliarden und nur ein Jahr später umgerechnet 7,4 Milliarden Euro (55,3 Milliarden DKK) Doch dieses Wachstum lässt sich vor allem durch den Relaunch der Marke Anfang der 2000er Jahre erklären.

Die Marke hatte damals ihren Fokus und ursprünglichen Markenkern aus den Augen verloren. In den 1960er Jahren begeisterte der Klemmbausteinhersteller mit seinen Vierer-, Sechser- und Achter- Klötzchen, einigen gummibereiften Rädern, Dachziegel und simplen Fenstern. Aus diesen Steinen konnten Kinder wie Erwachsene Häuser, Fahrzeuge und jegliche sonstigen Kreationen entstehen lassen. Durch die simplen Arten der Steine war Kreativität gefragt – und genau das begeisterte so viele Baustein-Fans.

Doch im Laufe der Zeit wurden die Bau-Kits immer realistischer, die Zahl der verwendeten Teile stieg enorm an und das Produktsortiment uferte aus. Das, was Lego ausmachte, nämlich an die kindliche Imagination zu appellieren, geriet ins Hintertreffen. Die Folge dieser Markenentscheidungen bekam Lego schnell zu spüren. 2003 verlor das Unternehmen rund 300 Millionen Dollar. Dieser Verlust zwang Lego zum Umdenken. Ein Marken-Relaunch musste her.

Kurzerhand besann man sich auf die ursprünglichen Werte. Der neue Markenkern sollte also ein Wiederaufleben des alten Markenkerns werden, der aus den Augen verloren wurde. Auch so kann ein Relaunch aussehen – und im Falle Legos funktionierte es besser als erwartet.

Dafür wurde das Sortiment wieder reduziert, die Zahl der Teile um mehr als die Hälfte gesenkt. Es ging wieder darum, aus einer überschaubaren Anzahl an Legosteinen alles bauen zu können, was die Fantasie erlaubt. Wenige Jahre später wurden mit Produktlinien, wie Lego Architecture oder Lego Ideas spezielle Sets entwickelt, die vor allem eine ältere Zielgruppe ansprechen sollten. Bis heute sind ebendiese Produktlinien ebenfalls sehr erfolgreich, ohne, dass dadurch jüngere Klemmbausteinfans vergrault wurden.

Lego gelang Anfang der 2000er Jahre ein sehr erfolgreicher Marken-Relaunch. Das Unternehmen ist bis heute eines der prominentesten Beispiele für solch einen Neustart. © Adobe Stock | Nattavut

Zusammenfassung und Fazit

Wenn eine einstmals erfolgreiche Marke nicht mehr ausreichend performt, dann kann ein Marken-Relaunch die einzige Chance sein, die neben einem völlig neuen Produkt verbleibt.

Gelingt es, die Zielgruppe nicht nur von neuem zu überzeugen, sondern das richtige Maß der Kontinuität zum alten Markenkern zu bewahren, hat man eine äußerst herausfordernde Mission gemeistert. Das erfordert eine Menge Planung, meist kein zu geringes Budget und eine konsequente Umsetzung.

Der Marken-Relaunch allerdings kann sich enorm lohnen. Der Erfolg einiger seit vielen Jahrzehnten bestehenden Traditionsmarken zeugt genau davon sehr eindrücklich.