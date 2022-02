Krisensicher: Geld verdienen mit Nachhilfe

(djd). Wer einen zukunftsträchtigen Teil- oder Vollzeitjob sucht, sollte sich im Bereich Nachhilfe umsehen. Denn Lehrkräfte sind gefragt, und der Bedarf an zusätzlicher Förderung neben der Schule ist nicht erst seit der Corona-Pandemie hoch. Dabei können Interessierte Nachhilfe sowohl vor Ort als auch im Homeoffice geben, als Honorarkraft oder im Rahmen einer Selbstständigkeit. Die verschiedenen Möglichkeiten hier im Kurzcheck:

1. Nachhilfe geben für Anfänger

Oberstufen- hilft Unterstufenschüler: Das ist eine bewährte Nachhilfe-Variante und eine gute Möglichkeit, in jungen Jahren ein paar Euro zu verdienen. Dieses „Anfänger-Geschäftsmodell“ steht jedoch auf unsicheren Beinen, da die Betreuungsphasen in der Regel nicht lange anhalten und die Lehrenden so immer wieder neue "Kunden" akquirieren müssen. Zudem fehlt die Unterstützung erfahrener Profis.

2. Als professioneller Nachhilfe-Lehrer arbeiten

Wer einen Job in der Nachhilfe auf einer stabileren Basis aufbauen möchte, kann sich auf eine Stelle bei einem bereits etablierten Anbieter bewerben. So profitiert man von geregelten Strukturen und Hilfestellungen seitens des Arbeitgebers. Geeignete Kandidaten sind typischerweise Studenten oder auch pensionierte Lehrer. Als Honorarkraft hat man einen sehr flexiblen Job, bei dem man sich nicht selbst um die Akquise der neuen Schüler kümmern muss. Hier gibt es mehrere Optionen:

Nachhilfe vor Ort: Wo es die aktuelle Corona-Lage zulässt, findet Nachhilfe meist in kleinen Gruppen statt. Die Schüler treffen sich mit dem Lehrer in einem Raum, der vom Arbeitgeber gestellt wird und lernen von Angesicht zu Angesicht miteinander.

Online-Nachhilfe: Daneben wird immer öfter auch die Möglichkeit des Online-Unterrichts gewünscht. Hier schalten sich Lehrer und Schüler per Videokonferenz zusammen und halten die Nachhilfestunde online ab. Beim deutschlandweit tätigen Institut Studienkreis beispielsweise kann man sich zum „eTutor für Online-Nachhilfe“ qualifizieren lassen. Mit dieser Schulung erwirbt man alle Kompetenzen, die für einen guten Nachhilfeunterricht im Internet nötig sind.

Lehrertätigkeit mit Blended Learning: Auch in der Nachhilfe gibt es nicht nur das „Entweder-oder“. Oft ist es sinnvoll, digitales Lernen als Teil eines Gesamtkonzepts zu verstehen und den Unterricht aufzuteilen. Zum Beispiel gibt es eine Online-Hausaufgabenhilfe, bei der die Schüler direkt per Video-Chat ihre Aufgaben mit dem regulären Nachhilfelehrer besprechen können, auch wenn beide an verschiedenen Orten sitzen.

3. Selbstständigkeit in der Nachhilfe

Wer das Thema Nachhilfe gleich größer angehen will, kann sich auch mit einer eigenen Nachhilfeschule selbstständig machen. In diesem Bereich ist ein Franchisemodell gängige Praxis. Dabei steigt der Unternehmer in ein bereits etabliertes Geschäftsmodell ein, bleibt dabei aber eigenständig. Das heißt, er arbeitet auf eigene Rechnung, muss sich jedoch nicht ganz allein um die Organisation, die Büroinfrastruktur, die Werbung und den Verwaltungsaufwand kümmern. Der etablierte Partner unterstützt den Franchisenehmer vor, während und nach dem Schritt in die Selbstständigkeit.

