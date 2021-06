Kostbarkeiten der Natur: Sibirische Zedernüsse sind echte Powerkerne

Sibirische Zedernüsse sind kostbare Naturprodukte.

AdUnit urban-intext1

Die wertvollen Nüsse enthalten viele Mineralien, Vitamine und ungesättigte Fettsäuren.

Von Kernen über Mus bis Öl: Zedernprodukte können in der Küche vielseitig eingesetzt werden.

Beim Kauf sollte man auf biozertifizierte Wildsammlung achten.

Zedernüsse sind kostbare Samen. Sie werden von wild wachsenden Bäumen in Sibirien in aufwendiger Handarbeit geerntet. Drei bis vier Jahre brauchen die Samen, um in den großen Zapfen der Sibirischen Zeder zu reifen, bevor sie gesammelt werden können. Jedes Jahr reist Jaroslaw Sojnikow von Taiga Naturkost ins sibirische Altai-Gebirge: "Wir verbringen dort einige Tage, sind mit den Sammlern unterwegs und überzeugen uns von der Qualität der Ernte." Taiga-Naturkost war der erste Anbieter von sibirischen Zedernprodukten in Westeuropa mit Bio-Zertifizierung. Die Zapfen werden nachhaltig geerntet, die Samen in einer Fabrik vor Ort schonend geschält, gereinigt, sortiert und vakuumverpackt nach Deutschland transportiert. Aus einem Teil der Ernte wird im Kaltpressverfahren das feine Zedernussöl gewonnen.

Kleine Nüsse liefern wichtige Nährstoffe

AdUnit urban-intext2

Zedernüsse von Taiga Naturkost sind hervorragende Energielieferanten. Sie haben einen enormen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren und essenziellen Aminosäuren. Die Samen sind besonders reich an Phospholipiden - eine Substanz, die dem Körper bei der Aufnahme von Fettsäuren und fettlöslichen Vitaminen hilft - und strotzen vor Vitaminen, Spurenelementen wie Zink und Mangan, sowie den Mineralstoffen Eisen und Magnesium. Außergewöhnlich hoch ist der Anteil an Vitamin E, der die Nüsse auch davor schützt, ranzig zu werden. 100 Gramm Zedernüsse liefern rund 160 Prozent des Tagesbedarfs an Vitamin E.

Von Nüssen bis Mus

AdUnit urban-intext3

Das Angebot an biozertifizierten Zedernussprodukten von Taiga Naturkost ist groß und reicht von Nüssen über Öl bis hin zu Mus und Aufstrichen.

AdUnit urban-intext4

Sibirische Zedernüsse: Die "Perlen der Taiga" sind durch ihr Aroma ideal für puren Genuss. Sie sind zum Knabbern beliebt, können als Zutat wie Pinienkerne verwendet werden und eignen sich super als Topping auf Salaten, Suppen, Müslis, Obstgerichten oder als Bestandteil eines selbst gemachten Pestos. Leicht angeröstet, bereichern sie Gemüse- und Reisgerichte.

Kaltgepresstes ZedernussöI: Das "Gold der Taiga" ist ein besonders hochwertiges Feinschmecker-Öl für raffinierte Salat-Dressings und die gehobene Rohkost-Küche.

Sibirische Zedernflocken: Die leckeren Zedernflocken entstehen beim Kaltpressen der Zedernüsse zu Öl. Ihr Geschmack ist kernig und leicht süßlich. Sie beinhalten rund 35 Prozent Protein, aber weniger Fett als Zedernüsse. Die Flocken schmecken im Müsli, in Obst- und Kornbreien oder als schmackhaftes Topping für Süßspeisen und Desserts. Grob gemahlen oder geschrotet, finden sie auch Verwendung als Zutat für Backwaren oder Panade.

Zedernuss-Mus: Für das cremige Mus werden die Zedernüsse bei Rohkosttemperatur in gekühlten Granitmühlen schonend vermahlen. Das exklusive und preisgekrönte Mus von Taiga Naturkost eignet sich zum Verfeinern edler Cremes, Dressings und Dips, als Grundlage für Zedernuss-Milch oder als reichhaltiger Brotaufstrich.

Zum breiten Angebot an biozertifizierten Produkten, die unter http://www.taiga-store.de direkt bestellt werden können, gehören auch ein sibirisches Waldpesto und eine Zedernuss-Schoko-Creme sowie Talismane aus Zedernholz.