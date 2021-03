  Kleider-Trends Frühjahr 2021

Dieses Jahr wird alles anders! Alle freuen sich auf bessere Zeiten und vor allem darauf, dass das graue und triste Wetter endlich verschwindet! Wir sollten uns die Zeit bis zum Frühling schon etwas versüßen. Mit den Kleider-Trends für den kommenden Frühling bringen wir uns etwas Licht in die trübe Atmosphäre, denn die neuen Trends sind alles andere als langweilig!

Für diesen Artikel haben wir uns die wichtigsten Trends für das Frühjahr 2021 angeschaut und zusammengetragen. In den aktuellen Kollektionen spiegelt sich pure Lebensfreude, unerschöpflicher Optimismus und unzerstörbare Standhaftigkeit wider.

Diese Schnitte haben es in sich!

Gefühlt waren die neuen Kollektionen noch nie so abwechslungsreich und vielseitig. Vermutlich ist das schon ein wichtiger Indikator für die immense Vorfreude auf sonnigere Tage, auch im übertragenen Sinne. Alle sehnen bessere Zeiten herbei. Aber mit Blick auf die wunderbaren Schnitte und Kreationen, gerät all das erst mal in den Hintergrund. Endlich sind Minikleider wieder erlaubt und bieten in kastiger oder eng anliegender Variante Möglichkeiten für jeden Figurtyp. Der Boom der Loungewear bringt Jersey-Kleider als T-Shirt-Variante, als Maxi-Kleid oder Oversized-Pulloverkleid hervor, wie die Kollektion von Hugo Boss zeigt. Aber auch die Klassiker, wie Midi- oder Hemdblusenkleider, sind im neuen Look dabei!

Freude pur: Farbgewaltig in die warme Jahreszeit

Die Frühlings- und Sommerkollektionen werden teilweise ganz schön knallig! Bunte Farben sind im Einzelnen oder als Mix in allen Stilrichtungen zu finden. Die oben genannten Schnitte erscheinen in völlig neuem Licht. Auch Muster und Prints in hervorstechenden Farben sind stark vertreten. Allover-Blumenprints oder Polka Dots werden durch Stoffe wie Seide, Satin oder Kreppstoff noch auffälliger und so erst richtig zur Geltung gebracht. Man muss der Typ dafür sein? Nein, das sehen wir anders! Jeder hat ein Stück dieser unverwüstlichen guten Laune verdient!

Dramatische Geschichte: Fashion History & die 70er in 2021

Wir bleiben mit diesem nächsten Trend bei aufsehenerregenden Stylings! Vereinzelt sieht man Accessoires wie Puffärmel, Ballonröcke und Tüll-Eskapaden. Was sich in manchen Dresses nur zaghaft abbildet, ist in anderen Fällen absolut nicht mehr zu ignorieren. Üppige viktorianische Stickereien und Kleider, die an heiß geliebte Jane Austin Heldinnen erinnern, sind ein wahrgewordener Traum! Allerdings gibt es keine epochalen Vorgaben, erlaubt ist einfach alles! Unter einer Bedingung: Es muss einen Bezug zur aktuellen Mode haben! Dies zeigen die aktuellen Trends der wiederbelebten 70er-Jahre! Schlaghosen, Fransen, natürliche Farbtöne wie Braun, Grün und Beige haben ein ordentliches Update bekommen und werden uns im 2021-Stil demnächst wieder begegnen.

Romantik: ein Traum aus Weiß, Spitze und Rüschen

Wo wir doch gerade bei Jane Austin waren: In der kommenden Saison wird es auch romantisch! Im krassen Gegenteil zum Farbspektakel, liegen alle Weiß- und zarte Pastell-Nuancen für diesen Look im Trend. Die Schnitte sind vielfältig, haben aber alle eins gemeinsam: Die Verspieltheit! Rüschen, Spitze, Volants, Drapierungen aller Art, haben das Ziel einen romantischen Look zu kreieren, der uns auf warme Sommernächte und erfrischende Regenschauer vorbereitet. Wer auf mehr wild-romantisch steht, bedient sich der Kleider mit Lingerie-Details wie angedeutete Korsagen, feinste Spitze und Seide. Dieser Trend ist fest vorhergesagt. Wir sind gespannt!

Komfort-Chic: Loungewear und Laissez-fair-Style

Bei aller Aufregung wegen der neuen Trends und der Vorfreude auf die kommende warme Jahreszeit, sollte man nicht vergessen zu entspannen. Und das kann man aktuell schon ganz wunderbar im passenden Homewear-Look. Gerade für die Damen, die fast ausschließlich im Homeoffice arbeiten und schicke, aber komfortable Kleidung schätzen, kommt die Fortsetzung des aktuellen Trends wie gerufen. Nach wie vor bleibt der Trend der Loungewear-Stylings bestehen. Noch nie waren Jogginganzüge und Jersey-Kleidung so gefragt wie aktuell. Dieser Trend setzt sich erfolgreich fort und zeigt sich an wärmeren Tagen in Maxi-Kleidern, T-Shirt-Kleidern und Oversized-Hoodies die als Kleider getragen werden.