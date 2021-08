Keine Spielhallen im Umkreis? Alternativen für Magdeburger!

Auch wenn die Auswahl hinsichtlich der Spielbanken in Magdeburg nicht sehr groß ist, wie man auf onlinecasinosdeutschland.com/spielbanken/magdeburg/ sehen kann, gibt es dennoch in Magdeburg selbst und im Umland einige Möglichkeiten.

Alternativ kann man aber natürlich auch ein paar andere Locations ansteuern oder sich direkt für das Zocken im Online Casino entscheiden. Hier wäre man ortsunabhängig und könnte ganz entspannt von überall zocken – und das sogar ganz ohne Dresscode.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Merkur Spielbank Magdeburg

Die Merkur Spielbank in Magdeburg wurde zwar erst im Jahr 2016 eröffnet, aber sie ist ultimativ die erste Adresse für alle Spielbegeisterten in der Stadt. Auf Grund des wirklich eher jungen Eröffnungsdatums ist die Spielhalle sehr modern gestaltet und viele Besucher zeigen sich schon allein aufgrund der außergewöhnlichen LED-Fassade überaus beeindruckt. Der überwiegende Teil, der hier zur Auswahl stehenden Slot stammen von Merkur.

Geboten werden dem Besucher hier über 80 verschiedene Automatenspiele. In dieser modernen Spielbank befinden sich viele moderne Multi-Game-Geräte wie zum Beispiel die Magie Slots und die Merkur M-Box. Allerdings hat die Spielbank noch einiges mehr zu bieten, denn hier kann man sich auch wunderbar an klassischen Einarmige Banditen, Bingo-Automaten und Video-Poker Automaten amüsieren und sein Glück herausfordern.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für Pokerfreunde gilt es, sich den Dienstag und den Mittwoch im Kalender rot zu markieren, denn an diesen beiden Tagen werden hier immer Texas Hold’em Turniere abgehalten. Für alle Freunde der klassischen Casino Spiele wird zudem aber auch noch eine Multi-Roulette-Anlage bereitgehalten. Schon viele Roulette Fans haben sich hier schon überaus begeistert gezeigt.

Das Beste daran ist der Fakt, dass man bereits mit minimalen Einsätzen von nur 50 Cent an einem echten Roulette-Kessel sein Glück auf die Probe stellen kann. Abgerundet wird das hervorragende Angebot der Merkur Spielbank Magdeburg durch einen ausgezeichneten Service und ein elegantes Ambiente.

LUNA Automaten Spielothek

Die Luna Automaten Spielothek befindet sich im Stadtzentrum von Magdeburg. Besonders die Fans von Spielautomaten sind hier ganz besonders gut aufgehoben. Hier werden dem Besucher zum Beispiel die tollen Multi-Game Spielautomaten von Bally Wulff und Merkur angeboten. Auch die Jackpot-Systeme wie etwa der Bally Wulff Techno Jackpot oder der Merkur Sevens gehören zu diesem Angebot.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Selbstverständlich sind alle Geräte technisch auf dem aktuellsten Stand und die Spielothek zeichnet unter anderem auch durch helle und angenehme Innenraumgestaltung aus. Das freundliche Personal sorgt hier immer für gute Laune und da sich in unmittelbarer Nähe etliche Restaurants befinden, kommt sicher auch das leibliche Wohl nicht zu kurz.

Spiel-In Spielhalle in Theeßen

Die Spiel-In Spielhalle befindet sich nicht unmittelbar in Magdeburg, sondern im 40 km entfernten Theeßen. Über die A2 ist sie aber in ungefähr einer halben Stunde erreichbar. Diese Spielhalle gehört einer der beliebten Ketten in Deutschland an.

Hierzu gehören mehr als 50 Filialen. Auf ca. 800 qm stehen dem Besucher hier ungefähr 40 Spielautomaten zur Verfügung. In der modern gehaltenen Inneneinrichtung fühlt man sich sofort wohl und der Service Standard wird hier, wie in allen Spiel-In Spielhallen, sehr hochgehalten.

Weitere Alternativen für Magdeburger

Wie bereits erwähnt, ist die Auswahl an Spielhallen in und um Magdeburg nicht besonders groß. Doch das bedeutet keinesfalls, dass man seinem persönlichen Spielvergnügen nicht in vollem Umfang nachgehen kann. Hierfür stehen jedem Spielbegeisterten unzählige Online Casinos zur Verfügung.

Hier findet man je nach Online Casino Betreiber alles, was das Herz begehrt, angefangen von Spielautomaten bis hin zu den klassischen Casinospiele wie Roulette, Poker, Blackjack, Bingo und Craps, und natürlich auch Wetten auf aktuelle Sportereignisse.

Online Casinos und ihre Vorzüge

Online Casinos trumpfen mit ganz anderen Vorzügen auf. Während man sich bei einer normalen Spielbank an die dortigen Öffnungszeiten halten muss, ist das bei dem Besuch eine Online Casinos natürlich nicht notwendig. Ein Online Casino steht dem Besucher nämlich rund um die Uhr zur Verfügung. 24 Stunden täglich, 7 Tage die Woche und entsprechend 365 im Jahr hat man hier als begeisterter Spieler die Möglichkeit, ein Spielchen zu wagen.

Auch wenn sich der Dresscode in den Spielbanken wirklich in Grenzen hält, so entfällt er beim Besuch eines Online Casinos natürlich vollkommen. Letztlich weiß hier niemand, wer sich gerade hinter der Tastatur amüsiert. Deswegen kann man hier auch getrost im Jogginganzug ein Spielchen wagen, oder eben die Bekleidung, die man gerade anhat.

Casino Boni sind ein besonderes Highlight

Gerade wenn man in Magdeburg nicht die passende Spielhalle findet und sich deswegen für einen Besuch im Online Casino entscheidet, dann hat man jetzt sogar einen immensen Vorteil. Gemeint sind hier die Casino Boni, die wirklich jedes Online Casino anbietet. Dazu gesellen sich dann auch noch bei manch einem Anbieter die Free Spin Angebote.

Dank dieser Free Spins ist es vollkommen problemlos möglich, sich zunächst einmal ohne jedes Risiko im Casino umzusehen und sich mit den Slots vertraut zu machen. Besonders für Unkundige bzw. Neukunden sind diese Gratisumdrehungen ein wirklich tolles Geschenk. Besonders reizvoll sind die Free Spins aber auch auf Grund der Tatsache, weil sich mit ihnen sogar echte Gewinne realisieren lassen. So ist ein absolut risikofreier Spielspaß immer garantiert. Allerdings haben längst nicht alle Online Casinos solche Free Spins im Angebot.

Dafür aber haben alle Casinos im Internet tolle Bonus Angebote im Programm. Diese Bonusangebote unterteilen sich in Neukunden Boni und Bestandskunden Boni. Oftmals sind die Neukunden Boni besser bekannt als Willkommensbonus.

Gedacht ist ein solcher Willkommensbonus als eine Art Willkommensgeschenk für den Neukunden. Für gewöhnlich ist ein solcher Neukunden Bonus an bestimmte Bedingungen geknüpft. Im Regelfall wird der Willkommensbonus mit der ersten Einzahlung auf das Kundenkonto gutgeschrieben. Vereinzelt finden sich auch Online Casinos bei denen dieser Bonus sogar ohne jede erste Einzahlung gewährt wird.

Die Boni für Bestandskunden

Die Online Casinos sind zudem auch sehr bemüht, ihre treue Stammkundschaft zu belohnen. Das gelingt ihnen auch sehr gut, indem sie die Treue mit einem entsprechenden Bonus belohnen.

Großer Beliebtheit unter den Spielern erfreut sich der freie Bonus oder auch No Deposit Bonus. Hierbei handelt es sich um einen Bonus, der einem Kundenkonto auch ohne jede Einzahlung gutgeschrieben wird. Ein solcher Bonus wird Spielern gewährt, um innerhalb des Casinos an bestimmten oder auch an beliebigen Slots zu spielen.

Allerdings ist ein No Deposit Bonus ein sehr selten angebotener Bonus, und wenn, dann wird er auch nur einmalig angeboten. Auch durch diesen Bonus haben Spieler die Möglichkeit, sich ohne jedes Risiko erst einmal im Casino in Ruhe umzuschauen und verschiedene Spiele zu testen.