Internationaler Versand: Die besten Tipps

Welche Regeln sind beim internationalen Versand zu berücksichtigen?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tatsächlich müssen Onlinehändler ein paar Regeln beim Versand ins Ausland beachten. Jedes Land verlangt zum Beispiel unterschiedliche Zollgebühren und Einfuhrabgaben. Wer sich vorab informiert, kann diese Informationen vorteilhaft für sich nutzen. Folglich erhalten Kunden zum gewünschten Zeitpunkt ihre Waren und müssen keine zusätzlichen Kosten in Kauf nehmen.

Für den erfolgreichen Versand sind allerdings nicht nur die Kosten zu bedenken. Damit der Transport über Asendia.de oder andere Anbieter reibungslos verläuft, gilt es ebenso verschiedene Punkte für die Planung einzubeziehen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Pakete sicher verpacken

Die Sendung soll natürlich unversehrt beim Kunden ankommen. Daher ist die Ware in ein passendes und stabiles Paket zu legen. Polstere die Ware zusätzlich mit Schaumstoff, neutralem Papier, Styropor oder Luftpolsterfolie aus. Achte auch darauf, den Karton ausreichend mit gutem Klebematerial zu verschließen. So überlebt das Produkt auch längere Reisen und Stürze sicher.

Adressierungsbestimmungen beachten

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Jedes Land hat andere Adressierungsbestimmungen. Diese sind einzuhalten, damit die Sendung pünktlich und problemlos ihren Zielort erreicht. Wichtig ist, sauber und korrekt alle Adressdaten anzugeben. Schon kleine Fehler können zu Lieferschwierigkeiten führen. Wer sich allerdings informiert und die Länderbestimmungen beachtet, kann verschiedene Waren zuverlässig verschicken.

Tipp: Gib auf dem Versandetikett für Länder außerhalb der Europäischen Union am besten immer die E-Mail-Adresse sowie Telefonnummer des Kunden an. So lässt sich der Paketversand zusätzlich absichern.

Versandoptionen checken

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Paket erfolgreich ins Ausland zu verschicken. Kontrolliere dazu die verschiedenen Optionen und berücksichtige auch die Preisgestaltung, Lieferzeiten sowie Versandbedingungen.

Je weiter das Empfängerland vom Versandort entfernt ist, desto länger gestaltet sich die Versanddauer. Um Kunden einen bestmöglichen Service zu bieten, sind Informationen zu den Lieferzeiten einzuholen und zu veröffentlichen.

Tipp: Die Postnetze der Deutschen Post AG sind im Durchschnitt langsamer angelegt, als die Expressnetze von DHL Express oder UPS. Es ist daher nicht verkehrt, eine gewisse Versandauswahl an Dienstleistern zur Verfügung zu stellen. So können Kunden selbst wählen, wie und auf welchem Wege die Sendung sie erreicht.

Welche Waren dürfen nicht international versendet werden?

Auch wenn sich Onlineshops an zahlreiche Richtlinien und Regeln bezüglich Versandkosten und Paketbedingungen halten: Es gibt dennoch Waren, die nicht international versendet werden dürfen. Dazu zählen

Alkohol

Benzine sowie Öle

beschädigte Batterien

Feuerzeuge nebst Feuerlöscher

Gift

Gasmasken

Nagellacke

Parfüme

Spraydosen jeglicher Art

Zigaretten mit begrenzter Haltbarkeit

Wer auf Nummer sicher gehen will, bietet Versandversicherung an

Vor allem Waren von hohem Wert sollte nicht ohne Versandversicherung versendet werden. Kommt es nämlich beim Transport außerhalb der EU zu Beschädigungen oder zu einem Verlust, kommt der Versanddienstleister dafür auf.

Je nach Versandoption sind Pakete bis zu einem speziellen Betrag versichert. Wenn nötig, sollte jedoch sicherheitshalber eine zusätzliche Versicherung Verwendung finden.

Hinweis: Es kann je nach Beschwerdeaufkommen zwischen drei bis vier Monate dauern, ehe Versanddienstleister Reklamationen bearbeiten können. Die Zeiten variieren je nach Dienstleister sowie Zielort.

Was ist bei Verzollung zu beachten?

Beim Paketversand außerhalb der EU ist auch das jeweilige Zollrecht zu bedenken. Dabei ist es nötig, Zollformulare vollständig und korrekt auszufüllen. Fehlen wichtige Daten, lässt sich eine Sendung nicht zustellen. Um dieses Szenario zu umgehen, sind alle Zollvorschriften und Zollbestimmungen genau einzuhalten.