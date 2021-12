Inneneinrichtung: Sei dein eigener Designer

(djd) [https://www.djd.de/]. Alles neu, alles ganz persönlich: Wenn bei dir ein Umzug oder eine Renovierung ansteht oder du einfach mal deine Inneneinrichtung komplett verändern willst, kommst du in nur drei Schritten ans Ziel. Und schon spiegelt das neue Wohninterieur deine eigene Persönlichkeit wider. Hier liest du, wie du am besten vorgehst.

1. Lass' dich inspirieren

Inspiration ist überall. Bei Xooon etwa setzt man deshalb auf die Kreativität der Menschen. Auf der Suche nach einem individuellen Wohnstil soll man sich von allem inspirieren lassen: von der Umwelt bis zu den neusten Trends. Zuallererst ist es wichtig, dass du mögliche Ideen für eine neue Inneneinrichtung sammelst - von Schnitt- und Farbmustern bis hin zu Inspirationen auf Instagram und vielleicht sogar einem eigenen Moodboard auf Pinterest. Auch die Xooon-Stylisten und Designer suchen immer nach den neuesten Entwicklungen sowie den internationalen Trends und der dazugehörigen Farbpalette.

2. Definiere deine Wohnbedürfnisse

Du hast nun genug Inspiration gesammelt und weißt, welche Elemente oder welcher Stilmix am besten zu deinen vier Wänden passen würden? Der nächste Schritt besteht darin, herauszufinden, welche Möbel, Farben und Materialien dir am ehesten zusagen. Am besten ist es, einen Plan des einzurichtenden Raums zu zeichnen. Überlege, wie du das Zimmer nutzen möchtest und welche Möbel du beibehalten oder hinzufügen willst. Dann lassen sich weitere Farben und Materialien auswählen.

3. Sei dein eigener Designer

Die Menschen sollen sich kreativ mit den Möbeln austoben können. Die aktuellen Xooon-Kollektionen bieten eine Menge Raum dafür. Viele der Möbel lassen sich ganz nach deinen eigenen Wünschen zusammenstellen und persönlich gestalten. Unter www.xooon.de findest du viele Möbelstücke passgenau über den Online-Konfigurator. Insbesondere beim Bezug der Sofas, Sessel oder Esszimmerstühle gibt es eine große Auswahl an Stoffen und Ledersorten in verschiedenen Texturen und Farben. Basic, zeitlos oder trendy? Es gibt immer etwas, das perfekt zu dir passt. Auch in den 169 Geschäften in ganz Europa oder bei Instagram und Facebook findest du jeden Tag viele Beispiele von gemütlichen Wohnungen.