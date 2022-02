Individuelle Ernährung – einen Ernährungsplan maßgeschneidert erstellen

Zwar ist bekannt, welche Komponenten für eine gesunde Ernährung wichtig sind, dennoch gibt es kein Patentrezept, das für alle gilt. Stattdessen ist es wichtig, einen individuellen Ernährungsplan aufzustellen und diesen auf die persönlichen Bedürfnisse und den eigenen Körper anzupassen. Hierbei müssen Regeln der Ernährung berücksichtigt, aber auch individuelle Ansätze verfolgt werden. Dieser Artikel erklärt, wie ein individueller Ernährungsplan aussehen kann und welche Komponenten darin enthalten sein sollten.

Mit Nahrungsergänzungsmitteln arbeiten

Es ist schwierig, Nahrungsmittel so perfekt aufeinander abzustimmen, dass sie sämtliche benötigten Nährstoffe in der richtigen Konzentration und im optimalen Verhältnis enthalten. Deswegen setzen viele Menschen auf Nahrungsergänzungsmittel, um ihrem Organismus Nährstoffe zuzuführen, die über die Nahrung nicht oder in zu geringer Menge aufgenommen werden.

Viele erstehen beispielsweise CBD Blüten günstig im Onlinebereich und bauen diese in ihren Ernährungsplan ein. CBD wird vor allem von Menschen genutzt, die stark unter Stress stehen und ihren Organismus etwas beruhigen wollen. Das CBD dockt am Endocannabinoid-System des Körpers an und beginnt dort mit seiner Arbeit. Die Blüten können vielfältig eingesetzt und zu unterschiedlichen Gerichten dazugegeben werden, da sie keine berauschende Wirkung haben.

Die drei großen Bestandteile einer gesunden Ernährung

Die drei Eckpfeiler einer jeden Ernährung sind Kohlenhydrate, Eiweiße (Proteine) und Fette. Aus Kohlenhydraten sollten etwa 50 % - 60 % der täglichen Kalorien zu sich genommen werden, wohingegen aus Eiweiß 15 % - 20 % und aus Fetten 25 % - 30 % der Kalorien stammen sollten. Je nach Lebensalter, Lebensstil und Lebenssituation kann es jedoch notwendig werden, diese Werte auf die persönlichen Bedürfnisse anzupassen.

Zudem ist zwischen unterschiedlichen Arten von Kohlenhydraten, Eiweißen und Fetten zu unterscheiden. Beispielsweise sind komplexe Kohlenhydrate für den Körper von Vorteil, wohingegen einfache Kohlenhydrate nur in Maßen genossen werden sollten. Ebenso sind ungesättigte Fettsäuren für die Gesundheit von Vorteil, wohingegen gesättigte Fettsäuren in zu hoher Konzentration zu erhöhten Cholesterinspiegeln und Blutfettwerten führen. In den Ernährungsplan sollten daher solche Nahrungsmittel integriert werden, die genau die Bausteine enthalten, die für den Organismus und seine gesunde Entwicklung förderlich sind. Auch Mikronährstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und Co. sollten täglich in ausreichender Menge zugeführt werden.

Vitamine aus Obst und Gemüse gewinnen

Vitamine leisten im Körper viele unverzichtbare Aufgaben, können aber nur in Grenzen selbst hergestellt und nur für eine begrenzte Zeit gespeichert werden. Deswegen ist es wichtig, dem Körper regelmäßig Vitamine zuzuführen. Das ist über Obst und Gemüse am leichtesten möglich. Hierbei muss eine gute Balance angestrebt werden. Die Vitamine sollten in ausreichender Konzentration vorliegen, aber es darf nicht zu viel Fruchtzucker aufgenommen werden.

Zudem ist darauf zu achten, dass es verschiedene Familien von Vitaminen gibt. Die Vitamine A, D, E und K gehören zu den fettlöslichen Vitaminen, wohingegen die B-Vitamine und das Vitamin C den wasserlöslichen Vitaminen zuzuordnen sind. Außerdem kommt es nicht nur auf die Zutaten an, sondern auch auf die Zubereitung. Wichtig ist, dass frische Lebensmittel nicht zu stark erhitzt werden, da ansonsten die Vitamine zerstört werden.

Die Darmtätigkeit durch Ballaststoffe anregen

Der Darm ist das Zentrum des menschlichen Immunsystems und muss daher gestützt und geschont werden. Das bedeutet aber auch, ihn regelmäßig zu fordern. Das gelingt am besten durch Ballaststoffe. Hierbei handelt es sich um unverdauliche Pflanzenfasern, die den Darm lediglich durchwandern und seine Tätigkeit aktivieren. Hierdurch wird der Darm von Verschmutzungen und anderen Komponenten befreit und kann ungestört und effizient arbeiten.

Es ist ratsam, jeden Tag etwa 30 g Ballaststoffe zu sich zu nehmen, um so für eine sinnvolle Darmtätigkeit zu sorgen und die eigene Gesundheit zu unterstützen. Außerdem zeichnen sich Ballaststoffe dadurch aus, dass sie aufquellen und den Magen somit füllen. Entsprechend tritt schnell ein Sättigungsgefühl auf, das lange anhält. Hierbei ist jedoch wichtig, dass dem Organismus genügend Flüssigkeit zugeführt wird. Ansonsten kommt es zu einem festen Stuhlgang, der unangenehm werden kann.

Ausreichend Flüssigkeit

Es ist essenziell wichtig, dem Körper genügend Flüssigkeit zuzuführen, damit er effizient arbeiten kann. Sowohl die Zelltätigkeit als auch der Blutfluss und das Gehirn sind auf Flüssigkeit angewiesen. Ein Mangel führt schnell zu negativen Auswirkungen wie Konzentrationsproblemen oder Kopfschmerzen. Durchschnittlich sollte jeder Mensch mindestens 1,5 bis 2 l Wasser täglich zu sich nehmen. Bei großer Hitze oder starker körperlicher Beanspruchung kann der Flüssigkeitsbedarf jedoch steigen.

Wer lediglich Wasser trinkt, muss die Getränke nicht extra in den Ernährungsplan aufnehmen. Wichtig ist, dass genug Wasser über den Tag verteilt getrunken wird. Wenn auf andere Getränke wie Tee, Kaffee oder Säfte zurückgegriffen wird, müssen diese aber im Ernährungsplan auftauchen. Diese enthalten zusätzliche Komponenten wie Zucker, Teein oder Koffein, die nur in bestimmten Mengen für den Organismus geeignet sind. Um den Überblick nicht zu verlieren und zu wissen, aus welchen Quellen welche Mengen an Zucker und anderen Komponenten stammen, ist eine genaue Übersicht im Ernährungsplan wichtig.

Ernährungsplan abhängig von der Zielsetzung aufstellen

Es gibt unterschiedliche Arten von Ernährungsplänen, die sich insbesondere in ihrer Zielsetzung unterscheiden. Klassischerweise dient ein Ernährungsplan dazu, sich einen Überblick darüber zu verschaffen, welche Nährstoffe in welcher Anzahl dem Organismus zugeführt werden. Bei einem Ernährungsplan zum Abnehmen müssen die einzelnen Bestandteile reduziert werden. Hierbei ist unbedingt darauf zu achten, dass es zu keiner Mangelernährung oder einer Unterversorgung mit bestimmten Nährstoffen kommt.

Des Weiteren kann das Ziel eines Ernährungsplans sein, den Muskelaufbau zu unterstützen. Speziell Sportlern ist das wichtig. Hier geht es dann darum, die Komponenten in der Nahrung, die den Muskelaufbau unterstützen, verstärkt zu sich zu nehmen, ohne den Körper durch ein Zuviel aus dem Gleichgewicht zu bringen. Andere fokussieren sich bei ihrem Ernährungsplan auf das sogenannte Clean Eating. Ihnen ist es dann wichtig, den Körper von Schadstoffen zu befreien und einen gesunden und glücklichen Lebensstil zu führen. Nicht zuletzt fokussiert sich mancher Ernährungsplan auf eine nachhaltige Landwirtschaft oder den Tierschutz. Vegetarische oder vegane Ernährungspläne kommen komplett ohne Fleisch und Fisch beziehungsweise tierische Produkte aus. Hier ist es ebenfalls wichtig, die einzelnen Nährstoffe genau abzustimmen, um einer Mangelernährung vorzubeugen. An dieser Stelle leisten wiederum Nahrungsergänzungsmittel gute Dienste.

Fazit

So etwas wie den perfekten Ernährungsplan gibt es leider nicht. Das liegt daran, dass die Menschen unterschiedlich sind und sie jeweils andere Ansprüche an ihre Ernährung stellen. Deswegen ist es dringend angeraten, nicht irgendwelchen Ernährungsplänen zu folgen, sondern eine eigene, individuelle Variante zu erstellen. Grundsätzlich ist es möglich, dies in Eigenregie zu tun. Wer professionelle Unterstützung möchte, kann sich aber an einen Ernährungsberater wenden. Dieser kennt sich mit der Erstellung von Ernährungsplänen aus und kann viele Hilfestellungen und nützlichen Input bieten.