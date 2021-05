Hochwertige Kosmetikprodukte von Occitane

Die Kosmetikmarke L' Occitane wurde 1976 von Olivier Baussan in Manosque, Frankreich entwickelt. Der Name bedeutet übersetzt „Die Frau aus Okzitanien“.

AdUnit urban-intext1

Baussan begann im jungen Alter von 23 Jahren mit der Destillierung von ätherischem Rosmarinöl. Dazu stand ihm nichts weiter zur Verfügung, als sein Wissen um die heimische Pflanzenwelt und sein alter Alambic, ein Destilliergerät.

Schon bald durchstreifte er auf der Suche nach geeigneten Ingredienzen die lokalen Märkte. Dabei achtete er stets auf die höchste Güte aller Zutaten. Was mit der Herstellung ätherischer Öle begann, wurde zu einer breiten Palette hochwertiger kosmetischer Produkte. Heute haben die luxuriösen Kosmetika aus Südfrankreich mit über 200 pflanzlichen Inhaltsstoffen eine riesige internationale Fangemeinde. Rund 1500 Filialen in 85 Ländern tragen ein kleines Stück Provence hinaus in die weite Welt.

AdUnit urban-intext2

Das Besondere an L' Occitane

Bei L' Occitane dreht sich alles um die Kraft der Natur. Die Philosophie des Unternehmens stellt den Respekt vor Mensch, Tier und Umwelt an erste Stelle. Aus diesem Grund lehnt L' Occitane auch die Biopiraterie ab, welche die Patentierung traditioneller Anwendungen und Rezepte bezeichnet. Die Produktion folgt einer strengen Charta und Richtlinien für den Bio-Anbau.

AdUnit urban-intext3

AdUnit urban-intext4

Alle wichtigen Inhaltsstoffe entstammen eingliedrigen und somit vollständig rückverfolgbaren Produktionsketten. Auch auf die nachhaltige Beschaffung lokaler Produkte in Form von kurzen Transportwegen wird großen Wert gelegt, um die CO2-Belastung zu minimieren. Kooperationen mit Produzenten sind stets langfristig angelegt; z. B. die Strohblumen-Felder (Immortelle) auf Korsika oder der Lavendel-Anbau in der Provence. L' Occitane arbeitet mit 110 Landwirten und über 10000 Erntehelfern zusammen.

Ernte und Verarbeitung erfolgen nach schonenden Verfahren und sind frei von chemischen Verarbeitungsprozessen. Mit seiner Unternehmensphilosophie möchte L' Occitane die traditionelle provenzalisches Kultur fördern sowie altes Wissen um Pflanzen und deren Wirkweise erhalten.

Um den sozial verträglichen Bezug bestimmter Ingredienzen zu gewährleisten, fördert L' Occitane den fairen Handel. Dies ist beispielsweise bei Shea Butter aus Burkina-Faso oder Arganöl aus Marokko der Fall. Ein Teil des Umsatzes fließt daher in Entwicklungsprojekte.

Die Produkte von L' Occitane

L' Occitane bietet eine immense Auswahl an Kosmetika für Haut und Haar. Auch sinnliche Accessoires zur gemütlichen Ausstattung des Zuhauses wie erlesene, natürliche Raumdüfte sind Teil des Angebots. Die edlen Geschenksets sind als Zuwendung zu allen Anlässen eine geschmackvolle und authentische Zuneigungsbekundung. Weitere Produkte von L' Occitane sind:

für das Gesicht. Cremes, Gesichtspeelings, Seren, Augenpflege, Gesichtsmasken, Feuchtigkeitspflege, Tages- und Nachtcremes.

aus dem Bereich Make-up. Natürlich pflegende Lippenstifte und -öle, Lippenbalsam.

für die Körperpflege. Duschgels, Badezusätze, Körperöle, Körperlotionen, Deodorant, Fußcremes.

für die Hände. Cremes, Nagelpflegeprodukte wie Nagelöle, Handpeelings.

für das Haar. Shampoos, Conditioner, Haarmasken und -kuren, Stylingprodukte wie Haarspray.

Düfte für Damen und Herren; Raumdüfte, deren Aromen die Provence heraufbeschwören.

Die Kollektionen, z. B. Arlésienne oder Immortelle Divine, sind nach den Prinzipien der Aromatherapie und Phytotherapie konzipiert. Sie machen die Pflegeroutine zu einem besonderen Genussmoment.

Das Unternehmen MAKEUP mit seinem Onlineshop makeupstore.de ist eine der festen Größen im Onlinehandel für Kosmetikprodukte. In 14 europäischen Ländern vertrauen MAKEUP über 280 Millionen KundInnen, die ihre Lieblingsprodukte schnell, zuverlässig und günstig geliefert bekommen. Besondere Tipps, Produkt-Tutorials, Beautyrezepte, Blogbeiträge und News aus der Beautywelt bietet die riesige Online-Community auf Facebook und Instagram.