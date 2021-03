  Hobbys in der digitalen Welt: Diese Freizeitbeschäftigungen bietet das Internet

Das Internet ist kein reiner Ort für Informationen, für die Arbeit oder für die Weiterbildung. Auch hobbytechnisch hat das Internet viel zu bieten. Das beweisen mitunter die zahlreichen E-Sports-Angebote, die es heute schon gibt, und das sogar im professionellen Rahmen. Aber auch andere Hobbys lassen sich heute mit und durch das Internet ausleben. Ein Vorteil ist sicherlich, dass Anhänger besonderer Leidenschaften online viel eher Austausch, Bekanntschaften und auch Tipps finden, als es vorher der Fall war. Welche Vorteile das WWW für Hobbyisten und Freizeitbeschäftigungen sonst noch bietet, zeigt dieser Artikel.

Gaming: Online ein absolutes Vergnügen mit Abwechslung

Besonders das Gaming hat sich in der letzten Jahren nachhaltig und massiv verändert. War es einst auf Spielekonsolen und PC-Spiele beschränkt, so hat sich mittlerweile ein gewaltiger Markt entwickelt, der unglaublich viel Spaß und Abwechslung bietet:

Browsergames – das ist das Gaming für zwischendurch. Dutzende Spieleseiten, teils mit oder ohne Anmeldung, bieten den Spielspaß für die gesamte Freizeit. Der Vorteil von Browsergames ist, dass keine Installation notwendig ist. Browser und Internet genügen, um zum Spielgenuss zu kommen. Spiele mit Anmeldung sind vorteilhaft, sofern es sich um Aufbau- oder Stufenspiele handelt. Hier wird der Spielstand gespeichert.

App-Games – was der Browser kann, können Apps ebenfalls. Wer mag, der braucht nur sein Smartphone oder Tablet und kann auf viele Spiele zurückgreifen. Etliche davon sind kostenlos, aber meist mit Werbung oder In-App-Käufen verbunden. Diese können allerdings auch bei kostenpflichtigen Games gefordert sein.

Streams und Clouds – die Hersteller von PC- und Konsolengames orientieren sich an den heutigen Ansprüchen und bieten längst plattformübergreifende Games in Clouds und Streams an. Der Vorteil: Die Onlinevariante setzt keine bestimmte Konsole voraus. Handelt es sich um einen Stream, ist nicht einmal die Leistung des PCs mitentscheidend.

Online-Glücksspiel – gerade das Spielen im Online Casino ist auf dem Vormarsch. Das Angebot, gerade in Richtung der Spielautomaten, ist gewaltig. Auch das klassische Spiel kommt natürlich nicht zu kurz und wer Lust hat, einmal in Las Vegas zu zocken, der finden in den Live-Bereichen der Anbieter garantiert seinen Roulette- oder Pokertisch.

Einzig Hobby ist das Onlinespiel jedoch nicht. Sehr geübte und gute Spieler haben längst die Chance, in offizielle Teams aufgenommen zu werden. Mitunter sind diese sogar erfolgreicher als die dazugehörige Fußballmannschaft. Wem der Durchbruch gelingt, den erwartet Ruhm, Ehre und durchaus ein sehr gutes Einkommen.

Streaming: Das Kino auf der Couch

Auch das Relaxen ist ein Hobby. Dank der vielzähligen Streamingdienste, die sich in diesem Jahr nochmals vermehren, können Hobbyisten ihrem Hobby in Bezug auf Film und TV in allen Facetten frönen. Aber welche Dienste machen das Rennen?

Netflix – der Dienst ist der Platzhirsch. Das Angebot ist gewaltig, zudem sind alle Inhalte im Abo mit eingeschlossen. Mehrkosten kommen also nicht hinzu.

Prime Video – dies ist eher ein Nebenprojekt von Amazon, doch auch dort ist das Angebot gewaltig. Es gibt allerdings auch Inhalte, die gekauft oder geliehen werden müssen. Das betrifft insbesondere neue Kinofilme oder Fremdserien. Das Angebot hilft aber auch, Serien von fremden Streaming- und TV-Anbietern zu erhalten, die in aller Munde sind. So konnte Chernobyl rein auf Sky oder aber per Kauf auf Prime gesehen werden.

Disney+ – mittlerweile ist bekannt, dass das ›Kinderprogramm‹ rund um Disney, Pixar, Marvel und Star Wars einen großen Bruder bekommt: Star. Der Dienst wird offensichtlich fix in Disney+ integriert und bietet all die ab-16-Angebote, die sonst noch zum Konzern gehören. Nachdem der Konzern zuletzt etliche Filmverleiher und TV-Studios aufkaufte, wird Star der neue Platz für diese Inhalte sein.

Austausch und Kommunikation: Soziale Medien sind nicht wegzudenken

Die digitale Welt bietet nicht nur Ablenkung, sondern auch Inspiration und Austausch. Hiervon profitieren gerade diejenigen, die ein Hobby haben, welches nicht überall verbreitet ist. Wo findet man Infos und Hilfe, wenn man selbst zur 501st Garrison gehören möchte? Wo findet man Ansprechpartner, wenn man Filmsets nachbauen will? Genau: Im Internet.

Soziale Netzwerke – auf Facebook gibt es unzählige Gruppen, die sich von der Goldfischzucht bis zum Bau des Hamsterpalastes erstrecken. Liebhaber und Hobbyisten besonderer Leidenschaften finden hier nicht nur Austauschmöglichkeiten, sondern auch Inspirationen und Hilfestellungen.

Foren – sie sind selten geworden, doch gibt es einige Hobbybereiche, die weiterhin auf Internetforen schwören. Kein Wunder, denn durch die ›Langsamkeit‹ des Forens können interessiere User und Besucher auch in alten Threads nachlesen, ohne dass diese untergehen.

Tutorials – rund um YouTube und Instagram bietet das Internet für Hobbyisten aber auch echte Tipps und lehrreiche Inhalte. Videotutorials sind perfekt, um zu lernen, wie man seine eigene Rüstung zusammenbaut oder mit welchem Kleber man Modellbauelemente sicher befestigt.

Kreativität: Warum nicht online beweisen, was man kann?

Das Internet ist aber auch der Ort für die eigene Kreativität. Wer gerne schreibt, der kann auf den unzähligen Fanfictionseiten seine Werke dem geneigten Publikum vorstellen und erhält mitunter wichtige Tipps für Verbesserungen. Was gerne mal belächelt wird, ist tatsächlich die Spielwiese vieler heute bekannter Autoren: Sie alle begannen mit Fanfiction. Und mal ehrlich: Wer hätte nicht gerne den Kontostand von E.L. James, besser bekannt als Autorin von ›Shades of Grey‹ auf seinem Konto? Die Buchreihe basiert auf keinem anderen Film als »Twilight«.

Wer den Schritt weiter wagt, der kann heute mühelos seine Werke via Amazon und Co. verkaufen. Das geht, auf andere Weise, natürlich auch mit Fotos oder digitalen Werken. Gerade im Buch- und Musikbereich suchen Selfpublisher immer nach Covern, die wiederum gerne von denen gestaltet werden, die einst als Hobby eigene Cover für Fanfictions zusammenstellten.

Fazit - das Internet ist mehr als nur ein Hobby

Oft wird so getan, als würden die meisten im Internet nur ›daddeln‹. Das stimmt zum Teil schon, doch wie falsch man mit dieser Aussage liegen kann, zeigen mitunter die vielen professionellen E-Gamer, die damit ein durchaus beachtliches Einkommen erzielen. Im reinen Hobbybereich ist das Internet ein wunderbarer Ort des Austausches und der Tipps, denn viele Hobbyisten geben ihr Wissen nur zu gerne an wirklich interessierte Einsteiger weiter.