Gut gelaunt in den veganen Januar: Knäckebrot mit dem Superfood Hafer oder Samen und Saaten

(djd-p). Immer mehr Menschen möchten sich bewusster ernähren, weniger oder keine tierischen Produkte mehr essen. Und der Start in ein neues Jahr ist die perfekte Gelegenheit, gute Vorsätze in die Tat umzusetzen. Also warum nicht mitmachen und einen veganen Januar mit neuen knusprigen Mahlzeiten erleben?

Wenn das Umsetzen guter Neujahrsvorsätze klappen soll, sind vor allem zwei Dinge wichtig: Die Ziele dürfen nicht zu hochgesteckt sein und am besten macht das Ganze auch noch Spaß. Einen leichten Einstieg in die vegane Lebensweise bietet die Kampagne „Veganuary“ der gleichnamigen Organisation – denn es geht erst mal nur um einen Monat und nicht gleich um „alles oder nichts“. Für gute Laune sorgt dann die Erkenntnis, wie vielfältig, lecker und unkompliziert vegane Ernährung ist – zum Beispiel mit dem neuen veganen Knäckebrot Knäck’it von Brandt.

Unkomplizierte Mini-Mahlzeiten machen Laune

In den knackigen Scheiben stecken jeweils mindestens 20 Prozent Hafer. Das Power-Getreide gilt als echtes Superfood und hat sich pur, im Müsli, als Porridge oder pflanzliche Milchalternative als fester Bestandteil einer bewussten Küche etabliert. Die drei Knäck’it-Sorten Happy Hafer, Sunny Roggen und Lucky Sesam punkten nicht nur mit ihrem hohen Hafergehalt und 100 Prozent Vollkorn im Getreideanteil, sondern auch mit vollem Geschmack. Als unkomplizierte Mahlzeiten zwischendurch oder als kleiner Snack sorgen die extra-knackigen Scheiben für gute Laune im Alltag. So gelingt ein schöner Start in den Tag mit veganen Schokostreuseln und Banane auf Sunny Roggen, im Büro gibt Lucky Sesam mit Avocadocreme und Tomaten Schwung für das nächste Meeting. Weitere köstliche Aufstrichideen für einen leckeren Knäcke-Snack: veganes Pesto mit Pinienkernen, Hummus mit veganem Frischkäse oder Erdnussbutter mit Marmelade. Als Beilage hellen die Gute-Laune-Tipps auf der Knäck'it Packung die Winterstimmung auf.

Viel Protein, wenig Kohlenhydrate, keine tierischen Zutaten

Neben Getreide spielen auch Saaten und Samen eine wichtige Rolle in der veganen Ernährung, denn sie versorgen den Körper mit gesunden Fetten, Ballaststoffen und Proteinen. Auf dem Weg vom Job zum Yoga oder Pilates ist aber oft keine Zeit zum Kerneknabbern oder Müsli mixen. Eine vollwertige Mini-Mahlzeit für zwischendurch liefert dann Saaten Crisp LOWer Carb mit 85 Prozent Saaten und Samen. Es wurde bewusst für eine kohlenhydratreduzierte Ernährung konzipiert und passt durch seine vegane Rezeptur sowohl zum Veganuary als auch zu dem Vorsatz, sich allgemein gesünder zu ernähren. Ebenso wie die Sorte Kürbiskern und Leinsamen mit 72 Prozent Saaten und Samen lässt sich der Feel-Good-Snack überallhin mitnehmen und pur oder mit Belag snacken. So kann er locker Schokoriegel und Co. ersetzen.