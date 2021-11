Gut für die Umwelt: Zu Weihnachten einen Wassersprudler verschenken

Ein nachhaltiger Lebensstil wird für viele Menschen immer wichtiger. Deshalb sind smarte Lösungen für den Alltag, die die Umwelt schonen und gleichzeitig Freude bringen, auch als Weihnachtsgeschenke gefragt. Ein praktisches und zugleich edles Präsent kann beispielsweise ein Wassersprudler sein.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_2

AdUnit Content_1

Stylisher Hingucker in jeder Küche

Mit dem Wassersprudler Duo von SodaStream etwa lassen sich bis zu Tausende Einweg-Plastikflaschen einsparen. Wer ein solches Gerät nutzt, leistet somit einen großen Beitrag zum Umweltschutz. Gleichzeitig gestaltet sich der Alltag bequemer, da das lästige Schleppen von Sixpacks und Wasserkisten entfällt. Wer sprudelt, spart sich zudem den Lagerraum für die Getränkekisten. Dank des dualen Systems kann Leitungswasser mit der Duo sowohl in der 1-Liter-Glas- als auch in der wiederverwendbaren 1-Liter-Kunststoffflasche aufgesprudelt werden, das sorgt für Flexibilität zu Hause und unterwegs. Die elegante Glasflasche macht selbst auf der festlich gedeckten Weihnachtstafel eine gute Figur, während die Kunststoffflasche beim Sport nach der Feiertagsschlemmerei die nötige Erfrischung liefert. Optisch überzeugt der Wassersprudler mit seinem hochwertigen, modernen und vor allem kompakten Look: Mit einer Gesamthöhe von 44 Zentimetern findet er unter fast jedem Küchenschrank Platz. Vor allem aber wird er durch Edelstahlelemente und das Gehäuse in edlem Titan oder strahlendem Weiß zum stylishen Hingucker in jeder Küche. Mit der "Quick Connect"-Zylindertechnologie gestaltet sich auch der Wechsel der Kohlesäurezylinder ausgesprochen bequem. Sie werden nicht mehr eingeschraubt, sondern ganz einfach eingesetzt. Erhältlich ist die Duo inklusive Zubehör für 169,90 Euro (unverbindliche Preisempfehlung) im Handel oder unter https://sodastream.de/.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_2

AdUnit Content_1

Wasser aus dem Hahn kann bedenkenlos genutzt werden

Als Basis zum Sprudeln ist Wasser aus dem Hahn bestens geeignet. Denn kaum ein anderes Lebensmittel kann man in Deutschland so unbekümmert zu sich nehmen wie Trinkwasser. Es wird regelmäßig kontrolliert und ist somit von hervorragender Qualität. Mehr Informationen gibt es beispielsweise hier.