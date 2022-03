Glückszeit und Optimismus sind heute wichtiger denn je!

Die letzten zwei Pandemiejahre sind wohl an niemanden spurlos vorüber gegangen: Training im Sportverein, Musikunterricht, soziale Kontakte – all die Dinge, die für uns Glückszeit bedeuten, waren wenn überhaupt nur eingeschränkt möglich. Hier möchte alwa zukünftig mit der neuen „Impact Mission“ ansetzen und durch die Förderung von Talenten und Leidenschaften zum Optimismus und zur Lebensbejahung der Menschen beitragen. Die Vision ist, dass Süd-West-Deutschland zur Region der Optimisten und zum glücklichsten Raum Deutschlands wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Sonntag, 20. März, ist Weltglückstag. Wie ist es um das Glück hierzulande eigentlich bestellt? Der Glücksatlas[1] weist erschreckende Zahlen für Baden-Württemberg aus. Innerhalb eines Jahres ist die Region um sieben Plätze auf Rang neun in Deutschland gefallen. Vor allem junge Familien sind laut Studie durch die Beschränkungen der Pandemie betroffen. „Wir haben uns gefragt: Was können wir als Unternehmen tun um die Zuversicht und Resilienz der Menschen im Angesicht der Krise aber auch generell zu stärken?“, so Denise Kaufmann, Geschäftsführende Gesellschafterin des alwa Mineralbrunnen. Zwar stehen im Süd-Westen den Menschen die Türen offen wie kaum anderswo, ihr Leben nach ihren Wünschen zu gestalten. Doch insbesondere für Kinder ist es oft schwierig herauszufinden, was sie eigentlich gut können und was ihnen am meisten Spaß macht. Noch zu wenig werden individuelle Talente in unserem Schulsystem gefördert. Die anhaltenden Beschränkungen durch die Pandemie machen dies nicht gerade leichter. Hier möchte alwa mit einer neuen Mission ansetzen. „Wenn jeder Einzelne seinen für sich passenden Platz in der Welt findet, seinen Leidenschaften folgen kann, seine Talente einsetzen kann, dann führt dies zu einem besseren, zuversichtlicheren Leben – nicht nur für den Einzelnen, sondern für uns alle“, ist Kaufmann überzeugt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

[1] Vgl.https://de.statista.com/statistik/daten/studie/282179/umfrage/regionale-lebenszufriedenheit-in-deutschland/#professional

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mit jeder Flasche zu mehr Glückszeit!

Eine wichtige Rolle spielt hierbei die alwa Stiftung, welche rund ein Viertel der Unternehmensanteile hält. Jede verkaufte Flasche alwa erhöht die Gewinnausschüttung und somit das Budget der Stiftung, mit welchem Projekte aus den Bereichen Sport, Kunst und Kultur in der Region unterstützt werden. Beispiele für bereits geförderte Glückszeitprojekte sind die Kirbachtaler Clubtage, der Kinderzirkus Maroni in Bad Boll oder die Wasserfreunde Leonberg, bei denen vor allem Kinder und Jugendliche unterstützt und darin bestärkt werden, ihre Leidenschaften und Talente zu finden und auszuleben.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Zusätzlich fließt der größte Teil des alwa Marken-Budgets in die Förderung von Vereinen und Erlebnis-Projekten in der Region. Diese finanzielle Unterstützung wird bei zahlreichen Sponsoringpartnern gezielt in Glückszeit umgewandelt, durch Trainingsstunden, Camps, Jugendförderung, Schnupperstunden oder das zur Verfügung stellen von Ausrüstung. Die wohl besten Beispiele hierfür sind die Nachwuchsförderung der Bietigheim Steelers, die Talentschmiede der SG BBM oder seit Saisonstart 2021/22 auch die Partnerschaft mit dem 1. FC Kaiserslautern. Aber auch die Bereiche Musik, Kunst und Kultur kommen durch Sponsoring unter anderem des Stuttgarter Kessel Festivals oder des Bietigheimer Wunderland/Best of Music nicht zu kurz.

Denise Kaufmann sieht die Mission als den Start einer Bewegung: „Alle Aktivitäten der alwa Stiftung und des Marken-Engagements zahlen in Zukunft auf die neue Mission ein. Im Jahr 2021 haben wir bereits über 8 Millionen Glücksstunden gefördert. Damit kann man wirklich etwas verändern. Und das wollen wir natürlich ausbauen. In Zukunft kann also jeder alwa-Trinker zum Glücks-Spender und zum Teil einer Bewegung für mehr Optimismus werden.“

Wie misst man Glückszeit?

Um den Erfolg der Mission messbar zu machen hat alwa eigens den sogenannten Glückszeit-Ticker entwickelt. Zur Ermittlung der Glückszeit werden zum Beispiel die Trainingsstunden eines geförderten Vereins mit der Teilnehmerzahl multipliziert. Auf der alwa Webseite kann man jederzeit sehen, wie viele Glücksstunden, durch den Kauf von alwa Produkten bereits ermöglicht wurden.

Mehr Informationen über die neue Mission und aktuelle Glückszeitprojekte unter: https://www.alwa-mineralwasser.de/

pr