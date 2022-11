Geschenktipps, um die Familie am Ende des Jahres zu erfreuen

Wenn Sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen, um ein Geschenk zu kaufen, zeigt die Zuneigung, Dankbarkeit und Bewunderung, egal für welchen Gegenstand Sie sich entscheiden. Nur so ist es möglich, den Akt des Schenkens noch bedeutungsvoller zu machen, insbesondere nach so vielen Monaten des sozialen Rückzugs aufgrund der Covid-19-Pandemie.

Es ist wichtig, dass die Geschenke zu Weihnachten auch zeigen, wie sehr wir uns im Laufe des Jahres und wie sehr wir Umarmungen und Zusammenkünfte vermisst haben. Schließlich haben wir gelernt, unsere Beziehungen noch mehr zu schätzen. Daher sind personalisierte Geschenke, die auf jede Person in der Familie zugeschnitten sind, eine gute Idee, um Gefühle auszudrücken und Erinnerungen zu verewigen.

Der Akt des Schenkens kann die Beziehungen zwischen Freunden, Paaren und Verwandten stärken und die psychische Gesundheit der Beteiligten fördern. Wie wäre es also, wenn Sie Ihre Liebe mit einem selbst hergestellten Dekorationsobjekt, einem selbst gestalteten Fotokalender oder einer Schachtel mit Gegenständen, die Teil Ihrer Geschichte waren, zeigen.

Liebe Behälter

Wählen Sie für dieses Geschenk einfach ein kleines Gefäß und bereiten Sie einige Notizen vor, die Sie hineinlegen können. Die Idee ist, mit Worten zu zeigen, wie besonders die andere Person ist. Sie können also seine oder ihre Qualitäten erwähnen, Erinnerungen, die Sie haben, lustige Momente, die Sie erlebt haben, und Pläne für die Zukunft. Und die Dekoration des Gefäßes hängt von Ihrer Kreativität ab. Sie können malen, Fotos oder Zeichnungen einkleben oder einfach eine Schleife anbringen und das Gefäß übergeben.

Fotos ausdrucken

Nutzen Sie die Gelegenheit, Fotos von Ihren schönsten Momenten zu entwickeln und sie in ein Album, einen Kalender für das nächste Jahr, einen Rahmen oder in eine besondere Collage zu packen, die Ihre Dankbarkeit für ihre Erlebnisse und Ihren Wunsch zeigt, weitere Abenteuer in ihrer Gesellschaft zu erleben.

Schicken Sie einen echten Brief

Wie wäre es, wenn Sie die in den sozialen Netzwerken geposteten Nachrichten gegen einen Brief austauschen, der ein paar Tage vor Weihnachten per Post verschickt wird? Nehmen Sie sich die Zeit zu schreiben, was Sie fühlen, und überraschen Sie den Empfänger.

Erstellen Sie ein Reise-Fotobrett

Eine Idee für reiselustige Verwandte und Freunde ist eine Fototafel mit Bildern und Erinnerungen an Orte, an denen Sie schon zusammen waren und die Sie noch besuchen möchten. Dieses Geschenk wird viele schöne Erinnerungen wachrufen.

Nähen und Sticken

Für diejenigen, die nähen, sticken oder stricken können, ist es eine tolle Idee, diese Gabe bei der Vorbereitung von Geschenken einzusetzen. Sie können z.B. eine Bade- oder Tischdecke besticken, eine Mütze stricken oder ein Kleidungsstück nähen. Diese handgemachten Geschenke zeugen von großer Sorgfalt und können später sogar zu Erbstücken werden.

© bryn beatson/Unsplash

Personalisierte Tasse

Mit dieser Option ist es sehr schwierig, mit einem Geschenk etwas falsch zu machen. Ob für Kaffee, Tee oder ein anderes Getränk Ihrer Wahl, der personalisierte Becher ist ein beliebtes Geschenk und kann mit seinen verschiedenen Modellen überraschen. Ein Tipp ist, die Farben oder Elemente zu kennen, die Ihre Familie bereits mag, um mit dem Geschenk ein Lächeln zu erzielen.

Erstellen Sie eine Playlist

Eine andere Idee ist es, eine Wiedergabeliste mit den Lieblingssongs Ihrer Großeltern, Eltern, Ihres Ehepartners oder Freundes zu erstellen und Lieder auszuwählen, die Sie an Momente aus Ihrem gemeinsamen Leben erinnern. Erstellen Sie dann einfach einen Link in einer Musikanwendung oder brennen Sie alles auf eine CD oder einen USB-Stick und erfreuen Sie die Herzen derjenigen, die diesen besonderen Soundtrack hören.

Alte Videos restaurieren

Haben Sie alte Videokassetten? Dann ist es eine großartige Möglichkeit, jemandem in dieser Silvesternacht eine Freude zu machen, indem Sie diese VHS-Aufnahmen in ein digitales Format konvertieren und diese Videos restaurieren. Mehrere Foto- und Videofirmen bieten diesen Service an. So verhindern Sie, dass Familienerinnerungen mit der Zeit verloren gehen, und bewegen die Betrachter trotzdem.

Apropos Video: Eine weitere Idee ist es, eine Ihrer Erinnerungen mithilfe von Handy-Apps zu bearbeiten. Dazu können Sie lustige Momente und denkwürdige Situationen auswählen und natürlich eine Nachricht aufnehmen, in der Sie sich für alles bedanken, was diese Person für Sie getan hat.

Organisieren Sie eine Schnitzeljagd

Es ist auch möglich, Schatzsuche zu spielen, wenn es darum geht, das Weihnachtsgeschenk zu finden. Bereiten Sie dazu Karten mit Sprüchen, Fotos oder Erinnerungen vor, die sie zu Hause oder in einem Park haben, den sie normalerweise aufsuchen, und verteilen Sie diese Hinweise in der Reihenfolge, in der die Orte auf den Karten genannt werden. Auf diese Weise wird jede gewählte Umgebung mit einer Nachricht versehen, die den nächsten Ort angibt, den die Jäger aufsuchen müssen. Die Schnitzeljagd wird Spaß machen und spannend sein.

Familienessen

Wie wäre es, wenn Sie zur Feier dieser Jahreszeit mit der ganzen Familie ein leckeres Abendessen zubereiten, das nicht nur den Bauch, sondern auch das Herz wärmt? Die ganze Familie zusammenzubringen, um ein heißes Getränk zu trinken, Geschichten zu erzählen, Spaß zu haben, mit den Kindern zu spielen und ein schmackhaftes Essen zuzubereiten, ist eine schöne Demonstration der Liebe.

Versammeln Sie alle zu einer Solidaritätsveranstaltung

Was könnte schließlich mehr Liebe und Fürsorge zeigen, als jemandem zu helfen? Vereinbaren Sie also mit Ihren Freunden und Ihrer Familie eine Wohltätigkeitsaktion, bei der ein Teil der erhaltenen Geschenke an eine wohltätige Einrichtung geht. Sie werden die gemeinsame Zeit genießen, während Sie diese Aktion organisieren, und Ihre Herzen werden erwärmt werden.