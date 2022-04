Genießen Sie jetzt Ihren Garten dank Beregnungstechnik vom Fachmann

Mannheim. In den vergangenen Jahren haben wir uns auf die Beratung, Installation, Montage und Wartung von Beregnungsanlagen in unterschiedlichen Größen und Anforderungen spezialisiert. Die Bandbreite reicht von der privaten Hausgarten- und Balkonberegnung über die verschiedensten Beregnungsanlagen für Sport, Freizeit und Park bis hin zur Golfplatzberegnung. Wir beraten unsere Kunden immer auch mit Blick auf eine optimale Kosten-/Nutzenrechnung. Von einfachen Standardanlagen bis zu webbasierten Lösungen, wir finden das passende Produkt für Ihre Anforderung. So können Sie sich besonders lange an der Blütenpracht und dem saftigen Grün des Rasens erfreuen – und sorgenfrei den Urlaub genießen.

Zahlreiche Kunden schenken uns ihr langjähriges Vertrauen in Planung, Ausführung und Wartung ihrer Beregnungsanlagen. Unsere erfahrenen Mitarbeiter betreuen Sie von der Planung und Angebotserstellung bis zur Montage und Wartung. Ständige Schulungen bei den führenden Beregnungstechnikherstellern und fundiertes Fachwissen sind für uns eine Selbstverständlichkeit.

Die Raiffeisen Mannheim eG bietet eine große Auswahl an Modellen, die von keinem anderen Anbieter in der Region überboten wird. Das Sortiment umfasst beständig die neuesten Produkte im Bereich Beregnungstechnik. Dazu gehören auch Anlagen, die sich über eine App steuern lassen. Beispielsweise das LNK Wifi WLAN Modul von Rain Bird, über das die Bedienung des Rain-Bird-Bewässerungssystems per Fernsteuerung von überall über eine App gesteuert werden kann. Das Steuergerät wird einfach mit dem Heimnetzwerk verbunden. Das System greift auf die aktuellen Wetterdaten zu und steuert intelligent die Wasserausbringung. Zudem verfügt das Unternehmen über ein umfangreiches Ersatzteilsortiment. Unsere Beratungsperson hilft Ihnen bei Fragen gerne weiter und erklärt anhand der vor Ort in der Kirschgartshäuser Straße 22 aufgebauten Musterwand für Gartenberegnungsanlagen deren Funktion.

Genießen Sie ihre gesunden Pflanzen, um die optimale Ver-sorgung kümmert sich Ihre Beregnungsanlage. Ganz nach dem Motto: „Einfach. Persönlich. Mehr Spaß!“. Vereinbaren Sie Ihren persönlichen, kostenlosen Begehungstermin mit einem unserer Fachberater und genießen Sie unseren Service – von der Beratung bis zur Wartung.

In 7 Schritten zur eigenen Beregnungsanlage

Formblätter „Beregnungsanlage“ und „Planungshilfen“ im Raiffeisen Markt Mannheim abholen oder auf www.raiffeisen-mannheim.de unter Downloads herunterladen. Bequem von zu Hause aus Grundstücksgröße, Gegebenheiten und alle gefragten Informationen eintragen. Unter der Telefonnummer 0621/1 07 01 20 einen persönlichen Termin zur Besprechung und Planungsabgabe vereinbaren. Vereinbarten Besprechungstermin im Raiffeisen Markt Mannheim wahrnehmen. Endgültige Planung und Angebotserstellung von uns an Sie. Die Planung der Bewässerungsanlage erfolgt mit Hilfe des professionellem CAD-Programms. Nach-/Angebotsbesprechung per Telefon, E-Mail oder auch in einem persönlichen Gespräch. Termin zur beauftragten Montage der Anlage durch uns oder zur Abholung der Ware bei Selbsteinbau.

Raiffeisen Mannheim eG

Kirschgartshäuser Straße 22

68307 Mannheim

Telefon: 0621/10 70 10

www.raiffeisen-mannheim.de

