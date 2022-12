Geldanlagen für eine sichere Zukunft

Obwohl niemand in die Zukunft schauen oder sich 100-prozentig absichern kann, bestehen Wege, um die Zukunft deutlich sicherer zu gestalten. Diese Wege sollten in jeglicher Hinsicht genutzt werden, um am Ende auf der sicheren Seite zu stehen.

Das betrifft vor allem das Finanzielle. In Deutschland ist es aktuell der Fall, dass sehr viele Rentner zu wenig Geld bekommen und deshalb sich auf ihr Erspartes oder die Hilfe ihrer Kinder verlassen müssen. Andere fangen sogar einen 450-Euro-Job an, den sie trotz hohen Alters ausüben müssen, um über die Runden zu kommen. Obwohl sich dies surreal anhört - vor allem wenn über 40 Jahre des Lebens gearbeitet wurden, ist es dennoch die Realität. So etwas kann nahezu jeden treffen, vor allem mit den steigenden Preisen, die aktuell zum Normalfall geworden sind.

Daher ist es wichtig, in Geldanlagen zu investieren, um dienZukunft zusätzlich finanziell abzusichern. Diese Geldanlagen können sehr unterschiedlich sein. Manche investieren gerne in Aktien, wobei andere Immobilien bevorzugen. Neue Trends gehen in Richtung Kryptowährungen, wobei dies sehr volatil und gefährlich ist. Bevor eine Geldanlage gemacht wird, sollte es genau durchgeplant werden, sodass es möglichst sicher ist.

Immobilien, Aktien oder doch lieber Kryptowährungen?

Die Auswahl an Investitionen für die finanzielle Zukunft ist riesig. All die verschiedenen Geldanlagen haben ihre Vor- und Nachteile. Bei Aktien besteht zum Beispiel der Vorteil, dass mit dem richtigen Paket fast immer Gewinne erzielt werden können. Dennoch kommt es erst zu "spürbaren" Gewinnen, wenn eine Menge Geld investiert wird. Wer zum Beispiel nur 1.000 Euro investiert, wird mit dem Geld nicht die Zukunft absichern können.

Anders sieht es bei Kryptowährungen aus, die sich zwar momentan im Abwärtstrend befinden, aber vor einigen Jahren sehr viele Menschen reich gemacht haben. Wer zum Beispiel um 2012 herum Besitzer von einigen Bitcoins war, ist inzwischen mit Sicherheit Millionär. Es gibt sogar einige sehr junge Menschen, die damals "aus Spaß" mehrere Bitcoins gekauft und bis zum heutigen Tag behalten haben. Aus dem "Spaßkauf" kam für sie der Reichtum. Dennoch ist das große Problem bei Kryptowährungen, dass sie immer wieder auf- und absteigen. Es kann zum Beispiel sehr gut sein, dass aus der Investition ein Verlust wird.

Dann wiederum gibt es die sicherste Geldanlage, die auch bereits seit Jahrhunderten besteht: Immobilien. Wer in Immobilien investiert, wird auf jeden Fall in der Zukunft das Geld wiederbekommen. Obwohl sich die Preise aktuell auf einem Allzeithoch befinden, werden sie in der nahen Zukunft wahrscheinlich weiterhin ansteigen. Außerdem wird automatisch mit dem Kauf eines Hauses Gewinn gemacht. Wer zum Beispiel ein zusätzliches Haus kauft und dies vermietet, kann mit den Mieteinnahmen die Zahlungen für die Raten tilgen. Dennoch bestehen auch da einige Risiken, da es immer Mal wieder zu Notsituationen kommen kann, die Verluste einbringen.

Manche Leute nutzen auch einen Mix aus allem. Sie investieren sowohl in Aktien, Immobilien als auch in Kryptowährungen. Sie informieren sich vorher, wo man in Port Andratx Immobilien kaufen kann, suchen sich eine davon aus, erwerben und vermieten diese. Gleichzeitig holen sie sich ein Aktienpaket, das möglichst sicher ist und Gewinne einbringt. Zusätzlich investieren sie noch in verschiedene volatile Kryptowährungen, die eventuell mit wenig Geld eine Menge Gewinn erzeugen.

Wer sich anderweitig die Zukunft absichern möchte, kann natürlich auch einfach sparen. Beim Sparen besteht aber das Problem, dass das Geld "einfach nur rumliegt" und nichts tut; gleichzeitig erhöhen sich die. Preise. Wenn die Preise sich erhöhen, aber das Geld vorab nicht investiert wurde, verliert es an Wert. Das kann zum Beispiel sehr gut an Immobilien gesehen werden. Wer sich zum Beispiel ein Haus vor zehn Jahren gekauft hätte, dann könnte er dieses für den doppelten Preis verkaufen.

Eine Sache sollte aber noch unbedingt bedacht werden: Geldanlagen sollten nur mit Geld getätigt werden, das nicht gebraucht wird. Niemand sollte seine Notfallgroschen investieren.