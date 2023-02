Gaming – fiese Klischees einmal genauer unter die Lupe genommen

Gaming ist längst mehr als die Vorliebe fürs Spielen. Wenn E-Sports ernsthafte Kandidaten für die Olympischen Spiele sind und die digitale Arbeitswelt zunehmend von der "Gamification" durchzogen wird, ist ein genauer Blick aufs Phänomen Gaming nötig. Schnell zeigt sich: Gamer haben mit einer ganzen Menge an Klischees zu kämpfen, die sich hartnäckig halten. Vielleicht deshalb, weil in ihnen doch ein Fünkchen Wahrheit steckt? Unser Artikel geht dieser Frage nach. Im Folgenden soll ein Blick auf die wichtigen Klischees des Gaming geworfen werden, bei denen Wahrheit und Legendenbildung häufig eng zusammenhängen.

1. Gaming ist eine äußerst nerdige, eigenbrötlerische Angelegenheit

Das Klischee im Detail

Mehr zum Thema Schauspieler Peter Dinklage: Befinde mich im Leben an Weggabelung Mehr erfahren Cheat-Programme Bundesgerichtshof fragt EuGH bei Schummel-Software um Rat Mehr erfahren

Die Vorstellung des klassischen Gamers ist aus zahllosen Filmen bekannt. In einem dunklen Raum kauert ein Nerd vor seinem Computer, der schon seit Tagen keinen anderen Menschen mehr zu Gesicht bekommen hat. Zwischen Chips und Pizzakartons führt er ein eigenbrötlerisches Leben, das Sozialleben ist auf ein Minimum reduziert. Als Nerd lässt sich die Liebe zum Computerspiel mühelos mit dem Beruf verbinden, der ebenfalls am PC stattfindet.

Die heutige Realität in der Übersicht

Das Klischee hat definitiv Wurzeln, die in die Anfänge des Computerzeitalters zurückgehen. Bis in die 1980er Jahre hinein waren Computer große Maschinen, die hauptsächlich einen wissenschaftlichen Nutzen hatten. In den Anfängen hatten somit vor allem Akademiker einen Zugriff auf Computer, die neben der Forschung zunehmend auch für die Freizeit und spielerische Entwicklungen eingesetzt wurden.

Die Verbindung zwischen akademischem Beruf und Computernutzung ist längst genauso aufgehoben wie das Zeitalter, in dem Computer ganze Räume füllten. Dies zeigt alleine die Beliebtheit von Handygames, die von Jugendlichen genauso gerne gespielt werden wie von Senioren. Viele Spiele wie Massive Multiplayer setzen zudem auf eine direkte Kommunikation zwischen den Spielern. Ein eigenbrötlerisches Spielen wurde längst durch ein gemeinschaftliches, soziales Handeln ersetzt. Und dies nicht nur zu Hause, wenn man an LAN-Partys oder Veranstaltungen im Bereich E-Sports denkt.

Auch die Spiele-Messe Gamescom zieht längst ein breites Spektrum an Besuchern aus den verschiedensten Bereichen der Gesellschaft an. Aktuell ist natürlich nicht außer Acht zu lassen, dass die Gamescom, wie alle Messen, mit den Auswirkungen der Coronapandemie zu kämpfen hat.

2. Der typische Gamer ist ein ungesund und ungepflegt lebender Zeitgenosse

Das Klischee im Detail

Eng mit dem ersten Klischee verbunden ist die Überlegung, dass ein Gamer gerne andere Lebensbereiche vernachlässigt. Gerne herangeführt werden Ernährung und Körperpflege. Die angesprochene Pizza vom Lieferdienst kommt häufiger auf den Spieltisch als frisch zubereitete Speisen, zudem helfen Kaffee und Cola beim Wachbleiben. Und wer benötigt schon eine Dusche oder einen Rasierer, wenn sich die Anzahl der Sozialkontakte auf den Pizzalieferanten reduziert.

Die heutige Realität in der Übersicht

Gamer decken ein breites Spektrum der Gesellschaft ab. Entsprechend vielfältig sind die guten und schlechten Gewohnheiten, die sich in Alltag und Freizeit etabliert haben. So wird es manche Gamer geben, die tatsächlich mit einer unbewussten Ernährung und wenig Bewegung eine vergleichsweise ungesunde Lebensweise pflegen. Dies ist jedoch kein Unterschied zu Menschen, die Ihre Freizeit auf der Couch beim Anschauen von Serien verbringen.

Gerade im Bereich E-Sports sieht es mit der Gesundheit grundlegend anders aus. E-Sport ist anspruchsvoll und fordert Konzentration und körperliche Fitness ein. Gerade wenn Spieler bei größeren Vereinen unter Vertrag stehen, wird penibel auf eine bewusste Ernährung und Fitness geachtet. Was Ordnung und eine gepflegte Lebensweise anbelangt, sind Gamer auch nicht anders als sonstige Zeitgenossen. Anders gesagt: Eine Messiewohnung wird sich nicht nur in Haushalten waschechter Gamer finden lassen.

3. Gaming ist jugendlich - und männlich

Das Klischee im Detail

Gaming ist etwas für junge Leute. Vor allem Kinder und Jugendliche können sich für die bunten Welten auf dem PC oder der Konsole begeistern, während Erwachsene lieber "ernsthaften" Tätigkeiten nachgehen. Neben dem Alter gibt es auch beim Geschlecht eine klare Verteilung: Gaming ist eine Männerdomäne, Frauen können sich deutlich weniger für das Hobby an Tastatur oder Controller begeistern.

Die heutige Realität in der Übersicht

Beide Klischees dürften heute als überholt gelten, hier hat alleine die Zeit ihren Beitrag geleistet. Wer als Kind oder Jugendlicher mit Computerspielen groß geworden ist, hat diese Begeisterung oft ins Erwachsenenleben hineingebracht. Auch ältere Menschen konnten sich schon immer fürs Spielen begeistern, statt Skat oder Doppelkopf wird nun gerne auch auf digitale Spiele zurückgegriffen.

Die Fachbereiche der Universitäten in Informatik und Computertechnik dürften vor einigen Jahrzehnten tatsächlich von Männern dominiert worden sein. So waren in den Anfängen der Computerspiele eine große Mehrheit der Spieler mit Sicherheit männlich. Dies hat sich ebenfalls mit der Zeit gewandelt. Die Lust am Spiel lässt sich schließlich unabhängig vom Geschlecht genießen.

Dass fast ein Gleichstand bei den Geschlechtern herrscht, zeigen aktuelle Studien. Nach einer Auswertung der Gesellschaft für Konsumforschung waren im Jahr 2022 48 % der befragten Spieler weiblich. Eine Männerdomäne ist Gaming also absolut nicht mehr, auch wenn in professionellen E-Sports junge Männer häufiger in Erscheinung treten.

4. Gaming ist nur eine teure Abzocke

Das Klischee im Detail

Hinter den Entwicklern von Spielen stehen große Konzerne, die eigentlich nur das Geld möchten. Mit einem "Pay to win" sollen Gamer möglichst hohe Summen ins Spielvergnügen investieren, um ihre Gewinnchancen zu steigern. Noch schlimmer ist dies vermeintlich bei der Abzocke beim Glücksspiel, wo Spieler kaum eine Chance auf einen Gewinn haben und die Betreiber von Spielhallen und Casinos sich eine goldene Nase verdienen.

Die heutige Realität in der Übersicht

Natürlich stecken hinter vielen modernen Computerspielen kommerzielle Interessen. Gerade bei den großen Spieltiteln fließen viele Millionen Euro oder Dollar in die Entwicklungsarbeit. Eine Refinanzierung ist nötig, damit die Studios wirtschaftlich arbeiten können. Dies gilt genauso für Entwickler von Handy-Games oder Online-Casinos. Dennoch kann nicht von einer Abzocke gesprochen werden.

Gerade im Bereich Glücksspiel findet eine Lizenzierung auf deutscher und europäischer Ebene statt. Hierdurch erhalten Spieler die Sicherheit, dass das Spielangebot unabhängig geprüft wurde und es sich bei Roulette & Co. des Anbieters um echtes Glücksspiel handelt. Der Begriff Abzocke wird gerne verwendet, wenn Spieler eine längere Pechsträhne haben. Doch dies ist bei jedem Glücksspiel einzukalkulieren.

Was oft nicht bekannt ist: Beim Spielen in einem Online-Casino bestehen sogar deutlich bessere Gewinnchancen als in der Spielhalle vor Ort. Wie weiterführende Informationen über Slot Spiele und Casino-Angebote zeigen, entfällt für die Betreiber die Finanzierung der physischen Automaten inklusive Transport oder Wartung. Hier haben Online-Games einen Vorteil, der durch eine höhere Ausschüttungsquote an die Gesamtheit der Spieler zurückgegeben wird. Eigentlich das genaue Gegenteil einer "Abzocke".

5. Beleidigungen und unflätige Sprache sind im Gaming an der Tagesordnung

Das Klischee im Detail

Beim Gaming zeigt sich die wahre, versteckte Seite der Teilnehmer. Ärger und Wut über Niederlagen und Misserfolge werden laut hinausgeschrieben. Im gleichen Zug wird der Gegner beschimpft und dies mit Worten, die sonst im Alltag kaum verwendet würden. Die unflätige Sprache oder Beleidigungen schaukeln die Stimmung schnell auf und sorgen für eine aggressive Spielatmosphäre.

Die heutige Realität in der Übersicht

Mit den Beschimpfungen und dem Verhalten der Spieler vor dem Bildschirm ist es wie bei der Unordnung oder Körperpflege - Gamer sind ein Spiegel der Gesellschaft. Um Schimpfworte zu hören, wenn etwas nicht so klappt wie erhofft, ist man in mancher Werkhalle oder im Straßenverkehr zur Hauptverkehrszeit genauso gut aufgehoben. Und jeder Mensch geht anders mit Sieg und Niederlage um - diese Emotionalität spiegelt sich auch beim Gaming wider.

Mit Sicherheit haben junge Gamer eine etwas andere Umgangsweise miteinander und verwenden unflätige Begriffe, die der älteren Generation sauer aufstoßen. Doch dies ist eine Frage der Generationen, die schon vor Jahrzehnten so war. Durch die Allgegenwärtigkeit des Internets mit zahllosen Streams und Videos von Gamern fällt dies vielleicht nicht etwas mehr auf als früher hinter verschlossenen Türen.

6. Videospiele reduzieren die Hirnleistung

Das Klischee im Detail

Gaming ist eine vergleichsweise monotone Tätigkeit. Der Spieler sitzt die ganze Zeit vor einem Bildschirm und tut mehr oder weniger die gleiche Sache über Tage, Monate oder Jahre hinweg. Das Gehirn erhält hierdurch wenig neue Impulse, wobei parallel andere Fähigkeiten des Alltags zu kurz kommen. All dies führt zusammen zu einer Reduktion der Gehirnleistung, oder umgangssprachlich gesagt: Der Gamer "verblödet" langsam aber sicher.

Die heutige Realität in der Übersicht

Die Spielwelt ist komplex und bietet eine Fülle von Konzepten, die das Gehirn eher anregen als verblöden lassen. Reaktionsfähigkeit, strategisches Denken oder eine Steigerung der Gedächtnisleistung sind nur einige Aspekte, die je nach Spielprinzip gefördert werden. Hierzu gibt es Studien, beispielsweise der Max-Planck-Gesellschaft, bei denen bereits ein tägliches Spielen von 30 Minuten zu einer Vergrößerung einzelner Hirnareale verfügt.

An der Konsole oder am Computer zu spielen, kann durchaus als Training fürs Gehirn eingesetzt werden. Leider ist dies automatisch der Fall, sobald man sich vor den Bildschirm setzt. Wer über Stunden hinweg nichts anderes tut, als ein oder zwei Tasten bei einem unspektakulären Handyspiel zu drücken, wird dies kaum als Gehirntraining rechtfertigen können. Um die kleine, grauen Zellen zu trainieren, gibt es jedoch genug spannende Anreize. Mit dem Fortschritt der Virtual Reality dürfte dies sogar zur noch größeren Herausforderung für das Gehirn werden.

7. Gaming frisst riesige Mengen Lebenszeit

Das Klischee im Detail

Gamer sitzen von morgens bis abends vor dem Computer. Und Spiele sind so konzipiert, dass sie Spieler möglichst lange fesseln. Hierdurch geht eine Menge an Lebenszeit verloren, die der Spieler genauso mit Familie, Freunden, Sport oder anderen Tätigkeiten hätte verbringen können. Am Ende des Lebens wird der Gamer bereuen, wie viel Zeit er einfach auf den Bildschirm gestarrt hat.

Die heutige Realität in der Übersicht

Als eines der wenigen Klischees hat der "Verlust" von Lebenszeit sicherlich den größten Wahrheitsgehalt. Wer in E-Sports Erfolge feiern möchten, wird einen Großteil seiner Lebenszeit ins Trainieren und Spielen stecken wollen. Andere verbringen ihre Abende nach Beruf oder Schule komplett vor dem Computer, fünf bis sechs Stunden sind keine Seltenheit. Und ja, in dieser Lebenszeit hätten andere Dinge getan werden können. Eine Besonderheit stellt hier das frühkindliche Spielverhalten dar. Eltern sollten ein besonderes Augenmerk darauf legen , welche Games auf welcher Konsole gespielt werden und in jedem Fall eine zeitliche Begrenzung vorgeben.

Generell gilt ein gesundes Verhältnis von Zeit und Investment aber für jedes Hobby und jedes Interesse. Ein Langstreckenläufer, der privat für einen Marathon trainiert, investiert ebenfalls viele Stunden seiner Freizeit hieran. Gesellschaftlich ist dies vielleicht akzeptierter, weil der Sport sicherlich gesünder oder "besser" als das Sitzen vor dem Computer ist. Letztlich gilt jedoch: Wir alle investieren viele Stunden der Freizeit in Dinge, aus denen wir einen persönlichen Mehrwert und somit Lebensqualität ziehen - Gaming kann – in Maßen - dazu gehören.

8. Videospiele sind eine Einstiegsdroge in die Welt der Cyberkriminalität

Das Klischee im Detail

Als Gamer bewegt man sich in einer Welt, die zunehmend krimineller wird. Immer größer sind die Gefahren der Cyberkriminalität, die nicht nur aktiv auf Gamer abzielen können. Durch die vielfältigen Kontakte in der digitalen Welt lernt man Personen und Methoden kennen, die den eigenen Weg in die kriminelle Welt des Internets ebnen. Manche Spiele können sogar als Einstiegsdroge dienen, beispielsweise weil sie kriminelle Handlungen im Netz spielerisch simulieren.

Die heutige Realität in der Übersicht

Die digitale Welt begleitet uns mittlerweile in allen Lebensbereichen. Nicht nur Gamer sind regelmäßig online unterwegs, vom Online-Shopping übers Banking bis zum virtuellen Treffen von Freunden gehört das Medium zu unserem Leben. Nach der oben genannten Logik könnten alle Aktivitäten und Tätigkeiten zum Einstieg in die Cyberkriminalität werden.

Videospiele bereiten genauso wenig auf die Welt der Cyberkriminalität vor wie klassische Gesellschaftsspiele auf die Welt der gängigen Kriminalität. Spieler sind sich fast ausnahmslos dem virtuellen und spielerischen Charakter bewusst. Selbst ein friedliebender Mensch kann einen "Shooter" spielen, um seine Reaktionsfähigkeit zu trainieren. Kriminelle Impulse eines Menschen können aus zahllosen Gründen motiviert sein. Wenn jemand gerne spielt und später als Krimineller enttarnt wird, stellen die Boulevard-Medien hier gerne einen unzertrennbaren Zusammenhang her. Doch dies ist, wie bei so vielen Dingen im Leben, höchst individuell.

9. Geld verdienen durch Gaming ist eine bloß

Das Klischee im Detail

Bei den großen E-Sport-Events fahren die Sieger Millionenbeträge als Gewinne ein. Gerade Jugendliche und junge Erwachsene lassen sich von diesem Geld blenden und sehen sich selbst auf dem Podest. Über Monate und Jahre wird Gaming in den Vordergrund des Lebens gestellt, nur um so gut wie die Profis zu werden. Letztlich zeigt sich, dass dieses Training doch nur brotlose Kunst war und sich nichts mit dem eigenen Spieltalent verdienen lässt.

Die heutige Realität in der Übersicht

Es gibt keine Garantie, mit Gaming Geld zu verdienen, selbst wenn man dies möchte. Selbst bei sehr guten Fähigkeiten an der Konsole oder am PC ist es unwahrscheinlich, zum Sieger einer der großen Turniere zu werden. Dies zeigen aktuelle E-Sport-Events, bei denen Sieger früherer Jahre schon in der Vorrunde ausscheiden können.

Dennoch gibt es Möglichkeiten, die eigenen Vorlieben zum Spielen in Geld zu verwandeln. Fernab von Turnieren gilt dies beispielsweise für den eigenen Stream bei Twitch oder ähnlichen Plattformen. Mit dem richtigen Marketing und einem einzigartigen Konzept des Kanals lässt sich mit ausreichend Followern und durch Werbeanzeigen monatlich ein stattlicher Betrag einfahren. Hier hilft jedoch auch eine große Portion Realismus. Was heute als Einnahmequelle funktioniert, wird sich als Trend in wenigen Jahren vielleicht überlebt haben.

10. Videospiele senken Hemmschwellen und fördern Gewaltbereitschaft

Das Klischee im Detail

Sich auf eine einzige Tätigkeit wie das regelmäßige Videospielen zu konzentrieren, verleiht einem Menschen mit der Zeit unbemerkt Scheuklappen. Das Interesse an anderen Tätigkeiten sinkt, auch für den Umgang mit anderen Menschen findet eine Abstumpfung statt. Dieser Verlust an sozialem Verhalten und Empathie lässt Hemmschwellen im Umgang miteinander sinken, was im Extremfall zu Gewalt ohne Reue führt.

Die heutige Realität in der Übersicht

Dieses Klischee hat zwei Seiten. Eine haben wir bereits beleuchtet: Die Steigerung der Hirnleistung in einzelnen Arealen sowie der soziale Austausch miteinander in Team-Spielen. Eine Abstumpfung des Gehirns und des Menschen kann man hiermit kaum rechtfertigen.

Allerdings kann ein exzessives Spielverhalten zu Problemen führen, auf körperlicher und auf psychischer Ebene. So hat die Weltgesundheitsorganisation WHO mittlerweile eine Gaming Disorder als psychische Erkrankung anerkannt . Die Abstumpfung und das Senken der Hemmschwelle korrelieren nicht zwingend mit dem Gaming als solchem, auch die exzessive Ausübung anderer Tätigkeiten kann potenziell psychische Probleme hervorrufen.

Ein Bewusstsein hierfür herrscht jedoch in der gesamten Branche vor. Online-Casinos und Spieleentwickler nehmen das Thema Spielsucht sehr ernst und gehen hierauf auf ihren Webseiten und mit Warnungen vor dem Spielen ein. Eine gewisse Selbstkontrolle beim Spielgenuss ist für jeden einzelnen Spieler wichtig.

Fazit zu Gaming-Klischees

Dass sich viele Klischees über Gamer hartnäckig halten, dürfte vor allem mit ihrer Darstellung in Serien und Filmen aus Hollywood zu tun haben. 50 Jahre nach Veröffentlichung des ersten modernen Computerspiels zeigt sich, dass die meisten Klischees längst überholt sind. In manchen Vorstellungen steckt dennoch ein Funken Wahrheit.

Allzu kritisch sollte jedoch niemand mit der Gaming-Szene umgehen. Ähnlich wie frühere Generationen plötzlich ganz selbstverständlich mit Fernseher oder Radio aufgewachsen sind, gilt dies heute für Handyspiele oder Konsolenspiele. So wird es nicht mehr lange dauern, bis auch der Bundeskanzler oder CEO eines DAX-Unternehmens ein waschechter Gamer ist.