Für die Umwelt - nachhaltig Bauen ist angesagt!

Nachhaltiges Bauen berücksichtigt mehrere umweltrelevante Aspekte, die wichtigsten sind die Einsparung von Ressourcen und Energie, die minimale Nutzung von Bauland und die deutliche Minimierung der negativen Auswirkungen des Bauwerks auf die natürliche Umwelt in allen Phasen seiner Existenz, nämlich Bau, Nutzung und Abriss. Um diese Umweltstandards zu erfüllen, wird die Bewertung des Gebäudes immer in Bezug auf die möglichen negativen Auswirkungen auf die Umwelt vorgenommen. Bei der Planung eines nachhaltigen Gebäudes werden alle Aspekte berücksichtigt, die mit dem Gebäude zusammenhängen. Dazu gehören:

die richtige Wahl des Standorts,

der Energiequellen und

der architektonischen Struktur,

die Effizienz der im Gebäude verwendeten Materialien und Wasserquellen sowie

die Abfallentsorgung.

Der Abriss des Gebäudes nach 50 oder 100 Jahren Nutzung wird ebenfalls in Betracht gezogen.

Früher normal – heute eine Entscheidung für die Zukunft

Die Idee des nachhaltigen Bauens bezieht sich in erster Linie auf die Materialien, aus denen ein Gebäude hergestellt und ausgestattet wird. Das geht bis zur Raumausstattung und den Bodenbelägen, wie man sie bei Parkett in Mannheim finden kann. In der modernen Ära wurden Gebäude aus Materialien gebaut, die nicht mit der natürlichen Umwelt vereinbar und sogar gefährlich für den Menschen waren. Die Aussicht auf nachhaltiges Bauen mit positiven Auswirkungen auf die Umwelt wurde in den 1970-er Jahren wiederbelebt. Es gab eine Reihe von Faktoren, die dies beeinflussten, darunter die Entwicklung des Naturschutzgedankens in verschiedenen Organisationen und die Ölkrise, die unweigerlich zu der Aussicht führte, alternative Energiequellen zu finden.

Während in der Vergangenheit eine konkrete Motivation hinter dieser Idee stand, ist das Thema nun zu einem gesellschaftlichen Anliegen geworden. Die nachhaltige Entwicklung und ihre Prinzipien werden künftigen Generationen ein besseres Leben und eine Umwelt sichern, die ein gesundes Leben ermöglicht.

Die wichtigsten Aspekte und positiven Auswirkungen des nachhaltigen Bauens fasst das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat wie folgt zusammen: "Nachhaltige Entwicklung ist als Leitprinzip für die Zukunft weltweit von besonderer Bedeutung. Die Bauindustrie nimmt in diesem Zusammenhang eine besondere Stellung ein, da sie wesentliche menschliche Bedürfnisse wie den Bedarf an Wohnraum und Infrastruktur erfüllt und gleichzeitig mit erheblichen wirtschaftlichen und ökologischen Ausgaben verbunden ist."

Die Kraft der Sonne: Ökologisch nachhaltige Energie aus Solarzellen

Die wichtigste und unerschöpfliche Energiequelle bleibt das Sonnenlicht. Es hat außerdem den großen Vorteil, dass es kostenlos und unbegrenzt genutzt werden kann. Die finanziellen Auswirkungen von Systemen für Solarenergieerfassung sind nicht groß und werden in der Regel durch verschiedene Formen von finanziellen Subventionen erzeugt.

Es gibt auch eine intensive Kampagne, um diese nachhaltigen Konstruktionen bekannt zu machen. Bauherren, Designer, Architekten und die Wirtschaft fördern zunehmend die Idee des Recyclings und verwenden beim Bau Materialien mit regenerativem Charakter: Diese Materialien haben eine höhere Festigkeit, isolieren hervorragend und mildern negative Umweltauswirkungen während des Bauprozesses wirksam ab.

Gebäude werden Energie-Selbstversorger

Die neue Bauzeit akkumuliert Energie, hat aber auch Energieautonomie. Dies ist vielleicht der größte Vorteil des nachhaltigen Bauens, da es sich positiv auf die Umwelt auswirkt und keine negativen Auswirkungen auf das Klima hat. Nachhaltige Gebäude profitieren von Fotovoltaik-Zellen, die in das Gebäude integriert sind, meist an der Fassade oder an Fenstern und Oberlichtern. Es ist auch üblich, Windanlagen auf den Dächern von Wolkenkratzern zu installieren.

Kooperieren beim klimaneutralen Bau

Von der Industrie über Bauträger bis hin zu den Forschern des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik ist alles an dem Prozess beteiligt, nachhaltige und selbstversorgende Gebäude zu bauen. Diese Gebäude sind mit Strukturen ausgestattet, die erneuerbare Energien integrieren, und verfügen außerdem über hocheffiziente Energieverteilungssysteme für Kühlung und Heizung.

Gleichzeitig sind diese Gebäude mit Vorrichtungen ausgestattet, die für eine natürliche Luftzirkulation sorgen und somit eine Klimaanlage im Gebäude überflüssig machen.

Hoch entwickelte nachhaltige Baustoffe

Der Gedanke der Nachhaltigkeit hat in den meisten Branchen und bei den meisten Entscheidungsträgern Einzug gehalten, und dazu gehört natürlich auch die Bauindustrie. Der wichtigste Aspekt ist jedoch nach wie vor der finanzielle, und dieser wird auch weiterhin der wichtigste Entscheidungsträger für nachhaltiges Bauen sein.

Es gibt jedoch grüne Unternehmen, die innovative Materialien wie Phasenwechselmaterialien für die Gebäudedämmung fördern. Im Gegensatz zu herkömmlichen Materialien, die Wärme mit faserigen Materialien einschließen, absorbieren sie Wärme und verteilen sie dann durch den Wechsel von festen und flüssigen Zuständen.

Ein besonders wichtiger und innovativer Aspekt ist die biologische Abbaubarkeit der Materialien. Der Recyclingprozess ist immer noch effizient, aber diese Materialien werden einem natürlichen Abbauprozess unterzogen und hinterlassen keine Schadstoffe oder Rückstände. So werden derzeit mit Erfolg Farben auf der Basis von Milchproteinen, Kalzium oder verschiedenen natürlichen Materialien sowie Hanfmaterialien verwendet, die sich hervorragend zur Qualitätsisolierung eignen. Alle diese Materialien sind biologisch abbaubar.

Nachhaltiges Bauen mit Holz

Bauherren von nachhaltigen Gebäuden werden sich nicht immer auf neue Entwicklungen bei den Baumaterialien konzentrieren. Wie das Sonnenlicht ist auch das Holz aus den umliegenden Wäldern eine großartige Lösung für den Bau nachhaltiger Gebäude. Holz hat viele Qualitäten und ist ideal für diese Art von Konstruktion, insbesondere wegen seiner umweltfreundlichen Wirkung. Holz ist im Bausektor immer mehr auf dem Vormarsch.

Offensichtlich hat dieses Material viele Vorteile. Holz kann erfolgreich recycelt werden, wenn seine Lebensdauer abgelaufen ist, und kann eine große Menge an Energie liefern, ohne negative Auswirkungen auf das Klima und die Umwelt. Holz lässt sich gut verarbeiten, da es sehr formbar ist und sowohl als Vollmaterial als auch als Verbundwerkstoff verwendet werden kann. Es ist sehr zug- und druckfest und kann erfolgreich als Dämmelement für Gebäude verwendet werden.

Doch wirklich nachhaltige Gebäude basieren auf umweltverträglichen Materialien und zielen darauf ab, eine gesündere Umgebung für das menschliche Leben zu schaffen. Das Haus der Zukunft wird umweltfreundlicher sein und gleichzeitig einen hohen Wert für das menschliche Leben bieten.

Die Zukunft für nachhaltiges Bauen

Durch die Schaffung nachhaltiger Gebäude soll sichergestellt werden, dass die Gebäude von hoher Umweltqualität bleiben. Während herkömmliche Gebäude auf die Verwendung vieler Materialien und einen hohen Energiefluss angewiesen sind, reduzieren oder eliminieren nachhaltige Gebäude negative Aspekte und sind umweltfreundlich. Natürlich muss es sich bei nachhaltigen Gebäuden nicht nur um Neubauten handeln, auch Altbauten können nach ähnlichen Prinzipien nachgerüstet werden.

All diese Elemente des nachhaltigen Bauens wirken sich positiv auf die Baukosten aus und schonen die Umwelt durch grüne Energie und biologisch abbaubare Materialien. Aufgrund dieser positiven Aspekte engagieren sich extrem viele Immobilienentwickler und Bauherren für die Förderung und dauerhafte Errichtung dieser Art von Gebäuden.

Alle werden von dieser Art des Bauens profitieren, von den Bauträgern, die ihre Kosten erheblich senken, bis hin zu den Eigentümern, die sich über ein großartiges Gebäude und viele andere Vorteile des grünen und gesunden Wohnens freuen können.