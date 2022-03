Fremdsprachen im Unterbewusstsein erlernen

(djd-p). Die Englischkenntnisse von früher wieder auffrischen oder eine ganz neue Sprache lernen - das wünschen sich viele weltoffene Menschen. Wer dabei auf stures Vokalbelpauken und Auswendiglernen verzichten möchte, kann sich bei der Wahl seiner Lernmethode am intuitiven Spracherwerb von Kleinkindern orientieren.

Hören statt Auswendiglernen

Babys hören durchgängig die Sprachmelodie und -struktur der Eltern und verarbeiten diese unbewusst. Durch viel Übung gelingt ihnen dann die Kommunikation mit der Umwelt besser und besser. Dieses gehirngerechte Lernprinzip können Erwachsene sich auch beim Fremdsprachenerwerb zunutze machen. „Gehirngerecht lernen heißt, die Sprache bequem nebenbei aufzunehmen“, erklärt der Neurowissenschaftler Josua Kohberg. „Dazu braucht man keine langweiligen Unterrichtsstunden oder Bücher mit endlosen Vokabellisten. Der Schlüssel zum schnellen Lernerfolg ist das tägliche Hören der Sprache – auch unterbewusst.“

Hören über die Haut

Neurowissenschaftler Josua Kohberg hat die Technologie des neoos X entwickelt. Das ist ein Gerät in Form einer Armbanduhr. Es nutzt die Fähigkeit der menschlichen Haut, Töne von 30.000 bis 144.000 Hz - unhörbar für das Ohr – aufzunehmen und zu verarbeiten. Der neoos X übersetzt vorproduzierte Audioinhalte in Frequenzen im Ultraschallbereich und leitet diese über die Haut an das Gehirn weiter. Das sind zum Beispiel Sätze in der gewünschten Fremdsprache, gesprochen von Muttersprachlern. Die Ultraschallwellen helfen, die Sprachstruktur- und melodie etwa von Englisch, Französisch oder Chinesisch unterbewusst zu lernen. Also ähnlich wie bei dem Baby, das das Stimmbild seiner Eltern aufnimmt. Unter www.kosys.de/neoos können Interessierte sich das Ultraschallgerät genau ansehen.

Die Sprachmelodie verinnerlichen

„Die meisten Schulsysteme vermitteln zwar die Grammatik- und Rechtschreibregeln, fördern aber nicht das sprachliche Verständnis“, erläutert der Erfinder Kohberg seine Lehrmethode. „Dabei ist es wichtig, dass der Mensch die Melodie der Sprache erfasst, um sie verstehen zu können.“ Fest im neoos X integriert ist dazu das sogenannte Rosa Rauschen, ein Geräusch, das zur Harmonisierung der Gehirnhälften beiträgt und somit ein ideales Lernen unterstützt.

Eine Sprache in drei Monaten sprechen

Der Ultraschallgeber ist allerdings nur ein Teil eines Komplett-Sprachlernprogramms. Als weiteres Element wird ein spezielles Lehrbuch benutzt. Dessen Inhalte werden täglich laut nachgesprochen. Dazu gibt es entsprechende Schreibübungen. Wer mit neoos X eine neue Sprache lernen will, sollte drei Monate lang dreimal zehn Minuten aktive Übungszeit einplanen. Den Rest erledigt der Ultraschallgeber im Schlaf, während der Arbeit, im Büro, beim Einkaufen oder während des Spaziergangs an der frischen Luft.

Ultraschall-Hören ist wissenschaftlich untersucht

Bestätigt wird das von einer Studie der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. „Eine 10-minütige Anwendung des getesteten Sprachlernprogramms reicht aus, damit Gehirnareale aktiviert werden, die mit der Verarbeitung von sprachlicher Information in Verbindung stehen“, so Dr. Diana Henz, Neurowissenschaftlerin der Hochschule. Die Studentin Natalia Nest lernt derzeit Französisch mit dem vorgestellten System. Bereits nach acht Wochen sei sie in der Lage gewesen, verschiedene französische Podcasts und Filme zu verstehen, so Nest. „Zudem lobt meine französische Freundin Carla jetzt meine gute Aussprache“, berichtet die 18-Jährige stolz.