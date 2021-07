Fotostudio statt Gästezimmer: perfekte Bilder zu Hause schießen

So berühmt zu sein wie Annie Leibovitz und für das Verewigen von Hollywoodstars bezahlt zu werden, Mode schon vor Prêt-à-Porter-Shows plakatgerecht arrangieren zu dürfen – für viele angehende Fotografen ein Traum. Während sich die Erfüllung solch konkreter Wünsche allerdings nicht garantieren lässt, stehen der Realisierung des eigenen Fotostudios selbst wenig Platz und ein geringes Budget nicht im Wege.

Noch kann ein Smartphone nicht alles

Das Smartphone ist immer mit dabei und mit ihm die integrierte Kamera. Was vor die Linse kommt, wird bildlich festgehalten – vom Urlaubsschnappschuss über die selbstgebackene Schokoladentorte bis hin zum Hund der Nachbarn. Und sollte es an anderen Motiven fehlen, kann ja immer noch ein Selfie geschossen und sofort an Freunde versendet oder in den sozialen Medien geteilt werden. Doch selbst neueste Handykameras stoßen irgendwann an ihre Grenzen. Strahlt die Sonne vom Himmel, ist auf dem Display das Motiv kaum mehr auszumachen, verdunkeln Wolken den Himmel, fehlt bei Modellen ohne Nachtmodus der erforderliche Blitz. Zudem verlieren die Bilder mit zunehmender Vergrößerung an Schärfe. So werden sie es nicht in eine der zahlreichen Galerien oder externe Ausstellungsorte in Mannheim schaffen, in denen immer wieder Fotografien aller Art präsentiert werden. Wer bei der nächsten Biennale für aktuelle Fotografie als Künstler geladen sein und sein Hobby zum Beruf machen möchte, sollte allerdings nicht nur über eine hochwertige Kameraausrüstung verfügen. Sondern sich am besten gleich sein eigenes Atelier einrichten.

In wenigen Schritten zum eigenen Atelier

In gesamt Baden-Württemberg sind es vor allem die Mannheimer, die Interesse an stehenden Bildern zeigen. Bereits kleine Kinder können Fotokurse besuchen, und wer sich auf die Suche nach einem Hochzeits- oder Portraitfotografen begibt, sieht sich einer weitreichenden Auswahl gegenüber. Dabei wird auch das Fotografieren in Eigenregie immer beliebter. Und das heißt nicht, einfach nur so mal eben bei schönem Wetter auf den Auslöser zu drücken und das Barockschloss oder das Treiben auf dem Marktplatz auf die Kamera zu bannen. Selbst Hobbyfotografen ohne Ansprüche an Professionalität liebäugeln häufig mit einem eigenen Fotostudio. Denn nur so lässt sich jederzeit eine Vielzahl an Motiven auf eine noch vielfältigere Weise ablichten. Der finanzielle Aufwand und die zeitliche Investition sind dabei sehr viel geringer als landläufig angenommen, die entstehenden Möglichkeiten dafür umso größer. Einige Aspekte zu Ort und Ausstattung sollten im Vorfeld jedoch bedacht werden, um am Ende die gewünschte Bildqualität zu erhalten. Denn so wichtig hochwertiges Kamera-Equipment inklusive der erforderlichen Objektive und passenden Stative auch sein mag, spielen weitere Faktoren bedeutende Rollen.

Klein, aber fein

Bevor es an Details geht, gilt die erste Frage dem Wo. Um die beruhigende Antwort gleich vorwegzunehmen: Die Anmietung eines separaten Gewerberaumes ist nicht unbedingt nötig, sofern die eigenen vier Wände genug Platz für ein Fotostudio zu Hause bieten. Bereits ab einer Größe von gut vier Quadratmetern lassen sich Porträt- und Produktaufnahmen realisieren. Das halbe Zimmer mit dem Gästebett kann ebenso umfunktioniert werden wie der trockene Keller. Einzig beim ausgebauten Dachgeschoss können Schrägen und eine möglicherweise niedrige Deckenhöhe einzelnen Aufnahmen entgegenstehen. Denn grundsätzlich gilt: je höher die Wände, desto vielfältiger die Optionen von Perspektive und Winkel, Licht und Schatten.

Es werde Licht

Apropos Licht: Eine optimale Ausleuchtung ist das A und O, unabhängig von der Größe des Raumes. Dabei kann die Aufnahme durch künstliches oder natürliches Licht beleuchtet werden. Eine Vermischung kann zu unkontrollierbaren Lichteinflüssen führen und wird daher nicht empfohlen.

Tageslicht nutzen: Fotografien mit natürlichem Licht werden auch in Innenräumen immer beliebter. Selbst wenn ein ausgebauter Kellerraum das neue Fotostudio wird, hat er wahrscheinlich ein Fenster. Zum ausreichenden Einfall von Tageslicht mag dies jedoch nicht ausreichen. Je größer die Fenster, desto mehr Möglichkeiten bieten sich für die Ausleuchtung der Fotografien. Auch als natürlicher Hintergrund lässt sich ein offenes Fenster mit passendem Ausblick zum Motiv wunderbar verwenden. Wer mit Tageslicht fotografieren möchte, sollte die Ausrichtung des Zimmers mit in seine Überlegungen für den Standort des eigenen Fotostudios mit einbeziehen. Abhängig von der Himmelsrichtung lässt sich beispielsweise am Vormittag das Licht der Morgensonne einfangen oder im weiteren Tagesverlauf weiches Licht nutzen, welches nur noch indirekt durch das Fenster in den Raum fällt. Noch mehr Möglichkeiten ergeben sich durch ein Verhängen der Fenster.



Dabei muss nicht immer auf dunklen schweren Vorhangstoff zurückgegriffen werden. Auch durch dünne Rollos können unerwünschte Blendeffekte vermieden werden, noch besser eignen sich flexible Plissees. Die spezielle und dekorative Fenstergestaltung lässt sich bei Bedarf passgenau bestellen und ermöglicht eine wunschgemäße Lichtsteuerung in jeder Jahreszeit und zu jeder Witterung. Ein weiteres Plus von Wabenplissees: Im Hochsommer schützen sie vor unangenehmen Hitzeeinfall, in den Wintermonaten wirken sie sich durch eine Einsparung der Heizkosten positiv auf die Energiebilanz aus.

Was läuft im Hintergrund?

Was nicht Fenster ist, ist in der Regel Wand – und auch deren Art und Farbgebung wirken sich auf die Fotografien aus. Dabei erlauben weiße Wände die größte Gestaltungsmöglichkeit, bereits leichte Holztäfelungen oder Regale können das Licht im Raum reflektieren oder Schatten werfen und so die Kreativität des Fotografen beschränken.

Um spätere Farbstiche auf den Fotos zu umgehen, sollten die Wände grundsätzlich in neutralen und gleichmäßigen Farben gehalten und die Aufnahmen durch flexible Hintergründe gestaltet werden. Während glattes Papier eine hohe Farbsättigung aufweist, werfen Stoffe Falten – ein beliebtes Mittel vieler Fotografen. Beide Materialien lassen sich an Wandhaken aufhängen oder an Stativen anbringen. Auch hier sollte die Entscheidung nach den gegebenen Umständen gefällt werden. Wandhalterungen benötigen keinen zusätzlichen Platz und eignen sich daher vor allem für kleine Fotostudios ideal, zudem können sie je nach Modell bis zu vier verschiedene Hintergrundszenarien zeitgleich halten. Die Nutzung eines Stativs hingegen erlaubt eine weitaus höhere Flexibilität – nicht nur lässt sich mit ihm im Fotostudio selbst die Kulisse in Sekundenschnelle ändern. Das praktische Equipment ist auch leicht zu transportieren und erlaubt so ein mobiles Arbeiten unterwegs.

Die Ausstattung macht‘s

Nach der Entscheidung über die Grundausstattung geht es an die Feinheiten. Erneut spielen hier Budget, Anspruch und die Größe des Studios als wichtige Faktoren in die Entscheidung mit hinein, was es denn sein darf. Für Porträts und Ganzkörperaufnahmen werden die Models in der Regel geschminkt – bei Platzmangel ist dies aber auch im Badezimmer der Wohnung möglich. Für eine größere Variabilität allerdings lohnt ein Flohmarktbesuch. Durch originelle Kostüme, schräge und coole Accessoires, alte Sessel oder Barhocker lassen sich Produkt- wie auch Personenfotografien aufwerten. Neben weiteren unkonventionellen Gegenständen können auch Leitern, Teppiche, Kissen oder Spiegel als Requisiten verwendet werden. Mit einem Standventilator lässt sich Wind erzeugen.

Der letzte Schliff

Bilder lassen sich in der Regel im Nachhinein noch bearbeiten. Für erste Versuche ist eine kostenlose Software für den PC zu Hause zunächst ausreichend, mit zunehmender Professionalität lohnt der Erwerb eines hochwertigen Grafikprogrammes. So lassen sich nicht nur Kontraste verändern oder Bildausschnitte bearbeiten, sondern selbst aus mäßigen Fotos am Ende hochwertige Bilder zaubern.